Первый и второй энергоблоки Ростовской атомной электростанции

Сбой на Ростовской АЭС. Как сразу несколько регионов России остались без света Жителям юга России ограничили электроснабжение из-за сбоя на Ростовской АЭС

Из-за сбоя на Ростовской АЭС без электричества оказались несколько миллионов человек на юге России. Графики временного отключения электричества введены в Пятигорске, Краснодаре, Армавире, Анапе, Таганроге, Севастополе и других городах, а также в ряде районов Дагестана, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Веерные отключения затронули также Запорожская область. Власти ряда регионов уже объявили о возобновлении энергоснабжения, однако в некоторых до сих пор наблюдаются перебои с электричеством.

Сбой произошел на крупнейшей на юге России АЭС — Ростовской. На энергопредприятии внезапно отключился энергоблок из-за неполадок на турбогенераторе, сообщила пресс-служба электростанции.

«16 июля в 15:21 энергоблок №1 Ростовской АЭС был отключен от сети действием автоматики из-за срабатывания защиты генератора. Система сработала в штатном режиме в соответствии с проектными алгоритмами», — говорится в заявлении.

Как заверили в пресс-службе, радиационный фон нарушен не был, он «находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых значений». Энергоблок должны вновь подключить к сети «после установления и устранения причин срабатывания электрической защиты», пока об этом не сообщалось. После аварии в штатном режиме продолжили работать энергоблоки №2 и №4, третий блок находится на плановом ремонте с 22 июня.

Отключение электроэнергии

Электроэнергия, которую вырабатывает Ростовская АЭС, поступает в Объединенную энергосистему юга России (включает в себя энергосистемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, Ставропольского и Краснодарского краев, а также Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей). Всего она снабжает свыше 26 млн потребителей.

После аварии Минэнерго России объявило, что вводит временные графики отключения потребления на 1,5 ГВт.

«В энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт», — говорится в сообщении ведомства.

Минэнерго держит проведение восстановительных работ «на особом контроле до полного восстановления электроснабжения». Впоследствии объем временных ограничений снизили на 500 МВт в результате оптимизации режима работы сети.

Что происходит в регионах

Перебои с электричеством затронули многие южные регионы. Так, первыми на проблемы пожаловались в Ростове-на-Дону, Таганроге, Краснодаре, Элисте, Анапе, Армавире, Новороссийске, Севастополе, Ялте, Алуште, Феодосии и Судаке.

В Ставропольском крае ввели временное ограничение потребления энергии, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. По его словам, потребление ограничили на 140 мегаватт, на нескольких территориях произошли отключения абонентов. Частично без света остались Пятигорск, поселки Горячеводский, Свободы и Энергетик, а также село Винсады.

«Понижение мощности по городу до 10 мегаватт. С Пятигорскэнерго обсудили мероприятия: отключения будут по районам по подстанциям на несколько часов: отключили, потом включили, далее отключили другой район и так далее», — рассказал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

В 22:55 мск Владимиров объявил об отмене всех ограничений и пообещал, что всех потребителей подключат к сети в ближайшее время.

Графики временно отключения вводились также в Северной Осетии, их отменили в 22:46 мск.

В Севастополе подачу электроэнергии снизили на 40 МВт, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Севастопольэнерго опубликовало графики отключения электроэнергии, они будут производиться в две очереди. Жителей также предупредили о задержке в смене очередей отключения из-за большой нагрузки от включенной в сеть бытовой техники.

«Диспетчер «Севастопольэнерго» делает вынужденную паузу между включением очередных линий, чтобы не допустить превышения предельного значения суммарной мощности, выделенной диспетчером Филиала Черноморского РДУ», — пояснили в компании.

Ограничения также затронули Кубань: без электричества частично остались Краснодар и его пригороды. По данным мэрии, в Краснодаре отключения затронули около 40% энергосистемы города.

Обесточенными оказались и несколько населенных пунктов Дагестана. Как сообщили в республиканском министерстве энергетики, частично без электричества остались Дербент, Хасавюрт, Кизилюрт, а также Дербентский, Каякентский, Магарамкентский, Сулейман Стальский, Ахтынский, Табасаранский, Цумадинский, Ботлихский, Тляратинский, Шамильский, Гергебильский, Гунибский, Лакский, Бабаюртовский, Хасавюртовский и Кизилюртовский районы. Впоследствии ведомство объявило о восстановлении энергоснабжения.

Временные ограничения ввели также в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Веерные отключения из-за сбоя на Ростовской АЭС затронули Запорожскую область. В частности, пострадали Акимовский район, а также часть Мелитопольского городского округа и Мелитопольского района.

Сбой на Гусиноозерской ГРЭС

Кроме того, 16 июля свыше 70 населенных пунктов Бурятии остались без электричества из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС. Правительство Забайкальского края объявило об ограничении подачи электроэнергии в связи с аварийным отключением на втором энергоблоке ГРЭС.

Из-за инцидента без света остались 115 тыс. человек. Прокуратура Бурятии организовала надзорные мероприятия в связи с массовым отключением электроэнергии.

После массового отключения электроэнергии энергетиками была дана команда подключать всех потребителей, была реализована резервная схема электропитания.

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что причиной остановки энергоблока АЭС стал свищ в котле.