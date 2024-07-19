«Отбиваться от своих избирателей?» Зачем в Госдуме предложили вооружить депутатов Член Госдумы Останина выступила против ношения оружия депутатами

Депутат Султан Хамзаев предложил дать депутатам право на боевое огнестрельное оружие. С инициативой он выступил после того, как Росгвардия разработала законопроект о выдаче пистолетов и пулеметов сотрудникам Центрального банка. С кем собираются воевать народные избранники — разбиралась «Газета.Ru».

«Если бы у меня было оружие — было бы лучше»

Член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев («Единая Россия») предложил разрешить депутатам носить боевое огнестрельное оружие.

close 100% Султан Хамзаев Владимир Федоренко/РИА Новости

В беседе с «Газетой.Ru» Султан Хамзаев рассказал, что идея родилась на фоне ранее разработанного Росгвардией проекта постановления правительства, по которому право на боевое оружие, в том числе автоматы и пулеметы, может появиться у руководства ЦБ.

Подробнее об оружии для ЦБ В документе речь идет о пистолетах Макарова, Ярыгина, трех видах Glock, различных моделях пистолетов-пулеметов, в том числе «Кедр», «Витязь» и «Кипарис», а также об автомате Калашникова различных серий и пулеметах.



В пресс-службе Центрального банка «Газете.Ru» рассказали, что закон «Об оружии» и так позволял Банку России получать отдельные модели стрелкового оружия во временное пользование, а законопроект лишь уточнил перечень должностей.



Среди тех, кто сможет получить автомат, оказались заместители председателя ЦБ и их советники, управляющие отделениями и их заместители, директора департаментов и их заместители.



«Эта инициатива обсуждалась с Росгвардией в рамках комплекса вопросов, связанных с обеспечением охраны объектов и сотрудников Банка России в новых регионах РФ», — заявили в пресс-службе ЦБ. Сейчас документ находится на стадии общественного обсуждения.

«Работа депутатов связана с определенными рисками, и, наверное, большими, чем у руководства ЦБ. У меня вот идет постоянная баталия с наркопреступностью, алкогольным лобби, табачной преступностью, и, конечно, огромное количество угроз поступает. Поэтому я считаю, что депутаты имеют право на служебное оружие, назовем его так», — пояснил Хамзаев.

По словам депутата, действующих механизмов защиты недостаточно. Нанять телохранителя могут не все, а госзащита предоставляется лишь на время.

«Чтобы вступила в силу госзащита, должно быть основание, например, покушение. Но хотелось бы чтобы нас защищали не когда уже поздно. Плюс это долгий механизм, и госзащита назначается лишь на определенный сжатый промежуток времени, пока есть острота угрозы. Она с вами не находится 24 на 7, она проводит до порога и до свидания», — заявил депутат в беседе с «Газетой.Ru».

Оружие, по словам Хамзаева, может стать «сдерживающим фактором». Чтобы его получить, депутат предлагает соблюсти как минимум три условия: пройти обучение, тесты у психиатра и нарколога, а так же полиграф.

«Не всем это, наверное, надо. Но в целом, если есть необходимость, такое право должно было. Я считаю, к этому нужно подходить профессионально, хладнокровно, но на опережение, а не пожаротушение. Например, когда в Махачкале был теракт, если бы у меня было табельное оружие и возможность защитить, я считаю, было бы лучше», — объяснил свою позицию Хамзаев.

Также он предложил обязать народных избранников сдавать нормы ГТО и пройти курсы оказания первой помощи.

«Все очень боятся его применять»

Согласно действующему законодательству, оружие в России выдается только по лицензии. Граждане, в том числе депутаты, могут получить его для самообороны, охоты, стрелкового спорта или коллекционирования.

В случае самообороны, речь идет о гладкоствольном, газовом оружии или оружии ограниченного поражения, но никак не об автоматах. Для охоты или спорта, после пяти лет беспроблемного владения гладкоствольным оружием, можно купить и нарезное, например, винтовку. Охотникам понадобится охотничий билет, спортсменам — удостоверение, подтверждающее спортивное звание высокого класса в стрелковом спорте.

Боевое ручное стрелковое оружие, к которому относятся ПМ, пулеметы и автоматы, согласно закону «Об оружии», предназначено лишь для решения боевых и оперативно-служебных задач.

Чаще всего сегодня его носят сотрудники силовых ведомств. Например, во время военных действий, контртеррористических операций, задержания преступников или при введении чрезвычайного положения.

При этом большинство сотрудников применять оружие не рискует даже в экстренных ситуациях, ведь отвечать придется буквально за каждый патрон.

«Мы берем оружие с собой на задержание, но, честно говоря, все очень боятся его применять. Ты должен уведомить прокурора, расписать, на основании чего ты применил оружие, по тебе будет проводиться проверка.

И не дай бог ты применил незаконно — сразу сядешь. Поэтому если тебя не идут прям убивать — оружие не применяешь», — рассказал источник «Газеты.Ru» в правоохранительных органах.

По мнению силовика, доступ к боевому оружию для депутатов нецелесообразен. Как минимум потому что это огромная трата ресурсов.

«Депутатов нужно будет обучать, у них будет персональная ответственность, нужны специальные помещения, где это будет храниться, сейфы — это куча денег, которые потратятся бессмысленно. У них и так есть особый статус, и в случае реальной угрозы жизни они могут обратиться за госзащитой и к ним приставят охрану», — считает собеседник «Газеты.Ru».

Защищать, а не защищаться

Пока Султан Хамзаев лишь обсуждает свою инициативу с коллегами.

«Я мониторю реакцию, консультируюсь. Есть коллеги, которые считают, что это абсолютно правильно и грамотно, а есть те, кто, возможно, не до конца понимает инициативу», — сказал депутат.

Среди противников идеи вооружить депутатский корпус — председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«Главное оружие депутата — это слово и закон, а не пистолет. От кого отбиваться депутату? От своих избирателей? Да грош цена такому депутату. Я категорически против свободного распространения оружия в нашей стране, и чем меньше таких возможностей будет у лиц, которые находятся в органах власти, тем быстрее они решат действительно важные вопросы безопасности наших граждан», — заявила Останина «Газете.Ru» .

По ее словам, иллюстрацией того, что депутаты занимаются не теми вопросами, стала недавняя ситуация в Самарской области, где был избит ее коллега Михаил Матвеев.

«Он выступил с трибуны Думы и предлагал принять законы, ограничивающие неконтролируемую миграцию. Сначала ему стали поступать угрозы, а вчера они реализовались. Он хотел разнять драку мигрантов с самарцами, показал удостоверение и сразу получил по голове. А если бы эти законы были приняты, то этих нападавших просто бы не было в Самаре. Там бы работали только те специалисты, которые нужны, а не целые группы, не знающие законов, языка и культуры», — сказала депутат.

По словам Останиной, задача депутатов — защищать избирателей, а не защищаться от них. «Советую депутатам, которые предлагают нам обороняться с помощью оружия, просто сдать мандат», — заявила она.