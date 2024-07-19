Самолет из Индии в США экстренно сел в Красноярске. Пассажиры еще не скоро вылетят в Сан-Франциско Экстренно севший в Красноярске самолет Air India не скоро вылетит в США

Самолет Air India, следовавший из Дели в Сан-Франциско, экстренно приземлился в Красноярске из-за сработавшего датчика задымления. В настоящее время пассажиры размещены в терминале аэропорта, а резервный рейс прибудет в 14:00 по местному времени. Это уже второй случай за год, когда рейс Air India по этому маршруту совершает незапланированную посадку в России.

Самолет Air India, следовавший рейсом из Дели в Сан-Франциско, в ближайшее время останется в аэропорту Красноярска, где совершил вынужденную посадку. Резервный самолет, предварительно, прибудет в 14:00 по местному времени (10:00 мск). Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Boeing 777 авиакомпании Air India, экстренно севший в международном аэропорту Красноярска из-за сработавшего датчика задымления на борту, не вылетит в ближайшее время в Сан-Франциско», — говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что пассажиры рейса размещены в зале вылетов международных авиалиний, где у них есть доступ к пище и напиткам. На борту находились 225 пассажиров и 19 членов экипажа. Службы аэропорта выразили готовность предоставить всестороннюю помощь в случае продолжительного пребывания пассажиров в стерильной зоне.

Рейс Дели — Сан-Франциско

Пресс-служба Росавиации сообщила, что около 18:30 мск, на высоте примерно 11 километров, командир самолета сообщил диспетчерам в Красноярске о срабатывании сигнала о пожаре в грузовом отсеке.

В результате было принято решение об экстренной посадке в Красноярске. В 19:52 мск самолет успешно приземлился в аэропорту города. В ведомстве подчеркнули, что экипаж самолета Boeing 777 авиакомпании Air India получил необходимую помощь.

Руководитель представительства МИД России в Красноярске Артем Захаров в беседе с РИА Новости сообщил, что представительство в курсе ситуации с экстренной посадкой самолета. Он также отметил, что поддерживается связь с авиакомпанией и оперативными службами, а пассажиры временно размещены в терминале аэропорта.

«Пострадавших нет. Сейчас специалистами Красноярского аэропорта идет осмотр борта. Соответственно, все пассажиры в здании аэровокзала размещены», — сказал он.

Проблемы с рейсами Air India

Это второй случай за чуть более чем год, когда самолет Air India по этому маршруту был вынужден сделать не запланированную посадку в России. 6 июня 2023 года самолет Boeing 777-200 LR, так же следовавший из Дели в Сан-Франциско, совершил экстренную посадку в Магадане из-за неисправности одного из двигателей. После 39 часов ожидания в Магадане 220 пассажиров продолжили путь на резервном самолете Air India.

На борту находились 220 пассажиров, в том числе четыре грудных ребенка и 16 членов экипажа. Всего на борту находились 181 гражданин Индии, 46 граждан США, четыре гражданина Непала и один гражданин Канады.

За время ожидания пассажиры успели ознакомиться с местной инфраструктурой и даже встретиться с губернатором Магаданской области. Сергей Носов рассказал, первым впечатлением пассажиров было попадание самолета в яму на ВПП, а также отсутствие гостиниц. Иностранцев разместили в школе под охраной пограничников, а 8 июня за ними прибыл резервный борт.