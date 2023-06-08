Попали в яму, спали в спортзале, ели борщ. Как пассажиры самолета Air India два дня жили в Магадане

В Магадане из-за неисправности двигателя 6 июня приземлился самолет, летевший из Индии в США. На борту находились 232 пассажира и 11 членов экипажа. Как рассказал губернатор Магаданской области Сергей Носов, первым впечатлением пассажиров было попадание самолета в яму на ВПП, а также отсутствие гостиниц. Иностранцев разместили в школе под охраной пограничников, а 8 июня за ними прибыл резервный борт — пассажиры все-таки вылетели в Сан-Франциско.

Иностранные граждане, которые застряли в Магадане из-за совершившего вынужденную посадку самолета Air India, вылетели в Сан-Франциско на резервном самолете.

«Резервный борт прибыл рано утром. В аэропорту сразу же начали досмотр и таможенное оформление пассажиров. И все они улетели в Сан-Франциско уже после десяти утра (2:00 мск)», — сообщил РИА Новости директор аэропорта Магадана Дмитрий Сиволобов.

6 июня пассажирский лайнер Boeing 777 авиакомпании Air India, летевший из Индии в США, приземлился в Магадане из-за неисправности правого двигателя. На его борту было 11 членов экипажа и 232 пассажира (более 40 из них — американцы, а также индийцы, канадцы и граждане других стран).

Специалисты пришли к выводу, что для дальнейшего перелета понадобится другой борт, а экстренно севший самолет необходимо ремонтировать. Губернатор региона Сергей Носов сообщил, что пассажиров обеспечат местом для ночлега и питанием, а также рассказал о впечатлениях иностранцев от Магадана.

«Они, когда приземлялись, почувствовали удар самолета при попадании в яму — первое впечатление о Магадане. Второе — они проходили через наш аэровокзал. И третье — гостиниц нет. Расселили, отработали в режиме ЧС», — заявил глава региона.

Он также поделился планами о постройке четырехзвездочного отеля и аэровокзального комплекса и пообещал отремонтировать яму на взлетно-посадочной полосе.

Ночь в здании школы

Ближе к ночи людей провели через таможню. В отелях удалось разместить только детей, остальным пришлось ночевать в школьном спортзале поселка Сокол, где расположен аэропорт.

Женщин с детьми и беременных поселили в общежитии медицинского колледжа в Магадане. Пункты временного размещения находились под охраной пограничников. Выйти на улицу пассажиры не могли, поскольку у них не было российских виз.

Один из пассажиров рассказал Associated Press, что они не могут воспользоваться своими кредитными картами из-за санкций.

В сети также появилось видео, на котором видно, как путешественники лежат в спортивном зале школы на размещенных на полу матрасах с подготовленными для них одеялами и подушками. Свой багаж иностранцам пришлось оставить в проходах между рядами спальных мест.

Повара, которые готовили еду для пассажиров Air India, рассказали РИА Новости, что с иностранцами им сложно, поскольку те не едят мясо.

«Мясо не едят, сосиски тоже нельзя, хотя они из курицы были. <…> Рис им очень нравится и вегетарианский борщ. Чай наш тоже оценили», — добавила повар.

Как отмечает «КП», учителя школы развесили объявления на английском, чтобы иностранцам было легче ориентироваться. В соцсетях организовали сбор теплых вещей, чтобы передать их пассажирам, поскольку температура в городе — не выше +12°C.

Когда пассажиры улетели, в Магадан прибыли технические специалисты Air India, которые отремонтируют сломавшиеся механизмы самолета. Ранее СМИ отмечали, что достать детали для ремонта этого Boeing в России невозможно из-за санкций.