«Нас порежут тут всех»: командир «Ахмата» извинился за чеченца, заехавшего на пляж Мариуполя на Lexus Генерал Алаудинов осудил заехавшего на пляж Мариуполя чеченца и извинился

Уроженец Чечни в поисках «козырного места» заехал на белом Lexus на пляж в Мариуполе и устроил потасовку с местными жителями, когда те попросили его убрать машину. За инцидент после многочисленных обращений пришлось извиняться командиру спецназа «Ахмат» Апты Алаудинову. Он назвал мужчину «недочеченцем» и «чертом» и передал информацию о нем властям республики. Однако у водителя автомобиля своя версия событий.

Командир отряда спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов осудил действия чеченца, который на машине заехал на пляж в Мариуполе. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

По словам Алаудинова, если бы заехавшее на автомобили на пляж «лицо» участвовало в СВО, то не совершило бы подобного. В видеообращении генерал-майор назвал этого водителя «недочеченцем», «недомужчиной» и «чертом». По его словам, такое поведение не соответствует концепции развития первого президента Чечни Ахмата Кадырова и политике главы региона Рамзана Кадырова. Алаудинов подчеркнул, что он уже передал информацию об инциденте властям республики, в ближайшее время последует реакция.

«Как командир интернационального спецназа «АХМАТ» выражаю искренние извинения всем, кто был оскорблен и претерпел неудобства. Вместе с тем, прошу не прибегать к некорректным обобщениям по национальным признакам и не разделять нас изнутри», — подчеркнул генерал-майор.

Он также уточнил, что среди представителей любой национальности есть и хорошие, и плохие люди. В связи с этим он призвал пользователей соцсетей «не прибегать к некорректным обобщениям по национальным признакам».

Управление МВД по Донецкой народной республике сообщило, что проводит проверку по факту конфликта на пляже в Мариуполе. По ее итогам будет принято законное решение.

«Я тебя ща здесь переверну»

О конфликте, произошедшем в Мариуполе между местными жителями и семьей из Чечни, 18 июля сообщил Mash. Telegram-канал написал, что белый Lexus заехал на пляж в поисках «козырного места» и припарковался ближе к воде.

«Отдыхающие сделали замечание — вокруг куча детей, гонять опасно. Батя к просьбам не прислушался — полез с кулаками», — говорится в посте.

На видео инцидента одна из женщин восклицает: «Сейчас нас порежут тут всех. У нас новый хозяин города».

По данным «Осторожно, новости», когда одна из местных жительниц попыталась снять номера автомобиля на телефон, отец семейства начал ей угрожать.

«Я твой телефон ща разобью. Давай иди отсюда. Эй, я тебя ща здесь переверну, овца», — сказал мужчина.

После этого он отобрал у женщины телефон и заявил, что никуда не уедет, пока не искупается.

Версия водителя Lexus

Mash узнал, что мужчина, который заехал на пляж на машине, по предварительной информации, — владелец компании ООО «Вокстрой» из Грозного. Автомобиль записан на его мать.

«Осторожно, новости» выяснил, что нарушитель порядка — 38-летний уроженец Урус-Мартановского района Чечни Ильяс В., в настоящее время проживающий в Симферополе. В разговоре с Telegram-каналом он признался, что участвовал в конфликте. При этом Ильяс сказал, что спровоцировал драку не он. Якобы местные жители первыми начали конфликтовать и «кричать лозунги».

«Получите полное видео без вырезок, тогда поймете, кто себя по-хамски вел, кто обзывался, матерился и был пьяный», — сказал он.

Мужчина добавил, что «запрещает» публиковать информацию об инциденте.