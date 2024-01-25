Острая реакция: власти Чечни высказались о конфликте с участием комбата «Восток-Ахмат» в зоне СВО Дудаев счел видео с командиром батальона «Восток-Ахмат» Хамбулатовым провокацией

Власти Чечни впервые прокомментировали конфликт между бойцами подразделения «Восток-Ахмат» соратника Рамзана Кадырова и сотрудником военной полиции, который попросил их показать боевое распоряжение. Об инциденте стало известно после поста военкора Юрия Котенка. Чеченский министр Ахмед Дудаев назвал произошедшее провокацией и заявил, что бойцы батальона годами находятся в особых психологических условиях, поэтому «остро реагируют».

Видео конфликта

Министр Чеченской Республики по национальной политике, печати и информации Ахмед Дудаев впервые прокомментировал появившееся видео с кадрами конфликта, который произошел между бойцами подразделения «Восток-Ахмат», находящимися в подчинении соратника Рамзана Кадырова Вахи Хамбулатова, и сотрудниками военной полиции на блокпосту в Мелитополе.

В своем Telegram-канале чиновник сообщил, что эта ситуация исчерпана еще в 2023 году. Других подробностей Дудаев не привел.

22 января 2024 года видео конфликта на блокпосту на Запорожском направлении в зоне СВО опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

«Не реагировать невозможно»

На кадрах видно, как военный на блокпосту останавливает автомобиль с бойцами подразделения «Восток-Ахмат» и просит показать документы. Мужчина на переднем сиденье протягивает боевое распоряжение, на котором не указан срок действия.

«Бессрочное считается недействительным», — говорит проверяющий и просит чеченских военных выйти из машины.

В ответ Хамбулатов говорит, что ему все равно, так как он командир батальона, а командир полка выдал ему все. Постовой требует отогнать автомобиль, после чего из него выходят несколько человек и направляются в его сторону. При этом слышится нецензурная брать, угрозы, на постового направляют оружие. В конце видео его автор падает, телефон выпадает из его рук.

«Не реагировать на такое никак невозможно...Это именно те защитники, которым доверено защищать людей русского мира? Это правда так? Или мы что-то упустили в происходящем?» — задался вопросом Котенок в своем посте. При этом он назвал произошедшее беспределом в зоне СВО.

«Попахивает провокацией»

Дудаев уверен, что такие ролики распространяют «недоброжелатели» России, которые «пытаются расшатать ситуацию». При этом видео чеченский министр назвал прошлогодним.

«Ваха Висамович вместе с бойцами направлялся на базу снабжения в Мелитополе с передовой. На отрезке дороги длиной около 600 метров бойцов «Восток-АХМАТ» останавливали уже в третий раз (как-то попахивает провокацией).

И здесь, по моему личному убеждению, к таким патриотам нашей страны, как подполковник Ваха Висамович и его соратники, которые ежедневно рискуют жизнью, защищая нашу национальную безопасность, должно быть, как минимум, уважительное отношение со стороны всех остальных служб», — написал чиновник.

По его словам, документы командира батальона были в порядке, но бойцов попросили выехать на обочину. Дальше бойцы батальона вышли из машины, что, как отметил Дудаев, является стандартной практикой, «и в этот самый момент постовой первым снимает с предохранителя и передергивает затвор автомата».

«Только после этого Ваха Висамович заряжает свой пистолет и выкрикивает «Стреляй, если мужчина», — подчеркнул министр в публикации. По словам Дудаева, бойцы Хамбулатова месяцами и годами находятся в особых психологических условиях, поэтому «остро реагируют» на «провокации».

«Мы все знаем, что главный инфоповод во всей этой истории заключается в том, что на видео чеченцы. Будь это представители любой другой национальности, никто бы и не обратил внимания на этот инцидент», — считает чиновник.