«Дерзкий рейд»: Россия атаковала позиции ВСУ на правом берегу Днепра Сальдо рассказал о «дерзкой» вылазке российских военных на правый берег Днепра

На следующий день после попытки украинских ДРГ прорваться в Россию российская армия провела «дерзкий рейд» на правый берег Днепра. О нем рассказал Владимир Сальдо. По его словам, россияне уничтожили до 30 солдат ВСУ и пункт управления дронами. Вылазка была в районе Антоновского моста в пригороде Херсона, после чего россияне успешно вернулись на левый берег реки.

Россия провела «дерзкий рейд» на правый берег Днепра, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Морские пехотинцы, десантники и добровольцы высадились с плавсредств у основания Антоновского моста (пригород Херсона — «Газета.Ru). Благодаря внезапности, противник не успел вовремя среагировать», — рассказал он.

Общие потери Украины — до 30 человек, сказал Сальдо. Российским военным «удалось отойти на левый берег без безвозвратных потерь».

По словам чиновника, уничтожены несколько позиций ВСУ. Среди них пункт управления БПЛА и станция РЭБ, другие пункты наблюдения и связи. С российской стороны действовала группировка войск «Днепр».

Сальдо подчеркнул, что российский десант высадился на том же месте, где в 1944 году неприятеля атаковала советская армия.

«Наши доблестные воины напомнили захватчикам о том, что победа будет за нами, как и 80 лет назад. Начало новому освобождению нашего города положено, и эта задача будет, безусловно, выполнена в полном объеме», — резюмировал Сальдо.

Минобороны России сегодня передало, что на Херсонском направлении подразделения «Днепра» поразили части 117-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ. Это произошло в районах населенных пунктов Работино, Каменское и Лобковое Запорожской области.

«Противник потерял до 50 военнослужащих, три автомобиля, гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-30», — уточнило Минобороны.

Прошлые столкновения на Днепре

Пару дней назад Сальдо докладывал о другом успехе на Днепре. Россияне 10 марта подорвали буксир ВСУ, он сел на мель. Кроме того, российская армия успешно бомбила по врагу «армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиацией».

«Потери противника в зоне ответственности группировки войск «Днепр» за сутки составили: 66 боевиков, один танк, 8 орудий и минометов, 5 катеров и 2 автомобиля. Сбиты и подавлены 39 БПЛА. Нанесены удары по 35 ПВД», — отчитывался чиновник.

Под российский удар попали не только позиции противника на правом берегу Днепра, но и село Крынки на левом. ВСУ удерживают в нем плацдарм, где, по оценке Сальдо, могут базироваться 20–30 военнослужащих противника.

«Российские военные продолжают находиться в готовности к любым провокациям, что могут устроить украинские формирования в рамках так называемого «наступления в Черном море», — сообщал Сальдо.

Минобороны РФ 11 марта указало, что украинские «диверсионно-разведывательные группы» пытались форсировать Днепр. Их расстреляла российская артиллерия при поддержке беспилотника.

Крынки — место смерти

Россия заняла Херсон на правом берегу Днепра в начале марта 2022 года. В ноябре того же года российские войска отступили, и Украина вернула контроль над городом. После этого ВСУ пытались провести контрнаступление, но смогли взять на левом берегу только Крынки. То, что осталось от села, они удерживают до сих пор.

Украинские военные признавались, что это дается с трудом. Воевавшие здесь морпехи жаловались западным журналистам на большие потери, нехватку лодок и сложные условия местности: болотистые острова, трясины, воронки от бомб, заполненные водой.

«Мы сидели ночью в воде, и нас обстреливали со всего. Мои товарищи умирали на моих глазах», — вспоминал один из пехотинцев.

Другие называли удержание Крынок «чистилищем». В то же время 36-летний замкомандира 14-го отдельного полка Евгений Карась указывал, что даже небольшие территориальные приобретения дают Украине возможность бить по путям поставок России в Крым. Службу на Днепре он сравнивал с охотой, поскольку украинцы, в основном, стараются атаковать российские цели за рекой беспилотниками.

Однако некоторые западные и украинские СМИ сомневаются в необходимости сохранять Крынки. The Washington Post в январе предполагала, что Украина просто стремится «продемонстрировать своим западным сторонникам некоторый прогресс — любой прогресс».