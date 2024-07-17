Террорист из «Крокуса» вступил в перепалку с сотрудником СИЗО. Что привело к конфликту? МК сообщил о стычке террориста из «Крокуса» с сотрудником СИЗО на почве религии

Один из исполнителей теракта в «Крокусе» Далерджон Мирзоев вступил в словесную перепалку с сотрудником СИЗО. Причиной стала религия. В «Лефортово», где содержится обвиняемый, инцидент официально не комментировали.

Один из обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Далерджон Мирзоев вступил в конфликт с сотрудником администрации СИЗО «Лефортово» в Москве, где содержатся все подозреваемые по делу «Крокуса». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, между сотрудником СИЗО, исповедующим ислам, и Далерджоном Мирзоевым произошел разговор, в ходе которого Мирзоев раскритиковал религию, что привело к конфликту между ними. В результате этого инцидента администрация СИЗО решила свести контакты террористов с персоналом до минимума. Официальной информации о произошедшем на данный момент нет.

Судебный процесс

Теракт в подмосковном концертном зале произошел 22 марта. Вооруженные люди ворвались в зал, открыли стрельбу и подожгли его, заблокировав находившихся внутри людей. Затем преступники пытались скрыться, но были задержаны в Брянской области. Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГИЛ). Власти полагают, что в атаке есть украинский след. Киев категорически отвергает эти обвинения.

На следующий день после теракта Мирзоев был задержан вместе с другими подозреваемыми. 24 марта ему было предъявлено обвинение по статье 205 Уголовного кодекса России — терроризм. За это преступление предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Мирзоев признал свою вину.

После теракта в «Крокус Сити Холле» некоторые политики высказались в поддержку ужесточения мер в миграционной политике. 27 апреля в Госдуме был представлен законопроект, который предлагает ввести режим высылки нелегальных мигрантов и усилить контроль за нахождением иностранных граждан на территории России. В пояснительной записке к законопроекту отмечается необходимость таких мер «с учетом складывающейся криминогенной обстановки среди иностранцев, а также возросших ожиданий общества в плане реагирования государства на проблему массового притока мигрантов и незаконной миграции». 18 июня Госдума приняла этот законопроект.

Что о Мирзоеве говорят родственники

На момент ареста Мирзоеву было 32 года, он родом из Таджикистана. Его дальний родственник рассказал «Комсомольской правде», что он вырос в деревне, получил образование только в школе и оставил в Таджикистане жену и четверых детей. Приезжая в Россию, он работал таксистом в Москве и затем переехал в Новосибирск. Родственник также сообщил, что Мирзоев часто останавливался у него, но в ноябре ушел к другу и потом пропал. Информация о нем стала известна широкой общественности после теракта.

По словам отца Далерджона, Барота Мирзоева, его сын собирался вернуться домой в конце марта, 24 или 25 числа. Отец в разговоре с РИА Новости отметил, что его сын регулярно поддерживал контакт с родственниками и отправлял им деньги.

26 июня стало известно, что Мосгорсуд продлил содержание в СИЗО четверым фигурантам дела о теракте в «Крокусе», свидетелями которого проходят 800 человек. Обвиняемыми являются 20 человек, 18 из них находятся под стражей.