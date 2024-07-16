На месте падения самолета «Суперджет-100» в Московской области, 12 июля 2024 года

«Экипаж ничего не успел бы сделать». Почему упал SSJ 100 Комиссия определила приоритетную версию крушения SSJ 100 под Коломной

Спецкомиссия завершила расшифровку черных ящиков разбившегося под Коломной самолета Sukhoi Superjet 100 и определила приоритетную версию катастрофы. По данным СМИ, самолет рухнул из-за человеческого фактора: на заводе неправильно установили два из четырех датчиков с отклонением примерно в пять градусов. В такой ситуации у пилотов просто не было шанса успеть что-то предпринять. Как рассказал в беседе с «Газетой.Ru» авиаэксперт Андрей Литвинов, такое уже было на Airbus компании Lufthansa, который летел из Испании в Германию.

Спецкомиссия завершила расшифровку черных ящиков Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), рухнувшего в районе Коломны 12 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

«Определена наиболее приоритетная версия крушения. Дальше она будет отрабатываться путем исключения других возможных версий. По предварительным данным, крушение самолета с работой двигателей не связано», — рассказал собеседник агентства.

Ранее отказ двигателей считался приоритетной версией крушения лайнера. Какая причина катастрофы рассматривается сейчас, не уточняется.

Датчики угла атаки

По информации «Известий», SSJ 100 упал из-за неправильной установки датчиков угла атаки. Недостоверные показания с датчиков привели к несвоевременной активации системы защиты, предохраняющей самолет от выхода на режимы сваливания, которая сама и направила Superjet в землю, пишет газета.

Отмечается, что летчики просто не успели распознать причину, а полное отклонение сайдстика (ручки управления) на себя никак не помогло бы им обойти систему защиты и выйти из пикирования.

«Если допущена ошибка при монтаже [датчиков], они передают некорректные данные в систему управления. Образно говоря, электроника может считать, что самолет идет на подъем, а на самом деле летит навстречу земле. Примерно такая картина вырисовывается предварительно», — заявил изданию отраслевой эксперт.

По его словам, имел место человеческий фактор. Главным подозреваемым считается один из техников Луховицкого авиазавода (филиал Объединенной авиастроительной корпорации, ОАК), который, нарушив руководство по эксплуатации, предположительно установил два из четырех датчиков с отклонением примерно в пять градусов.

Sukhoi Superjet 100 в день катастрофы выполнял тестовый полет.

«Superjet — хороший самолет, за всю историю его полетов не было ни одного случая, чтобы судно этого типа разбилось из-за технического состояния», — добавил собеседник «Известий».

В разговоре с «Газетой.Ru» с этой версией cогласился советский и российский пилот гражданской авиации, авиаэксперт Андрей Литвинов. Он также отметил, что инциденты с этими датчиками происходили и на импортных самолетах.

«Да, такая версия вполне заслуживает внимания. Скорее всего, это так и есть. Это человеческий фактор. Но не летчиков, а технического состава. Такое уже было на Airbus компании Lufthansa (рейс LH-1829. — «Газета.Ru»), который из Испании летел в Мюнхен. Я не помню, какой это был год, но было то же самое. У них тоже были неправильные показания датчиков угла атаки. Тогда все выжили, летчики вывели самолет из пике. Но у них была высота большая, а здесь [у Sukhoi Superjet-100] высота маленькая, просто экипаж ничего не успел бы сделать», — объяснил Литвинов.

Авиаэксперт добавил, что разработчик «Суперджета» уже выпустил информационное письмо о необходимости строгого соблюдения руководства по эксплуатации при замене датчиков угла атаки на своих самолетах.

Катастрофа SSJ 100

Крушение Sukhoi Superjet 100 произошло днем 12 июля в районе деревень Апраксино и Малое Карасево под Коломной. По словам очевидцев, сначала воздушное судно резко накренилось, а затем пошло на снижение. В результате борт врезался в землю.

Внутри находились трое членов экипажа — штурман и двое пилотов. Никто из них не спасся, поисковую операцию завершили 15 июля.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).