Повар компании-производителя фасоли «Савон-К» гражданин Таджикистана Карим Норматов, обвиняемый по делу о массовых отравлениях в России, на заседании суда в Замоскворецком районном суде Москвы, 19 июня 2024 года

Обвиняемые в массовом отравлении россиян пытались скрыть улики. Повара задержали в аэропорту СК: фигуранты дела о массовом отравлении пытались уничтожить улики и скрыться

В Москве суд арестовал почти на два месяца повара компании «Савон-К», из-за работы которой в России началась массовая вспышка ботулизма. Предприятие брало на работу мигрантов без разрешения и требовало готовить с минимальными затратами. В итоге на производстве не соблюдали никакие нормы, хранили еду на жаре, а часть рабочих жила прямо на производстве в бараках. По данным следствия, фигуранты дела пытались скрыть улики, а повар — уехать из РФ.

«Готовил, как ему скажут»

Замоскворецкий суд Москвы арестовал повара компании «Савон-К», использовавшей при приготовлении пищи зараженную фасоль. Это гражданин Таджикистана Карим Норматов, сообщила пресс-служба столичных судов в Telegram.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 15 августа», — уточнила пресс-служба.

Против Норматова возбуждено дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК (производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. На производстве он отвечал за фасоль, в которой завелась смертельно опасная бактерия, вызывающая ботулизм.

Хотя основной профиль «Савон-К» — разная консервация, из сообщения пресс-службы следует, что компания занималась и готовыми блюдами. Их потом продавали через сервис «Кухня на районе». Всего Норматов с помощниками успели с нарушениями сделать не менее 2336 порций салата лобио, которыми только в московском регионе отравились более 120 человек.

Защита Нурматова заявила, что мужчина не профессиональный повар и «готовил так, как ему скажут».

На фоне шумихи в СМИ он пытался уехать из России, но был задержан в аэропорту Жуковский.

Сам утверждает, что не бежал, просто работодатель «отпустил на время домой». Также фигуранты дела пытались уничтожить улики, сообщило следствие в суде.

«Прошу приобщить показания свидетеля о том, что фигуранты дела пытались уничтожить вещественные доказательства», — сказала следователь.

«С нарушением всех требований и норм»

Роспотребнадзор выяснил, что в «Савон-К» работали «с нарушением всех требований и норм». Грязные баки с сырьем держали на улице среди бытового мусора, нестерильный продукт в вакуумной упаковке хранили до двух месяцев на жаре, а на самом предприятии даже не было водопровода.

На работу брали мигрантов и беженцев с Донбасса без соответствующего разрешения, а также студентов. Медкнижку никто не требовал и не оформлял после трудоустройства.

«Тем, кому негде жить, фирма предлагала поселиться прямо на производстве в бараках. В числе таких был и Карим Норматов», — отмечает Telegram-канал Shot.

Судя по объявлениям, «Савон-К» регулярно искала новых сотрудников. Предлагала от 40 до 75 тыс. рублей за работу в подмосковной Балашихе. Саму себя характеризовала как одного из самых успешных и надежных работодателей.

«Рассматриваем всех кандидатов, иностранные граждане, в том числе беженцев из любых областей Украины, ДНР, ЛНР... Можно с проживанием, можно без проживания», — зазывала фирма.

Норматов один из тех, кто работал на «Савон-К» нелегально и без регистрации, в суде разговаривал с переводчиком. Следствие считает, что он нарушал производственные нормы «в составе группы лиц по предварительному сговору». Помимо Норматова, задержан гендиректор «Савон-К» Владимир Шин. Следствие отмечает, что Шин велел своему повару работать с минимальными затратами. Директору предъявлено обвинение в сбыте опасной продукции и организации незаконной миграции. Также по делу об отравлениях задержаны гендиректор «Кухни на районе» Антон Лозин и глава отдела качества сервиса Елена Машкова.

Машковой суд назначил 1 месяц 28 суток (до 15 августа) домашнего ареста с ограничением определенных действий. Ее обвиняют по статье о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Аналогичную меру пресечения суд избрал для Владимира Шина — он пробудет под домашним арестом как минимум до 15 августа.

Последняя информация о пострадавших

Общее число заболевших перевалило за 270 человек . О первых пострадавших в столице стало известно утром 15 июня. Их число быстро росло и вскоре вышло за пределы Москвы. Отравившихся нашли в Подмосковье, Казани и Нижнем Новгороде, но больше всего их в столичном регионе. Все покупали готовую еду через службы доставки, кроме лобио, некоторые отравились салатом с фасолью и тунцом.

В Москве количество госпитализированных пациентов на 18 июня составляло 149 человек, из них более 30 были в реанимации. Роспотребнадзор 19 июня сообщил, что обзвонил более тысячи человек в поисках тех, кто еще мог отравиться. В итоге выявили 76 людей с симптомами разной степени, пять отвезли в больницу. У некоторых дома нашли остатки предположительно отравленной еды, ее забрали на экспертизу. Роспотребнадзор также изъял в Москве свыше 60 тонн продукции, которая может оказаться опасной.

Среди прочих в столице госпитализировали 39-летнего актера Алексея Бардукова (снимался в сериале «Диверсант», фильмах «Перевал Дятлова», «Метро», «На игре», «Палач»). У Бардукова подозревают не только ботулизм, но и микроинсульт. Артисту стало плохо 16 июня, жаловался на головокружение, слабость и высокое давление. Сейчас он в состоянии средней степени тяжести.

В Подмосковье на 18 июня были госпитализированы 20 человек, в тяжелом состоянии 12 больных. Один из пострадавших, 33-летний пациент из Одинцово, впал в кому и находится на ИВЛ.

В Нижнем Новгороде в больницах 16 человек, из них на ИВЛ — шестеро. В Казани в больницах 15 человек, двое подключены к ИВЛ.