Генерал Попов попросил возбудить дело против адвоката, высказавшегося о смягчении его наказания СК снова попросил перевести генерала Попова под домашний арест

Обвиняемый в мошенничестве и служебном подлоге генерал Иван Попов потребовал возбудить уголовное дело против адвоката Дмитрия Аграновского, который комментирует его дело, хотя не имеет к нему никакого отношения. В начале июля юрист высказался по поводу смягчения наказания экс-командующему 58-й армией и теперь удивился, что в его словах защита генерала нашла клевету и мошенничество. Подробности — в нашем материале.

Чем недоволен генерал

Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве и служебном подлоге, попросил Следственный комитет России (СК) возбудить уголовное дело против адвоката Дмитрия Аграновского из-за его комментариев, передало агентство ТАСС.

Защитник генерала Сергей Буйновский подчеркнул, что Аграновский — не адвокат Попова, поэтому не может комментировать его дело, но делает это, «что является клеветой и мошенничеством». Буйновский добавил, что у экс-командующего 58-й армией и представляющих его интересы юристов взята подписка о неразглашении тайны следствия, Аграновский же, не зная обстоятельств дела, «выдает свою некомпетентность за действительность».

Последний в беседе с RTVI удивился просьбе генерала и назвал ее странной.

«Вообще все, мне кажется, и я в том числе, Попову каким-то образом сочувствуют. Не помню никаких моих комментариев, которые могли бы каким-то образом содержать в себе клевету и мошенничество», — сообщил Аграновский.

Что говорил Аграновский

4 июля защитник генерала сообщил о подаче заявления в СК с просьбой о привлечении к уголовной ответственности неназванных лиц за госизмену. Это произошло после того, как на Украине Попова объявили в международный розыск после обвинений в «ведении агрессивных военных действий».

«Мы подали заявление в СК на имя Бастрыкина Александра Ивановича с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело по факту госизмены в связи с возбуждением дела в отношении генерала и розыском его на Украине, как-то попали секретные документы в открытый доступ. Либо же это шпионаж», — говорил Буйновский.

В беседе с РИА Новости 8 июля Аграновский высказался по этому поводу:

«Если действительно по заявлению адвоката Попова удастся вскрыть канал утечки секретной информации, то это, несомненно, может быть отмечено государством. В связи с этим Попов может рассчитывать на смягчение при рассмотрении дела в суде».

По словам Буйновского, подобного рода рассуждения о смягчении наказания вводят людей в заблуждение, так как его подзащитный не признает вину и говорить можно только об оправдательном приговоре.

Дело Попова

По версии следствия, генерал Попов, пользуясь своим служебным положением, в 2023 году похитил чужое имущество на 133,6 млн руб. Речь идет о краже свыше 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, предназначенных для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. За это, по версии СК, Попов получил чуть более 1 млн руб.

Его арестовали 17 мая. Свою вину он не признает.

Как написал Telegram-канал Baza 4 июля, Попову к делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) добавили еще одну статью — служебный подлог (ст. 292 УК РФ). По словам Буйновского, переживать не о чем: «Там ничего нового не добавилось, та же 159-я статья, просто искусственно вменили дополнительный ненужный признак». Поп первой статье экс-командующему грозит до 10 лет лишения свободы, максимальное наказание по второй — четыре года.

11 июля же следствие снова попросило суд изменить Попову меру пресечения — перевести под домашний арест. Суд трижды оставлял генерала в СИЗО. Новое ходатайство рассмотрят 15 июля.