Побои, переломы и крики: в Уфе мигранты удерживали и истязали 16 детей с ведома их родителей Родители детей, спасенных из заточения в Уфе, незаконно находились в России

В Уфе двое граждан Таджикистана организовали нелегальное религиозно-просветительское заведение, где учили детей Корану с помощью жестких побоев. Мужчины удерживали в квартире 16 несовершеннолетних и регулярно переезжали, чтобы соседи не жаловались на крики. По данным «Ъ», родители детей знали о происходящем. Несовершеннолетних удалось спасти после побега одного из подростков.

Побег от мучителей

В Уфе силовики освободили 16 детей и подростков, которых незаконно удерживали в съемной квартире и воспитывали жестокими методами, рассказали в Следственном комитете (СК) по Республике Башкортостан.

Одному из подростков удалось сбежать, после чего он обратился за помощью в ближайшей магазин. Продавец вызвала скорую помощь, ребенка госпитализировали в городскую детскую больницу №17 с телесными повреждениями, написал «Коммерсантъ».

«Предварительно установлено, что телесные повреждения подросток получил в доме на территории Ленинского района города. Также установлено, что в этом доме находились 16 несовершеннолетних детей. В период нахождения детей в данном помещении к ним применялись недозволенные методы воспитания», — заявили в пресс-службе регионального управления СК.

Спасение детей

В ночь на 12 июля следователи и оперативники МВД провели операцию, в ходе которой освободили детей и задержали подозреваемых. Ими оказались граждане Таджикистана.

СК возбудил уголовное дело по статьям о незаконном лишении свободы, истязании и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления республики.

Полиция также устанавливает родителей пострадавших детей. В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали, что они находятся на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. В их отношении проводится проверка.

Освобожденных детей временно поместили в социальные учреждения, их дальнейшую судьбу будут решать органы опеки. Уполномоченный по правам ребенка в республике Ольга Панчихина сообщила, что детям оказывают всю необходимую помощь психологи и другие специалисты.

«В целом [состояние] детей более-менее нормальное, по каждому ребенку смотрят судмедэксперты и медицинские работники, какие нанесены увечья», — добавила омбудсмен.

Панчихина также уточнила, что семь детей поступили в больницу № 17 Уфы, их осмотрели, показаний для госпитализации не обнаружено.

Нелегальный медресе

По данным Mash Batash, задержанные за истязания детей граждане Таджикистана организовали в Уфе нелегальный медресе (мусульманское религиозно-просветительское и учебное заведение, выполняющее функцию средней общеобразовательной школы и мусульманской духовной семинарии). Там детей обучали Корану с помощью жестких методов воспитания.

«Чтобы соседи не жаловались на крики, постоянно переезжали с одной квартиры на другую. <…> Фанатики избивали детей резиновыми палками, ломали пальцы и запрещали жаловаться родителям», — говорится в публикации.

Telegram-канал утверждает, что «наставники» клеймили детей раскаленным железом и выжгли лицо одному из воспитанников. Однако эту информацию опроверг источник «Ъ». По данным газеты, у детей зафиксировали следы побоев, у одного мальчика сломан палец.

«Ъ» также написал, что подпольная религиозная школа действовала как минимум с середины апреля. Дети находились там с ведома родителей, которые изначально отказывались от претензий к воспитателям.

«Говорили, что знали, что там будет строго, поэтому просто хотят забрать детей. Но когда увидели телесные повреждения, начали писать заявления», — сказал источник.

Родители воспитанников медресе не проживают на территории Башкирии и находятся в других регионах.

По данным «Ъ», задержанные граждане Таджикистана не имели специального религиозного образования, но пытались получить его ранее. Mash Batash выяснил, что они учились в Российском исламском университете при Центральном духовном управлении мусульман России в Уфе.

Telegram-канал уточнил, что задержанные поступили в учебное заведение в 2020-м, но были отчислены спустя два года. Причиной этого стали якобы плохая успеваемость и скандалы с преподавателями.