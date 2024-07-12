Жительница Перми рассказала о девушке с чемоданом, в котором, предположительно, был труп ребенка

Жительница Перми Полина рассказала «Газете.Ru», что накануне ночью встретила странную девушку с большим чемоданом, похожим на тот, в котором нашли тело мальчика у мусорных контейнеров. По словам очевидицы, в какой-то момент она даже предложила помощь возможной подозреваемой, потому что у чемодана стали заедать колеса.

«Мы шли с набережной, было около двух часов ночи. В районе Окулова видели эту женщину. На вид ей 28–30 лет. Была в каком-то растянутом свитере или кофте, в джинсах. В общем как-то по-домашнему. Волосы распущенные: были видны отросшие темные корни и светлые концы. Она вышла со двора с черным чемоданом и шла позади нас. Чемодан был достаточно большой, вполне мог вместить ребенка. Мы ее пропустили, далее пошли следом. Она остановилась: не ехал чемодан. Мы предложили помощь, она растерялась, но от помощи отказалась. Сказала, что просто колесико заело и не едет, ну мы и пошли дальше. Она снова нас обогнала, и ушла. Мы еще подумали, что какая-то странная, выглядела растерянной, может поругалась с мужем или парнем и ушла из дома. Ну а дальше мы ее не видели», — сказала Полина.

В ночь на 12 июля в Ленинском районе Перми бездомный обнаружил у площадки с мусорными контейнерами чемодан с телом ребенка. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на свой источник.

В пресс-службе краевого Следственного управления СК России подтвердили информацию о ребенке и добавили, что по факту случившегося возбуждено дело по статье «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

По данным «59.ru», убитому мальчику было восемь лет, он ходил во второй класс местной школы.

Telegram-канал Ural Mash сообщил, что по подозрению в причастности к преступлению правоохранители разыскивают женщину, прикатившую чемодан на мусорку — она попала на камеры видеонаблюдения.

Ранее в Ставропольском крае трех подростков ударило током во время купания в реке, один пропал без вести.