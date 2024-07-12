«Мстил за унижения»: в Белгородской области военный расстрелял сослуживцев и сбежал с оружием RT: в Белгородской области военный открыл стрельбу и сбежал из части

В белгородской приграничной части солдат открыл огонь по сослуживцам из пулемета. Они выпили и оскорбляли его, а молодой человек отличается вспыльчивым характером. После инцидента стрелок сбежал с оружием и может скрываться на Украине. Он уже был судим за грабеж, после отсидки задолжал деньги и никак не мог их вернуть. Подробности — в нашем материале.

Вечером 11 июля в военной части приграничного села Козинка в Белгородской области контрактник расстрелял своих сослуживцев из пулемета.

«Мужчина застрелил двоих и ранил одного, после чего сбежал», — передал Telegram-канал SHOT.

Источник RT подтвердил наличие раненых. По данным канала, нападавшего разыскивают по статьям о дезертирстве и покушении на убийство. В местных закрытых чатах опубликовали ориентировку на контрактника, которым, по предварительным данным, является наводчик — Алексей Журавлев 1995 года рождения.

Изначально СМИ писали, что мужчина при побеге унес с собой пулемет Калашникова вместе с 70 патронами, но позже оружие нашли недалеко от места происшествия. Среди гражданских никто не пострадал, уточнил глава Грайворонского района Геннадий Бондарев.

В регионе объявили план «Перехват». Сначала его ввели в Грайвороновском районе, через час распространили на всю область. Пока стрелок не задержан. В округе появились ориентировки с фото Журавлева и припиской, что его ищет военная полиция. Объявление также предупреждает, что у солдата при себе оружие и он может сопротивляться.

«Алексей одет в серую футболку, черные шорты и резиновые тапки, на голове кепка с пиксельным узором», — отметил Telegram-канал Baza.

Силовики полагают, что он мог скрыться на Украине, а именно, в Сумской области. Село Козинка находится буквально на границе РФ с республикой.

Причина конфликта

Мотивом Журавлева, предварительно, называют бытовой конфликт. Изначально ссору спровоцировал алкоголь, рассказал Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

«Двое военнослужащих оскорбили сослуживца, а тот сначала сделал им предупреждение, а когда издевки повторились, то в ответ убил их из пулемета», — описал источник.

Другие каналы сообщили, что контрактник «мстил за унижения». По сведениям Baza, следователи рассматривают эту версию как приоритетную.

Друг Журавлева отметил, что тот любил «выступать за справедливость»:

«Весной этого года Алексей приезжал в отпуск, мы с ним виделись. Ни о каких конфликтах с сослуживцами он не говорил. Как оказался в части в Белгородской области? Не знаю».

Колония наложила отпечаток»

Журавлев родом из чувашского села Юськасы под Чебоксарами. В 2011 году был судим за грабеж в составе группы лиц по предварительному сговору (ч. 2 п. «а» 161 УК). По одним данным, осужден в 2011 году, по другим в 2012-м. Отсидел несколько лет. После работал в Чебоксарах установщиком окон, монтировщиком труб, жил там же.

Колония наложила отпечаток на его личность — Алексей Журавлев хоть и стал простым работягой, но по темпераменту очень вспыльчивый и очень болезненно воспринимает любые шутки или подкопы в свой адрес.

Не говоря об оскорблениях — своих случайных обидчиков в Чебоксарах он неоднократно бил, так как занимался борьбой и владеет приемами», — отметил ВЧК-ОГПУ со ссылкой на друга молодого человека.

В Чебоксарах Журавлев жил с матерью. У него есть брат и сестра, последняя давно переехала в Москву. На последней работе, за монтаж наружных трубопроводов он получал 90 тыс. руб.

На гражданке мужчина задолжал судебным приставам 260 тыс. руб. На него есть десять исполнительных листов в базе Федеральной службы судебных приставов. Активно пытался получить микрозаймы с января по август 2023 года, но безуспешно. Четыре года также без результата продавал семейный участок с домом в родном селе за 200 тыс. руб. Из Юськасы Журавлев уехал после смерти отца еще 20 лет назад, с тех пор дом пустовал и годен только под снос.

В итоге мужчина уволился с работы и в 2023 году подписал контракт. В объявлении о розыске значится как рядовой-наводчик. RT отметил, что Журавлев собирался быть на СВО до ее окончания.