От «Алых парусов» до «Бурдж-Халифы». Как сбежавшие миллиардеры из МВД получали взятки через криптобиржу «Ъ»: СК арестовал активы сбежавших из РФ миллиардеров из МВД Сатюкова и Соколова

Следственный комитет продолжает расследование масштабной коррупции среди бывших сотрудников МВД, обвиняемых в получении рекордной взятки в 5 млрд рублей. Фигуранты дела — бывший начальник отделения Георгий Сатюков и его подчиненный Дмитрий Соколов. Обвинение включает в себя взятки в особо крупном размере и легализацию средств через недвижимость и криптовалюту.

Следственный комитет продолжает расследование дела о масштабной коррупции среди бывших сотрудников МВД, которые обвиняются в получении рекордной для полицейского ведомства взятки, достигающей 5 млрд рублей, выяснила газета «Коммерсантъ».

Среди конфискованных активов значатся апартаменты в ЖК «Алые паруса», на которые были наложены судебные обременения. По данным следствия, полицейские «крышевали» администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (WEX) Алексея Иванова (Билюченко), чьи действия, по мнению суда, причинили клиентам биржи ущерб на сумму более 18 миллиардов рублей.

Фигуранты дела

Обвиняемые — Георгий Сатюков, экс-начальник отделения по борьбе с кредитно-финансовыми преступлениями, совершенными с использованием информационных технологий, а также его подчиненный Дмитрий Соколов.

В октябре прошлого года следователь Александр Кузнецов предъявил им обвинения в получении взяток в особо крупном размере и посредничестве в этом (ст. 290 и 291.1 УК РФ). Вместе с тем он инициировал сначала федеральный, а затем и международный розыск. Предположительно, обвиняемые скрываются за границей.

Столичные суды по ходатайствам старшего следователя Кузнецова наложили аресты на активы бывших сотрудников бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России.

Расследование

Следствие считает, что изначально администратор криптобиржи WEX Алексей Иванов находился под защитой сотрудников ФСБ, однако проверка на предмет возбуждения уголовного дела в их отношении не дала результатов.

Выяснилось, что с марта 2019 года по октябрь 2021 года за Ивановым начали вести слежку сотрудники БСТМ МВД, которым он предположительно перевел не менее 2119,5265569864 BTC на криптокошельки. На тот момент это составляло примерно 4,9 млрд рублей. На сегодняшний день эта сумма эквивалентна 10,5 млрд рублей или $120 млн.

Часть полученной криптовалюты предполагаемые взяточники конвертировали в доллары, евро и рубли, разместив их на многочисленных банковских счетах и инвестируя в ценные бумаги. После этого они приступили к приобретению недвижимости на счет этих средств.

Недвижимость за криптовалюту

Согласно опубликованным данным, Соколов приобрел квартиру в самом высоком здании Дубая — башне «Бурдж-Халифа». В Москве также была обнаружена недвижимость, принадлежавшая фигурантам дела. Суд наложил арест на апартаменты в ЖК «Нежинский ковчег».

Недавно также арестовали апартаменты площадью почти 200 квадратных метров в жилом комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице. Ее кадастровая стоимость оценивается более чем в 50 млн рублей. Бывшие полицейские приобретали недвижимость и открывали счета на имена своих подруг и сожителей.

Дело о теневых выплатах было раскрыто благодаря Иванову, который был задержан за растрату криптовалюты. После заключения досудебного соглашения с Генпрокуратурой он раскрыл информацию о том, сколько денег и за что он передавал силовикам. Мещанский суд Москвы приговорил его к трем годам и шести месяцам колонии общего режима, наложил штраф в размере 500 тыс. рублей и ограничил свободу на один год после освобождения. WEX подал иск на Иванова, требуя возмещения ущерба в размере 18 млрд рублей с учетом курсовой разницы, из которых 3 млрд он уже возместил добровольно. В настоящее время Иванов оспаривает решение суда.