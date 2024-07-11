«Думал, что геи»: экс-полицейский выгнал певицу Ермак из вагона метро из-за стрижки

Пассажир московского метро выгнал из вагона певицу Анастасию Ермак из-за короткой стрижки. Девушка рассказала «Газете.Ru», что мужчина преследовал ее и ее друга, пинал в спину и называл «позором для русских». Никто из других пассажиров на помощь не пришел. Ермак сообщила о намерении написать заявление на обидчика, полиция уже проверяет видео инцидента. По данным Baza, преследователем оказался 40-летний экс-сотрудник МВД Владимир Сафонов. Сам он объяснил свое поведение тем, что принял Ермак и ее спутника за геев.

Пассажир московского метро выгнал девушку из вагона из-за ее прически, видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал Baza. На кадрах видно, как мужчина с использованием ненормативной лексики требует от девушки и молодого человека выйти и преследует их, пока они пытаются отойти в другую часть состава.

«Из вагона вышли, быстро! <...> Позор для русских», — говорит мужчина на записи.

На видео также слышно, как девушка обращается к мужчинам в поезде с просьбой о помощи, однако никто не реагирует. Запись заканчивается, когда молодые люди выходят из поезда.

Столичная полиция уже начала проверку инцидента, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД России. Как рассказали в полиции, конфликт произошел в вагоне электропоезда Сокольнической линии метро. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают точное место, время и обстоятельства произошедшего.

Начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин уточнил интернет-изданию «Вечерняя Москва», что полицейские ищут участников инцидента.

«Пинал в спину ногой»

Пострадавшей оказалась певица Анастасия Ермак. Она рассказала «Газете.Ru», что причиной такого поведения мужчины стала ее короткая стрижка. По словам девушки, мужчина сначала начал без разрешения снимать ее на телефон, при этом изображение транслировал в групповой звонок в WhatsApp.

Анастасия добавила, что привыкла к подобному вниманию из-за своей публичности. Сначала она не придала произошедшему значения, только спросила мужчину, блогер ли он, так как сама хотела «снять видео, с ним пообщаться в шутку».

«После этого он спросил, русская ли я. Я сказала, что да. После этого начался уже хейт, полный абьюз в мою сторону и в сторону моего товарища. Ему не понравилась моя внешность, моя короткая прическа. Говорил, что я позорю русский народ своей внешностью, хотя у меня даже волосы неяркого цвета», — поделилась Анастасия.

Затем, по словам девушки, они с другом решили просто отойти от мужчины, рассчитывая, что он успокоится. Но этого не произошло, он шел за парой до самого конца состава.

«Мой друг пропустил меня вперед, а сам шел за мной. И этот упырь пинал его в спину ногой. Все это время он кричал, <…> что мы позорим Россию. <...> Я чувствовала физическую силу, то есть даже мне прилетало, хотя гнали моего друга», — рассказала Ермак.

После выхода из состава девушка сообщила о случившемся полицейским на станции метро, однако заявление писать не стала, хотя сотрудники полиции метрополитена предлагали это сделать. Теперь после огласки инцидента Анастасия собирается подать заявление в правоохранительные органы.

«Из-за того, что очень сильно распространилось это, а все друзья, блогеры, политики, артисты поддержали — я сегодня иду в полицию. Человека уже нашли. Это сотрудник бывший МВД, сорокалетний житель Москвы Владимир Сафонов. Я пойду писать заявление, потому что то, что мы пережили, — это очень страшно», — заключила она.

«Не понимаю, мальчик или девочка»

Как пишет Baza, 40-летний москвич Владимир Сафонов получил высшее образование в институте МВД и работал в органах до 2008 года, а затем уволился и числился безработным.

По данным канала, он судился с бывшей женой за ребенка. По словам адвоката женщины, он скрывал сына и смог настроить его против матери — суд решил, что 13-летний мальчик будет жить с отцом. Сафонов также подал иск к жене на алименты.

Сам Сафонов заявил, что принял Анастасию за мальчика — ему «неприятно было смотреть», как она целуется с молодым человеком.

«Я не понимаю, кто там был, мальчик или девочка. Я повернул голову — два короткостриженных, с крашеными волосами человека целуются с языками. Я до сих пор не понимаю, кто из них мальчик, кто из них девочка. У одного такая юбка была короткая, что даже половые органы было видно, это и возмутило. Но даже увидев половые органы, все равно думал, что геи», — сказал он в разговоре с Baza.

Мужчина пояснил, что «попросил» пару выйти из вагона, так как выступает против ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). » Это запрещено в нашей любимой стране», — заключил он.