Главные свойства корицы: полезна ли эта специя и как ее правильно выбирать Вред и польза корицы: как употребление этой специи может повлиять на здоровье

Корица — довольно универсальная специя, чаще всего ее добавляют в сладости, выпечку и горячие напитки. Ценится она не только за приятный пряный вкус: корица содержит полезные вещества, которые в том числе помогают регулировать уровень сахара в крови. Какими еще свойствами обладает эта пряность, есть ли противопоказания для ее употребления и как выбрать в магазине настоящую корицу — в материале «Газеты.Ru».

Какая бывает корица

Корица — это специя, которую получают из коры деревьев рода коричник (cinnamomum). Благодаря сладкому и пряному аромату она стала популярным ингредиентом для выпечки и других блюд. Кроме того, эта специя известна своими полезными свойствам.

Первые упоминания о корице относятся к Древнему Египту, там ее использовали в ритуалах бальзамирования как компонент благовоний и лекарственных средств. В Римской империи она считалась атрибутом роскоши и использовалась в кулинарии, медицине и религиозных обрядах. Греческий врач Гиппократ упоминал корицу в своих медицинских рецептах. Специя фигурирует и в Библии, она входит в состав миро (освященного ароматического масла для помазания).

Существуют разные виды корицы: цейлонская, кассия, малабарская, циннамон и другие. Каждая из них имеет свое предназначение. В пищу чаще всего используют цейлонскую и кассию.

Цейлонская корица

Цейлонская корица, также известная как настоящая корица (от лат. cinnamomum verum), растет преимущественно на Шри-Ланке и в Южной Индии. Она обладает более мягким и сладким вкусом по сравнению с другими видами. У нее светло-коричневый цвет, а текстура тонкая и ломкая. Цейлонская корица самая дорогая, потому что считается самой высококачественной.

~10 тыс. т цейлонской корицы производят в год, 80-90% приходится на Шри-Ланку

Кассия

Кассия, или китайская корица, широко распространена в Китае и Юго-Восточной Азии. Она имеет более резкий вкус, а по цвету темно-коричневая. Кассия отличается толстой и твердой корой, что делает ее менее ломкой. Она дешевле цейлонской корицы, ниже по качеству и чаще используется в пищевой промышленности. Из-за этого кассию иногда называют ненастоящей корицей , но с ботанической точки зрения это неверно — дерево, с которого ее получают, также принадлежит к роду cinnamomum.

~25 тыс. т кассии производится в год, две трети из них — в Индонезии

Как добывают корицу

Деревья рода cinnamomum выращиваются на специальных плантациях в тропических регионах. Растения требуют много влаги и тепла. Чтобы получить корицу, деревья должны достигнуть двухлетнего возраста, в этот период кора становится наиболее подходящей для сбора.

Ее срезают с молодых побегов деревьев в сезон дождей, когда она легко отделяется от ствола. Работники вручную убирают ее, стараясь не повредить дерево. Срезанное сразу же обрабатывают для предотвращения высыхания и потери ароматических свойств.

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После сбора коры ее очищают от внешнего слоя и оставляют только внутренний. Его скатывают в трубочки, которые затем сушат на солнце или в специальных сушильных камерах. Именно так она и приобретает свою характерную форму, которую мы видим на прилавках магазинов.

Высушенную корицу сортируют по качеству, размеру и внешнему виду. Высококачественная упаковывается для продажи как целыми палочками, так и в молотом виде. Низкосортная используется в пищевой промышленности для производства экстрактов и ароматизаторов.

Применение корицы

Корица широко используется в кухнях разных регионов мира для приготовления десертов, напитков и некоторых соленых блюд. Ее добавляют в тесто для придания выпечке сладкого и пряного аромата, а также в горячие напитки — глинтвейн и кофе. В азиатской кухне корицу используют как ароматизатор мясных и овощных блюд.

Корица обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами и часто применяется в традиционной медицине. Она используется для улучшения пищеварения, снижения уровня сахара в крови и укрепления иммунной системы. Считается, что корица также помогает при простудных заболеваниях и инфекциях благодаря своим антимикробным свойствам. В народной медицине корицу применяют в виде настоев и отваров.

В косметической индустрии корица ценится за свои полезные свойства и ароматические качества. Ее добавляют в маски для лица, скрабы и лосьоны. Корица стимулирует кровообращение и улучшает состояние кожи, делая ее более упругой и гладкой. Ее антиоксидантные свойства помогают бороться с признаками старения и защищать кожу от повреждений.

Химический состав корицы

В 100 граммах сухой корицы содержится:

белки: 4 г,



жиры: 1,2 г,



углеводы: 27 г,



сахар: около 2,2 г,



энергетическая ценность: 247 ккал.

Витамины и минералы:

кальций: 1000 мг,



железо: 8,3 мг,



магний: 60 мг,



фосфор: 64 мг,



калий: 431 мг,



натрий: 10 мг,



витамин A: 15 мкг,



витамин C: 3,8 мг,



витамин E: 2,3 мг,



витамин K: 31,2 мкг.

Польза корицы для здоровья

Полезные свойства корицы довольно широки, пряность богата веществами, которые положительно влияют на многие функции организма, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Снижение уровня сахара в крови

Корица может улучшить чувствительность к инсулину и помочь регулировать уровень сахара в крови. Это особенно полезно для людей с диабетом II типа или преддиабетом. Корица может снижать уровень глюкозы натощак и помогать управлять гликемией.

«Корицу активно используют при сахарном диабете и инсулинорезистентности. Она улучшает проникновение инсулина с глюкозой в клетку. Соответственно, понижается состояние, при котором клетки теряют чувствительность к инсулину и не пропускают внутрь глюкозу. Клетка сразу насыщается энергией, уровень сахара в крови понижается. Человек начинает лучше себя чувствовать и не испытывает слабости». Елена Соломатина врач-диетолог

Антиоксидантные свойства

Корица богата антиоксидантами (например, полифенолами), которые помогают нейтрализовать свободные радикалы в организме. Они могут повреждать клетки и способствовать развитию хронических заболеваний — рака и сердечно-сосудистых болезней.

«В корице достаточно много витаминов, в том числе витамины группы B, которые отвечают за все метаболические процессы в нашем организме. Обмен белков, жиров и углеводов, необходимый для нормальной работы нервной системы. В ней достаточно много каротиноидов — и альфа, и бета, и лютеин. Это прекрасные антиоксиданты, которые защищают нашу слизистую и иммунную системы», — прокомментировала диетолог.

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Противовоспалительное действие

Корица содержит соединения, которые помогают уменьшить воспалительные процессы в организме, что может снизить риск развития артрита и воспалительных заболеваний кишечника. Регулярное употребление корицы может способствовать улучшению при таких состояниях.

Поддержка сердечно-сосудистой системы

Корица может пойти на пользу сердечно-сосудистой системе, отметила Соломатина. Пряность помогает снизить уровень триглицеридов и холестерина в крови. Она также может снижать кровяное давление и улучшать кровообращение. Эти эффекты помогают уменьшить риск развития сердечных заболеваний и инсультов.

Антимикробные свойства

Корица обладает антимикробными и противогрибковыми свойствами, что делает ее эффективной в борьбе с инфекциями. Она может ингибировать рост бактерий и грибков. Эти свойства делают корицу полезной для укрепления иммунной системы и профилактики инфекционных заболеваний.

Улучшение когнитивных функций

Некоторые исследования показывают, что корица может улучшать когнитивные функции и защищать мозг от возрастных изменений. Она может способствовать укреплению памяти и внимания, а также снижению риска нейродегенеративных заболеваний (болезни Альцгеймера или болезни Паркинсона).

Поддержка пищеварительной системы

Корица помогает улучшить пищеварение и может быть полезна при расстройствах желудка. Благодаря ей можно справиться со вздутием, газообразованием и тошнотой. Ее употребление стимулирует выработку желудочного сока и улучшает аппетит. Также эта специя может способствовать предотвращению развития язвы желудка.

«Корица действительно очень полезна. Но если речь идет о настоящей корице, а не о кассии, которую сейчас везде продают. Употреблять ее нужно мало — как правило, не более чайной ложки в день для здорового человека, то есть от трех до восьми граммов». Елена Соломатина врач-диетолог

Вред корицы для здоровья

Любой, даже самый полезный продукт, имеет противопоказания, обратила внимание врач-диетолог. Поэтому важно подходить к использованию корицы в рационе с умом, учитывая дневную норму и индивидуальную непереносимость. Детям, а также женщинам во время беременности и кормления грудью стоит осторожно употреблять эту пряность — не более трех граммов в неделю — либо вообще исключить.

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Содержание кумарина

Корица, особенно кассия, содержит кумарин — вещество, которое в больших дозах может быть токсичным для печени и почек. Цейлонская корица содержит значительно меньше кумарина, поэтому считается более безопасной при регулярном употреблении.

Аллергические реакции

У некоторых людей может быть аллергия на корицу. Симптомы аллергии могут включать кожную сыпь, зуд, отек, а в редких случаях — анафилактический шок. Если у вас есть склонность к аллергическим реакциям, следует быть осторожным при употреблении корицы и начинать с небольшого количества.

Раздражение слизистых оболочек

Корица может вызвать раздражение слизистых оболочек рта и горла, особенно при употреблении большого количества молотой корицы или коричного масла. Раздражение может проявляться в виде жжения, сухости и боли в горле. Людям с язвами, чувствительным пищеварением и панкреатитом также стоит проявлять осторожность при потреблении корицы.

Влияние на уровень сахара в крови

Хотя корица обычно помогает регулировать уровень сахара в крови, ее чрезмерное употребление может привести к слишком сильному снижению уровня глюкозы. Она также разжижает кровь и снижает кровяное давление. Это может быть опасно для людей, принимающих препараты для снижения сахара, так как есть вероятность гипогликемии (снижения уровня глюкозы крови ниже нормы). Важно контролировать количество потребляемой корицы, если вы принимаете лекарства для лечения диабета.

Как выбрать корицу

Определите тип корицы

Цейлонская корица: имеет более светлый цвет, тонкие и ломкие палочки. Она обладает более мягким и сладким вкусом.

Кассия: обладает более темным цветом, а палочки толстые и твердые. У нее более резкий вкус.

Настоящая цейлонская корица растворяется в воде, оставляя небольшое количество осадка, в то время как кассия оставляет значительный осадок. Это тест может помочь определить, какой тип корицы вы купили.

Упаковка

Целостность упаковки: убедитесь, что упаковка не повреждена и герметична. В противном случае специя может оказаться выдохшейся или испорченной.

Информация на упаковке: проверьте этикетку на наличие информации о происхождении корицы. Цейлонская корица обычно изготавливается на Шри-Ланке, а кассия — в Китае, Индонезии или Вьетнаме.

Форма выпуска

Палочки корицы: лучше сохраняют свои ароматические свойства по сравнению с порошком. Их можно хранить дольше и молоть по мере необходимости.

Молотая корица: удобна в использовании, но быстрее теряет аромат и полезные вещества. Покупайте молотую корицу в небольших количествах и храните ее в герметичной упаковке.

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