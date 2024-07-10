«Поджог в обмен на выезд в Финляндию»: ФСБ сорвала теракт на «Адмирале Кузнецове» ФСБ показала видео с моряком, которого ГУР склоняла к поджогу «Адмирала Кузнецова»

ФСБ сорвала очередную попытку украинской разведки завербовать российских военнослужащих. На этот раз ГУР хотела устроить пожар на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов». Флагман Северного флота сейчас на ремонте в Мурманске, украинский куратор вышел на одного из членов его экипажа. Моряка убеждали устроить поджог с помощью самодельного зажигательного устройства, при этом угрожая его семье и одновременно обещая деньги и укрытие. ФСБ показала видео, на котором россиянин подробно рассказал об общении с украинским «куратором».

ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на российском авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Украинцы пытались завербовать одного из моряков, служащих на авианосце, — офицера 2000 года рождения. ФСБ показала видео с его рассказом. На записи бритоголовый мужчина стоит спиной к камере, его силуэт затемнен, а голос изменен.

Моряк сообщил, что в марте с ним связался по видео через «иностранный интернет-мессенджер» человек, представившийся Олегом (ФСБ уточняет, что украинская сторона использовала WhatsАpp и Telegram). «Олег» заявил, что работает на ЦИПСО Украины (Центр информационно-психологических операций) и стал уговаривать офицера устроить на корабле пожар. При этом мужчина утверждал, что операцию курирует лично глава украинской разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

«[Склоняли] с применением психологического воздействия — от обещаний обеспечения выезда за границу по поддельным документам и выплаты крупного вознаграждения до угроз привлечения к уголовной ответственности за финансирование ВСУ по сфабрикованным основаниям», — описывает ситуацию ФСБ.

Офицер обратился в органы безопасности, и дальше общался с украинским агентом под их контролем. ФСБ пыталась таким образом вычислить возможных «пособников киевского режима» и другую агентуру. Сама служба последнее время называет подобное «оперативной игрой» — советский термин госбезопасности об операциях с участием двойного агента.

Украинцы попросили россиянина самостоятельно собрать зажигательное устройство. Нужные компоненты переслали через неназванную транспортно-логистическую компанию. В видео от ФСБ вставлен отрывок, как офицер сделал специальную «кашу» для поджога и предварительно испытал зажигательное устройство.

Украинская сторона гарантировала офицеру безопасность после теракта, но это был обман, отметили в российской спецслужбе.

«Заверяли, что сразу после получения видеозаписи с подтверждением поджога на крейсере он будет эвакуирован в Финляндию, а в подготовленном в приграничье тайнике уже находятся изготовленные для него документы и денежные средства», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Украинскому куратору отправили поддельное видеоподтверждение, которое должно было убедить ГУР, что российский офицер выполнил задание и устроил поджог (для этого на борту провели учения по проверке готовности личного состава к действиям по пожарной тревоге). После этого «Олег» сразу удалил свои аккаунты в мессенджерах и «отключил средства связи». Таким образом, ничего из обещанного россиянин бы не получил.

На «Олега» и его неустановленных сообщников завели дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступления террористического характера). Статья предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы.

Чем важен «Адмирал Кузнецов»

Это единственный авианесущий крейсер в составе российского флота, флагман его северной части. Спущен на воду в 1985 году, несколько раз был переименован. Может нести 26 самолетов и 24 вертолета одновременно.

В 2000 году «Адмирал Кузнецов» использовали в аварийно-спасательных работах для затонувшей подводной лодки «Курск». Впервые авианосец участвовал в боевом применении в 2016 году в Сирии. Он вышел в Средиземном море, истребители с корабля наносили удары по террористам на сирийской территории. Всего летчики выполнили с авианосца 420 боевых вылетов.

Крейсер совершил семь дальних походов, из которых в Средиземное море — шесть. В 2018 году флагман Северного флота отогнали в Мурманск и приступили к модернизации корабля. Работы должны были закончиться к 2022-му, но все еще продолжаются. Зимой 2019 года на крейсере во время ремонтных работ произошел пожар. Огонь не могли погасить почти сутки, погибли два человека, более десяти пострадали. Сейчас ремонт продолжается планово, несмотря на попытку теракта, сообщил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

Отработанная тактика

Описанный способ подготовки теракта на «Адмирале Кузнецове» Украина использует не впервые. Ранее подобным образом украинские спецслужбы пытались угнать российский сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3, носитель ядерного оружия. Для этого куратор под именем «Павло» связался с одним из летчиков ВКС России через Telegram. Его уговаривали украсть самолет и посадить на одном из украинских военных аэродромов. Также требовали повредить другую военную технику и передавать данные о самолетах: бортовые номера, техническое состояние, график регламента.

«Ни морали, ни этики. Просили поджечь авиационную технику. Сразу начал с угроз в адрес моих родственников», — описывал общение куратором летчик.

Кроме угроз украинская сторона использовала заманчивые обещания. Что пилоту потом якобы дадут итальянское гражданство, а его семье помогут с польскими документами. Вдобавок ему посулили «три ляма» долларов, прислав в доказательство фото пачек банкнот. Из этой суммы $1 млн согласился выделить «Укроборонпром», описывал куратор.

Летчик передал все командованию и также вел переписку под присмотром ФСБ. В итоге российская сторона получила сведения, которые помогли «нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ Озерное».