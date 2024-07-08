«Видеокадры это однозначно подтверждают». Кто ударил по детской больнице в Киеве? Минобороны РФ: разрушение в Киеве вызвано падением украинской ракеты ПВО

Российская армия нанесла массированный удар по военным объектам Украины. Поражены заводы в разных частях страны, в том числе в Киеве. В столице Украины обломки ракеты упали на детскую больницу. Минобороны РФ объяснило, что это случилось из-за некачественной работы украинской ПВО. Очевидцы сообщили, что российская ракета поразила склад с вооружениями завода «Артем», неподалеку от него и располагалась больница «Охматдет».

Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ, сообщило Минобороны России.

«Сегодня утром в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики... нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности», — уточнило ведомство.

Все цели поражены, говорится в сообщении. Какие именно, министерство не раскрывает.

Ночью и утром воздушная тревога несколько раз объявлялась на всей территории Украины, в разных частях страны звучали взрывы. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что российская армия использовала более 40 ракет разных типов и провела массированную атаку.

Он обвинил Россию в целенаправленных ударах по гражданским объектам и призвал мир «задействовать всю свою решимость, чтобы наконец положить конец русским ударам». Министр обороны Украины Рустем Умеров призвал западных союзников выделить ВСУ больше систем ПВО.

Российское Минобороны в свою очередь подчеркивает, что не целится по мирной инфраструктуре, а в этот раз она пострадала из-за некачественной работы украинской ПВО.

«Аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО. Цель таких провокаций – обеспечить дальнейшее финансирование киевского режима»,

— передало ведомство.

Позже Зеленский сообщил, что всего за утро 8 июля на Украине погибли 27 человек, число раненых достигло 100.

Удар по Киеву

В украинской столице ракетный удар был нанесен по складу военного завода «Артем », передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах и очевидцев.

«Поражен склад... Был прилет в районе завода... Мощный взрыв, пожар. Это завод «Артем», где производят в том числе ракеты», — рассказали собеседники агентства.

Киевский завод им. Артема (ГАХК «Артем») — одно из самых старых и крупнейших предприятий Украины, принадлежит госконцерну «Укроборонпром». В числе главных производителей авиационных ракет, также выпускает оружие и боеприпасы, воздушные и космические летательные аппараты.

Завод расположен в Шевченковском районе столицы, у метро «Лукьяновская». Судя по видео очевидцев, кроме склада зацепило здание киевского бизнес-центра «Лукьяновка Ворк энд Релакс», расположенное по соседству от «Лукьяновской» и завода, там начался пожар. В этом здании сейчас работает администрация предприятия, пишет российский Telegram-канал Readovka.

Военная администрация города перечислила Шевченский район в числе тех мест, где утром был взрыв, но ничего не говорит о поражении завода. Власти Киева указали, что при обстреле в этом районе значительно пострадали онкогематологический корпус детской больницы «Охматдет» (находится примерно в 2,3 км от завода) и жилая многоэтажка «на Сырце». В последний полностью разрушен подъезд, еще несколько повреждены.

«Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города»,

— говорится в сообщении Минобороны РФ.

На снимках очевидцев возле больницы видны поражающие элементы от зенитной ракеты С-300. Такие используют украинские системы ПВО.

В результате ракетного удара в Киеве также полностью уничтожены или повреждены три трансформаторные подстанции в Голосеевском и Шевченковском районах, задеты электросети, сообщила украинская ДТЭК.

Всего, по информации киевской администрации, обломки ракет при утренней атаке упали в семи районах столицы : Шевченском, Голосеевском, Соломенском, Днепровском, Дарницком, Святошинском и Деснянском. Были повреждены дома, машины, в нескольких местах вспыхивали пожары. Позже в Киеве вновь объявили воздушную тревогу, после чего обломки упали на медцентр в Днепровском районе. По последним сводкам украинских властей, всего в столице республики погибли 17 человек, более 40 пострадавших.

^^^Взрывы на аэродроме и атаки в других частях Украины^^

В Житомирской области ракетный удар поразил военный аэродром Озерное , сообщает российская сторона.

«Множественные взрывы на военном аэродроме Озерное в Житомирской области после пусков ракет с бортов ракетоносцев», — уточнил источник ТАСС в силовых структурах.

Нанести удар помог провал собственной разведки Украины . Та пыталась завербовать через Telegram российского пилота бомбардировщика-носителя ядерного оружия Ту-22М3. Ему предложили повредить российскую технику, а также угнать свой самолет и посадить его на одном из военных аэропортов Украины (по всей видимости, на Озерном). Взамен мужчине обещали зарубежное гражданство и деньги. Кроме выгодных посулов украинские спецслужбы использовали и угрозы, рассказал сам пилот.

«Ни морали, ни этики. Просили поджечь авиационную технику. Сразу начал с угроз в адрес моих родственников», — отметил летчик.

Военный передал всю информацию командованию, и в итоге контрразведка России получила необходимую информацию для удара по украинском аэродрому, говорится в сообщении ФСБ.

Кроме перечисленных целей, за 8 июля под удар попали Днепр, Кривой Рог и Краматорск, сообщил Зеленский. В последнем поражен Новокраматорский машиностроительный завод , в его районе заметили огромный столб дыма, передают украинские СМИ. Предварительно, никто не пострадал.

В Кривом Роге обстрел частично разрушил промышленное предприятие, на его территории начался пожар, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ДСНС). Ракета попала в административное здание Северного горно-обогатительного комбината , уточнила пресс-служба компании-владельца «Метинвест».

«Там наладили производство металлических сеток для БМП и танков. Прямо на месте, сетками обшивали тяжелую технику, а большая часть продукции расходилась на подобные предприятия по всей Украине»,

— пояснил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По информации украинских властей, в Кривом Роге погибли 11 человек, пострадали более 40. На завтра, 9 июля в городе объявлен траур.

В Днепре также частично повреждено предприятие , пишет ДСНС. Кроме того, пострадали девятиэтажка и двухэтажное станция технического обслуживания. Погиб один человек, ранены более десяти.