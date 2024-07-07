«Зомби-бригады», коррупция и работа на врага: в Раде резко раскритиковали ВСУ

Украинский нардеп Безуглая, известная критикой ВСУ, подробно рассказала о провале воздушных сил страны. По ее словам, командование не бережет западные установки ПВО, а иностранных специалистов из их расчетов отправляет в пехоту. На этом фоне Украина не может справиться с российскими дронами-разведчиками и «позорно» подставляет под удар собственные самолеты. Ответственности никто не несет, в армии процветает коррупция. Подробнее о скандальном рассказе депутата — в материале «Газеты.Ru».

«Уничтожают технику как в тире»

Командование украинских ВВС не бережет комплексы ПВО и не разработало стратегию защиты от российских дронов, заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Пока президенты, дипломаты, общественные деятели пытаются договориться о передаче Украине средств ПВО и самолетов, несмотря на противодействие России, наш генералитет их утилизует», — возмутилась нардеп.

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«Утилизация» заключается в том, что украинская армия плохо прячет от противника свою технику. В качестве примера Безуглая рассказала, как ВСУ за последнее время потеряли две зарубежные установки ПВО Patriot, которых на фронте крайне не хватает. Одну вычислили и уничтожили, потому что «ее вообще не перемещали, хотя это описано в любом военном учебнике». Вторую даже после плачевного опыта первой передвигали редко и не маскировали, все местные жители знали ее местонахождение.

«Другие средства ПВО до сих пор иногда неделями не двигаются после запусков [из них]!» — подытожила Безуглая.

Она также напомнила о «позорной потере незащищенных самолетов» на аэродроме Миргород в Полтавской области. Ранее в июле российские силы уничтожили там пять истребителей Су-27 и зенитную систему С-300.

«Обнаружил цель, передал ее координаты в штаб и проконтролировал поражение российский разведывательный дрон, по традиции свободно парящий чуть в стороне от авиабазы», — описала операцию «Российская газета».

Безуглая подчеркнула, что внутри украинской армии «вообще не разработаны» способы противодействия российским дронам-разведчикам, которые уже могут пролетать более 100 км. А в штат военных аэродромов не входят системы радиоэлектронной борьбы или собственные БПЛА, которые могли бы мешать вражеским дронам.

«Итоговый результат — только за сутки на Полтавщине спокойно летали российские разведывательные дроны, и наше ПВО и авиация были уничтожены прямой наводкой в ​​расслабленном режиме, как в тире или в компьютерной игре».

«Зомби-бригады» и коррупция

По словам нардепа, в ВСУ проблемы с пополнением частей. За «определенную доплату» можно фиктивно записаться в подразделение ПВО, не выходить на службу и при этом получать зарплату. В то же время в пехоту массово переводят «реальных, а не мазаных специалистов» противовоздушной обороны. В итоге армия несет большие потери из-за неподготовленности личного состава, а небо некому эффективно защищать.

«[Есть] такие скользкие случаи, как перевод в пехоту иностранных специалистов из расчетов уничтоженной или поврежденной западной техники. Чтобы что? Учить потом новых?» — недоумевает Безуглая.

Та же проблема происходит с артиллеристами. Подход ВСУ к укреплению пехоты высококвалифицированными специалистами другого профиля нардеп обозвала «безмозглым созданием зомби-бригад».

На этом фоне возможности российской армии только растут, признала нардеп. Россия использует новейшие подходы к использованию дронов и улучшает свою разведку. К тому же, у Москвы есть сильный ресурс в виде своих самолетов и спутников. Украина же не делает и «элементарные» шаги в этом направлении, критикует депутат.

Всеобщая безнаказанность

Несмотря на масштаб проблем, украинское командование не собирается исправлять их, предостерегает Безуглая.

«Вообще никто никогда не бывает наказан за [неверные] решения, потерю техники, гибель людей <...>. Никаких выводов не делается. Генералитет не меняется и продолжает разрушать наши шансы и наш народ», — заявила депутат Рады.

Она отметила, что в лучшем случае на фоне всплывших провалов виновников из командования переводят на другую, но равнозначную должность. Руководство ВСУ Безуглая назвала «грязной бессмысленной пеной» на поверхности армии, которая только мешает инициативам рядовых бойцов.

«Я знаю, как летчики, бойцы ПВО сами ищут связи с производителями, придумывают новые методы борьбы. Вот где ключи к нашей победе. Все вопреки грязной бессмысленной пенке. Но они не в состоянии изменить порядки, преодолеть невежество, что порождает эта пена. Это кризис», — резюмировала нардеп.

Вдобавок она раскрыла, как командование ВВС подделывает статистику о потерях России. «Совесть не мешает» им просто придумывать цифры сбитых российских дронов, чтобы оправдать свои провалы. Кроме того, в последнее время Генштаб Украины начал выдавать за «уничтоженную» технику ту, что на самом деле была лишь повреждена.

В заключение Безуглая призвала руководство Воздушных сил уволиться: «Некомпетентность или работа на врага? Единственный выход для страны — это их уход. Как можно скорее».