«Дрон зацепил склад»: в Воронежской области объявили режим ЧС и эвакуируют жителей из-за взрывов В Воронежской области эвакуируют жителей из-за детонации взрывоопасных объектов

Несколько дронов ночью атаковали Воронежскую область, обломки упали на склад с взрывоопасным содержимым. По некоторым данным, речь о хранилище боеприпасов. Там начались непрекращающиеся взрывы, власти объявили ЧС и эвакуируют жителей соседних районов. По словам местных, в пострадавшем районе «творится жуть» и слышен «страшный грохот».

В одном из населенных пунктов Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за последствий ночной атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, за прошедшую ночь над областью сбили «несколько» дронов . Сколько именно, Гусев не уточнил, а Минобороны не комментирует информацию.

«При падении их остатков произошел пожар на одном из складов. В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов», — доложил Гусев в 7:44 мск.

Губернатор не раскрыл, что хранили в атакованном месте. Речь о cкладе боеприпасов в Сергеевке , утверждают Telegram-каналы. Это небольшое село примерно в двух часах езды от Воронежа. Жительница Сергеевки после атаки дронов рассказала, что там «жуть творится», ее подруга ночью проснулась в соседнем поселке Подгоренский от «страшного грохота».

«Предварительно, перехваченный вражеский дрон «зацепил» один из складов с боеприпасами в Подгоренском районе, что привело к возгоранию и частичной детонации», — пишет российский военкор Юрий Котенок.

В интернете появилось несколько видео очевидцев из пострадавшего района, где видны огромные клубы дыма на горизонте и слышны непрекращающиеся взрывы. Также местные засняли пролет, как утверждается, того самого дрона. Судя по видеозаписи, это был БПЛА самолетного типа.

Спустя два часа после первого сообщения губернатора, к 9:34 мск взрывы на складе не прекратились . Один из них вызвал пожар на территории жилого дома, загорелась хозяйственная постройка. Тогда власти объявили в пострадавшем населенном пункте режим ЧС. Началась эвакуация жителей. Предварительно, пострадавших нет .

«Пока в пункты временного размещения перевезли около 50 человек из трех населенных пунктов. Оказываем им всю необходимую помощь. Часть граждан предпочли поехать к родственникам... Двух пожилых женщин убедили и доставили в больницу», — рассказал Гусев около 12 мск.

Губернатор добавил, что в пунктах временного размещения есть еда, там можно воспользоваться сотовой связью, получить медицинскую помощь. Он попросил жителей сохранять спокойствие, на месте работают оперативные службы.

Кроме того, в области частично перекрыли федеральную трассу «М-2 «Крым» . Закрыт участок с 282-го км Подгоренского района по 317-й км Павловского района.

«И до нас добрались»

Последние дни от ночных атак беспилотников страдал юг России. Сначала, 5 июля ВСУ отправили на южные районы сразу 50 дронов. Из них 14 уничтожили над Краснодарским краем. Обломки упали на город Приморско-Ахтарск, жертвой стала шестилетняя девочка. Семья ребенка пыталась выехать на машине из зоны обстрела, девочка получила осколочное ранение в живот. Ее доставили в больницу, но не смогли спасти. Также пострадали семилетний ребенок и еще четверо взрослых.

Кроме того, была повреждена энергоподстанция города. Без света оставались 29 тыс. человек. Из-за атаки на Приморско-Ахтарск СК возбудил уголовное дело о теракте.

На следующий день, в ночь на 6 июля беспилотники атаковали Павловский, Ленинградский и Ейский районы Кубани. В Ейске зацепило вышку сотовой связи, в остальных районах на нефтебазах загорелись резервуары с топливом.

«Пламя видно выше деревьев... Я ночью спала, выскочила, думала, нас взрывают уже... Жесть, и до нас добрались», — делились впечатлениями местные жители в соцсетях.

В результате этих атак по трем краснодарским районам никто не пострадал. Пожар на нефтебазе Павловского района смогли потушить только к концу дня, а аналогичное возгорание в станице Ленинградской — лишь через сутки.