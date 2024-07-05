ВСУ атаковали юг России 50 беспилотниками. На Кубани погибла шестилетняя девочка Кондратьев: в больнице умерла раненная при атаке БПЛА шестилетняя девочка

ВСУ ночью атаковали южные российские регионы с помощью беспилотников. Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили и подавили 50 БПЛА: 14 — над Краснодарским краем, 26 — над Запорожской областью, 10 — над Ростовской. На Кубани обломки дронов упали на жилой дом, пострадали шестеро человек. Среди них — шестилетняя девочка, она скончалась от полученных травм в больнице.

Краснодарский край

На Кубани силы ПВО уничтожили за ночь 14 беспилотников. Основной удар пришелся на город Приморско-Ахтарск. По словам местных жителей, атака началась почти сразу после полуночи и продолжалась 40-50 минут.

«Услышала звук беспилотника, закрыла окна, взяла ребенка, села в коридоре. Потом были выстрелы. Ну и так несколько раз… Последний раз уже бабахнуло очень сильно», — рассказала ТАСС одна из жительниц города.

Глава региона Вениамин Кондратьев сообщил, что обломки сбитых беспилотников упали на гражданские здания. Сильные повреждения получил трехэтажный жилой дом в микрорайоне МСО. Пострадали шестеро человек, среди которых было двое детей. Одна из пострадавших — шестилетняя девочка — скончалась в больнице от полученных травм, уточнил Кондратьев.

По данным Baza, в момент атаки она была в машине — семья пыталась уехать из зоны обстрела. Девочка получила осколочное ранение в живот. Ее доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, спасти девочку не удалось.

Еще один пострадавший ребенок, как пишет Telegram-канал, ранен в колено и сейчас находится в больнице.

«Жильцов [поврежденного] дома эвакуировали. Подготовлен пункт временного размещения для всех, кому это будет необходимо», — написал глава региона в Telegram-канале.

Kub Mash сообщил, что жителей пустили забрать свои вещи только около девяти утра. Находиться в доме до сих пор небезопасно — в здании сильно повреждена кровля, внутри валяются обломки и куски стен, балкона квартиры на третьем этаже фактически нет.

Кроме этого, в результате атаки была нарушена работа энергоподстанции, из-за чего у многих жителей Приморско-Ахтарска пропали свет и вода. Глава Краснодарского края сообщил о проведении ремонтно-восстановительных работ, но не уточнил, когда они будут завершены.

Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту обстрела города.

Ростовская область

В Ростовской области, по данным Минобороны, за ночь были сбиты 10 беспилотников. В результате атаки и падения обломков БПЛА произошли возгорания. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что оперативные службы зафиксировали ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе. По данным Shot, было три очага, их ликвидируют пожарные.

Предварительно, в результате атаки обошлось без пострадавших. Местные жители тем не менее назвали ее одной из самых массированных за последнее время.

Власти и экстренные службы Запорожской области, где ночью были уничтожены и подавлены 26 беспилотников, о разрушениях и пострадавших в результате атаки не сообщали.