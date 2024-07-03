«Это теракт и дерзкий вызов». Киев ударил по последней рабочей подстанции Запорожской АЭС Гросси: атаки по Энергодару угрожают ядерной безопасности и должны быть прекращены

Большая часть Энергодара осталась без света и воды после атаки ВСУ дронами по подстанции «Радуга». Пострадали восемь сотрудников Запорожской АЭС, оба трансформатора на подстанции получили повреждения. Удары ВСУ нанесли утром в среду, в это время на ЗАЭС велись работы по возобновлению подачи электричества. «Радуга» оставалась единственной подстанцией, обеспечивающей город электричеством после разрушения подстанции «Луч» в середине июня. В МАГАТЭ призвали прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Глава «Росатома» заявил, что для украинских военных никаких канонов в отношении АЭС нет.

Последствия атаки ВСУ

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подстанцию «Радуга», которая относится к Запорожской АЭС, в Энергодаре пострадали люди, в городе сложилась непростая остановка с обеспечением электричеством, сообщил глава города Эдуард Сеновоз.

«В результате атаки большая часть города осталась без света и воды. Создана значительная угроза жизнеобеспечению города. Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить энергоснабжение города в кратчайшие сроки», — написал он в своем Telegram-канале.

Сеновоз уточнил, что ранения получили восемь работников Запорожской АЭС. Им оперативно оказали медицинскую помощь. На самой подстанции, по его словам, повреждены оба трансформатора. Градоначальник призвал жителей Энергодара ограничить использование бытовых электроприборов.

Как уточнила государственная корпорация «Росатом», ВСУ атаковали подстанцию «Радуга» при помощи дронов-камикадзе. Ранения получили сотрудники атомной электростанции из числа ремонтного персонала, отметили в госкорпорации. Один из пострадавших находится в состоянии средней тяжести, еще семеро — в легком состоянии и наблюдаются амбулаторно.

В настоящее время, как заявили в Ростехнадзоре, энергоснабжение ЗАЭС осуществляется в штатном режиме после атаки беспилотников ВСУ на подстанцию «Радуга».

«В ходе проверки установлено, что повреждение трансформаторов на подстанции «Радуга» не повлияло на энергоснабжение станции и оно осуществляется в штатном режиме. Недостатков, влияющих на безопасность, не выявлено. Радиационная обстановка на площадке в норме»,

— говорится в сообщении Ростехнадзора.

Последние атаки

Утром в среду глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщал, что ВСУ трижды ударили по «Радуге» — в 10:30, 10:37 и 10:47 мск — пока на объекте велись ремонтные работы по возобновлению подачи электричества после атаки на эту подстанцию 21 июня.

Позже Лихачев в комментарии журналисту Павлу Зарубину заявил, что украинские военные «никаких канонов в отношении АЭС соблюдать явно не собираются». «Это вызов. Дерзкий», — заявил глава «Росатома».

На ЗАЭС в настоящее время не работает и полностью разрушена подстанция «Луч» после атаки дронами со стороны ВСУ 19 июня. По информации Сеновоза, «Радуга» после разрушения «Луча» оставалась единственной подстанцией, которая снабжает Энергодар электричеством. А 26 июня ВСУ ударили по одному из постов радиационного контроля ЗАЭС в Великой Знаменке, из-за чего он полностью уничтожен.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. ЗАЭС состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000. Она расположена на берегу Каховского водохранилища, недалеко от Энергодара в Запорожской области, которую включили в состав России осенью 2022 года по результатам референдума. После атаки 21 июня представители ЗАЭС информировали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об ударах.

Реакция на разрушения

Уничтожение поста радиационного контроля Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не оказывает непосредственного влияния на безопасность станции, заявлял глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 27 июня. При этом он призвал прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру.

Как заявила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина, атака украинских войск на подстанцию «Радуга» является террористическим актом.

«Это теракт. Создавая угрозу жизнеобеспечению города, оказывается психологическое и эмоциональное воздействие на население», — считает представитель ЗАЭС.

Станция проинформировала МАГАТЭ об ударах украинских беспилотников, в результате которых пострадали рабочие на электроподстанции в Энергодаре и начались пожары в лесу рядом с распределительным пунктом ЗАЭС.

«Повторяющиеся атаки беспилотников представляют угрозу ядерной безопасности и жизни людей и должны быть прекращены», — говорится в сообщении МАГАТЭ (цитата по РИА Новости).