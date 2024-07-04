«Подозревается в мошенничестве». В Москве задержали полковника ВДВ под американскими санкциями «Ъ»: ФСБ задержала попавшего под санкции США полковника ВДВ Артема Городилова

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали комбрига ВДВ Артема Городилова. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Полковник, находящийся под санкциями США, был арестован в Рязани и доставлен в Москву. Городилов стал одним из нескольких высокопоставленных военных, оказавшихся под следствием по делу о мошенничестве.

Командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады Артема Городилова задержали сотрудники органов военной контрразведки ФСБ по подозрению в мошенничестве, сообщает газета «Коммерсантъ».

Городилова арестовали в Рязани, после чего он был доставлен в Москву и передан в ведение Главного военного следственного управления Следственного комитета. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). По данным издания, в материалах дела он обозначен как подозреваемый.

Следствие и суд

Ожидается, что следствие обратится в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об избрании Городилову меры пресечения. До этого будут проведены необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств дела. В рамках уголовного процесса Городилова рассматривают как командира десантно-штурмового полка.

Пока неизвестно, о каких именно хищениях и на какие суммы идет речь. Согласно Уголовному кодексу, преступление считается особо крупным, если сумма превышает 1 млн рублей.

Что известно о комбриге ВДВ?

Артем Городилов имеет обширный военный опыт. Он окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище и Общевойсковую академию вооруженных сил имени М.В. Фрунзе. В течение своей карьеры он командовал несколькими гвардейскими десантно-штурмовыми подразделениями, включая 234-й гвардейский десантно-штурмовой Черноморский ордена Кутузова 3-й степени полк имени Александра Невского. В 2021 году этот полк был признан лучшим в Воздушно-десантных войсках.

В апреле 2022 года за участие в боевых действиях в Киевской области ему было присвоено воинское звание «гвардии полковник». Впоследствии он был назначен командиром Уссурийского отдельного соединения ВДВ, а в мае в телевизионных сюжетах его представляли как командира 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады, размещенной в Уссурийске.

В 2023 году Городилов попал в список лиц, въезд которым в США запрещен из-за санкций. Его имя упоминалось в ряде иностранных СМИ в связи с обвинениями в «военных преступлениях на Украине». Минобороны России категорически отрицает подобные обвинения.

Городилов — не единственный высокопоставленный военный, ставший объектом следственного интереса по делу о мошенничестве. Ранее были арестованы бывший замглавы Минобороны Тимур Иванов, главный кадровик оборонного ведомства Юрий Кузнецов и бывший командующий 58-й армией ЮВО Иван Попов.

Последний, по версии следствия, причастен к хищению более 1,7 тыс. тонн металлических изделий, которые были закуплены для гуманитарной помощи военным. Из них должны были сделать инженерные оборонительные сооружения. Стоимость конструкций оценили в 130 млн руб. Преступление, как предполагается, было совершено еще в 2023 году.

Попов свою вину отрицает. На заседании 24 мая, где рассматривалась его апелляционная жалоба, он спокойно сидел рядом с адвокатом. На вопрос судьи, хочет ли он что-то уточнить, ответил: «Нет, ваша честь, бывало и хуже». Подавать кассационную жалобу на решение суда не стал.