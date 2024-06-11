Льготы — военным, машины — вдовам. На что жалуются россияне? Москалькова: ни одна женщина из колонии в РФ пока не отправилась в зону СВО

Бесплатное жилье сиротам, компенсации участникам СВО, наследство для вдов военных — уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой в 2023 году пришло больше 90 тыс. обращений. Об этом она рассказала, зачитывая доклад на пленарном заседании в Госдуме. О чем ее просят россияне — в материале «Газеты.Ru».

Письма пленным

Прошедший год стал рекордным по количеству жалоб с 2016-го — 93 тыс. обращений. Для сравнения, в прошлом году поступило 79 тыс., а в 2021 году — 59 тыс.

«Надо заметить, аппарат у нас прежний и количество людей не увеличилось», — отметила Татьяна Москалькова.

Каждое третье обращение, по ее словам, пришло от семей участников СВО — более 30 тыс. писем. Помощь, по словам омбудсмена, получили 5 тыс. человек.

Большая часть проблем касалась вызволения военнослужащих из плена, поиска без вести пропавших и возвращения родственникам тел погибших.

Во взаимодействии с Международным комитетом Красного Креста и украинским омбудсменом были проведены две гуманитарные акции.

«Нашим пленным передали из дома посылки с вещами, письмами. Зеркально отвечали и мы», — заявила Москалькова.

Отвечая на вопросы депутатов о ситуации в новых регионах, она отметила, что за прошлый год получила 3 тыс. обращений. «Они касаются вопросов безопасности — нужно оттеснить врага и делать безопасную зону. Они касаются возмещения вреда, причиненного в связи с обстрелами, много вопросов по трудоустройству», — рассказала Москалькова.

Депутат от фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева поинтересовалась, какие проблемы следует урегулировать законодательно. Москалькова выделила два направления — получение льгот жителями ЛНР и ДНР, которые принимали участие в боевых действиях до того, как республики вошли в состав России, и вождение машины женами погибших военных.

«Жены погибших участников СВО после гибели своего родного человека не могут пользоваться автомобилем до вступления в права наследования», — объяснила омбудсмен.

Также она предложила депутатам рассмотреть возможность бесплатного проезда родственников к госпиталям, где проходят лечение раненые.

Журналистам омбудсмен рассказала, что женщины-заключенные в России начали проситься на специальную военную операцию. По ее словам, к ней поступают единичные обращения по этому вопросу. При этом, отметила Москалькова, пока ни одна женщина из колоний не отправилась в зону боевых действий — их отказываются брать из-за возраста и неподходящих статей, по которым они осуждены.

Жилье, насилие, мигранты

По словам Москальковой, стало меньше жалоб на лекарственное обеспечение, необоснованные увольнения, дошкольное и профессиональное образование.

Хуже обстоят дела с жильем. «Не переселяют из аварийного жилья долго, детям-сиротам не предоставляют квартиры. Мы помогли 10 000 граждан. Добились ремонта, признания аварийными, сокращения сроков заселения», — отчиталась Москалькова.

Ряд писем касается уголовного судопроизводства (16,5 тыс. обращений). Как и в 2022 году, большая их часть, по словам Москальковой, связана с нарушением сроков содержания под стражей и необоснованными отказами в возбуждении дел.

Так, женщина, ставшая жертвой мошенников и лишившаяся квартиры, не могла добиться разбирательства 11 лет.

Еще 5 тыс. обращений пришло по поводу нарушений в СИЗО и колониях. Ряд подтвержденных сообщений касался медицинской помощи.

«Меньше подтверждаются факты насилия в колониях — это радует. Тем не менее по нашим ходатайствам и проверкам ФСИН в отношении 737 осужденных факты подтвердились. Были приняты соответствующие меры», — заверила Москалькова.

Поднималась на заседании и тема домашнего насилия. Комментируя ее, омбудсмен рассказала о переполненных кризисных центрах Москвы, отметив, что их сеть необходимо расширять.

На вопрос Василины Кулиевой (ЛДПР) о преступности со стороны мигрантов Москалькова заявила, что поддерживает введение цифрового профиля мигранта и соглашений о лояльности. Также она вспомнила слова председателя СКР Александра Бастрыкина о том, что в 2024 году детьми мигрантов совершено на 70% больше преступлений, чем годом ранее.

В то же время уполномоченный призвала не уходить в крайность и репрессивные меры, обсуждая тему мигрантов, и заявила, что позитивные мигранты приносят России много полезного.