«Мои навыки необходимы»: муж Блиновской пожаловался на попытки разорвать его контракт с МО Блиновской обвинил следствие в попытках разорвать его контракт с Минобороны

Муж Елены Блиновской Алексей обвинил следствие в попытках разорвать его контракт на военную службу и попросил главу СК Александра Бастрыкина «дать поручение приостановить» это попытки. Блиновский ушел на СВО в марте, чтобы вызволить жену из СИЗО и решить проблемы с бизнесом. На фронте он, по данным Shot, занимается сборкой беспилотников и сам закупил дронов на 50 млн рублей.

Ушедший на фронт муж блогера Елены Блиновской Алексей пожаловался, что следствие хочет разорвать его контракт с армией. Об этом он заявил в обращении к председателю Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину, видео опубликовал экс-адвокат Эльман Пашаев, который служит вместе с Блиновским.

«О запрете на подписание контракта меня никто не уведомлял, ни суд, ни следователь. Я никогда не собирался и не собираюсь использовать подписанный контракт для уклонения от исполнения обязательств [по уголовному делу] <...> Хочу к вам обратиться, чтобы вы дали поручение руководителю следственного комитета по городу Москва приостановить действия, направленные на расторжение моего контракта, которые являются незаконными», — попросил Бастрыкина Блиновский.

Он отметил, что Бастрыкин на последней встрече с ранеными бойцами в госпитале Петербурга пообещал участникам военной операции полное содействие в решении любых вопросов. В связи с этим бизнесмен попросил председателя о помощи. Блиновский добавил, что его «навыки, умения и компетенции необходимы и важны для спасения жизни бойцов», однако не раскрыл свои обязанности в зоне СВО, сославшись на военную тайну. Предприниматель предложил СК отправить проверку, которая оценит его работу по контракту.

«Сейчас главная цель под руководством нашего главнокомандующего объединится и выполнить боевые задачи по победе над внешним врагом», — добавил Блиновский.

Бастрыкин посетил госпиталь с ранеными военными 20 апреля. Он заверил, что бойцы всегда могут обратиться в Следственный комитет и получить содействие в решении любых вопросов,передавала пресс-служба СК.

Как Блиновский попал на фронт

Муж Елены Блиновской служит в армии с марта, он записался в Донецкий корпус. В обращении к Бастрыкину уточнил, что помогает спасать жизни российских военных. По данным Telegram-канала Shot, бизнесмен занимается сборкой беспилотников и организацией их логистики между подразделениями. Он лично вложил в закупку дронов 50 млн руб.

»[Блиновским] было принято решение пойти на СВО, чтобы реабилитироваться и попытаться вызволить супругу из СИЗО», — писал Shot со ссылкой на источник.

Сама Блиновская в СИЗО усиленно изучает законодательство по теме СВО, узнал канал. «Королеву марафонов» отправили в изолятор 22 января 2023-го из-за нарушения правил домашнего ареста.

«Она, мать четырех несовершеннолетних детей, находится в следственном изоляторе», — подчеркнул муж блогерши в послании Бастрыкину.

Адвокат Александр Добровинский пояснял «Газете.Ru», что детей Блиновских в их отсутствие могут передать бабушкам, дедушкам или тетям.

«В случаях, когда несовершеннолетние дети остаются без присмотра родителей, привлекается орган опеки, который устанавливает временную опеку. Как правило, это ближайшие родственники», — указал юрист.

Алексей Блиновский собирается приезжать с фронта в Москву «по расписанию», чтобы знакомиться с материалами уголовного дела, сообщал источник РИА Новости.

Блогера Елену Блиновскую обвиняют в неуплате 906 млн руб. налогов и отмывании 700 млн руб. Общий долг с учетом штрафов и пени доходит до 1,5 млрд руб. Ее мужа признали соучастником, он не признает вину. По версии следствия, Блиновская «дробила» свой бизнес, чтобы платить налоги по упрощенной схеме.

Женщине грозит до 16 лет лишения свободы. Она вызвалась подписать мировое соглашение с Федеральной налоговой службой (ФНС) и погасить все долги, если можно будет заложить недвижимость, однако налоговая не ответила на предложение.

По словам Блиновского, у пары арестованы все имущество и все счета, чего достаточно для погашения долга. Мужчина уточнял, что находится под запретом определенных действий: ему нельзя общаться со свидетелями по делу, пользоваться телефоном и интернетом. Бизнесмен утверждает, что не нарушает правила. О встрече Бастрыкина с ранеными он, как говорит, узнал от сослуживцев.

До уголовного дела у Блиновского была своя бизнес-империя из 12 компаний. Теперь она разрушается, часть фирм на стадии ликвидации и банкротства.