«Люди через стекла вылетали в воду»: два человека погибли из-за схода поезда Воркута — Новороссийск СК подтвердил гибель двух пассажиров при сходе поезда Воркута — Новороссийск

Два человека погибли в результате схода вагонов поезда с рельсов на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги. Продолжаются поиски 16-летней пассажирки Арины, пишет Shot. Десять человек попали в больницу, а для тех, кто не пострадал, организовали специальный состав, который должен был отвезти их в Новороссийск. Однако поезд, увозивший пассажиров с места аварии в Коми, застрял из-за размыва полотна на другом участке пути. Для ликвидации последствий схода поезда с рельсов в Коми ввели режим ЧС.

Тела двух человек обнаружили на месте схода вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск в Коми. Об этом сообщается в официальном новостном канале РЖД.

«В настоящий момент не удалось установить местонахождение еще одного пассажира. Ведутся поиски», — также говорится в сообщении.

Об обнаружении двух тел сообщили и в СК:

«В ходе осмотра следователями места происшествия под опрокинувшимися вагонами были обнаружены тела двоих человек».

По данным Shot, погибли Александр К. (49 лет) и Станислав Д. (34 года). Станислав ехал с вахты домой на Кубань, где его ждали жена и трое детей.

Мужчина, по данным SHOT, работал оператором котельной на Ямале в «Салехардэнерго»: «Супруга последний раз связывалась со Станиславом вчера вечером, ночью телефон стал недоступен. Сегодня утром семье сообщили о трагедии».

Shot также сообщает, что продолжаются поиски 16-летней пассажирки Арины.

«Арину могло унести течением. Она ехала в десятом вагоне», — говорится в сообщении Telegram-канала. Для ее поисков могут привлечь водолазов.

Арина ехала в поезде одна, пишет Baza.

«Арина ехала в Пензу к родителям, чтобы вместе с ними выбрать старшую школу (семья переезжала в новый город). Папа и мама выехали раньше, на машине, а девочка решила дождаться аттестата, который получила неделю назад, и оставалась с сестрой дома. Провожали девочку знакомые семьи, а проводником был знакомый отца. Около 18 часов Арина позвонила родным и сказала, что все хорошо, а затем должна была отзвониться из Печоры. Но больше на связь Арина не выходила», — сообщает Baza.

Раненых увозили на вертолете

Десять человек госпитализированы после аварии, сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба. Двое — в Воркуту, пять человек — в Сыктывкар, трое получают медицинскую помощь в Интинской центральной городской больнице.

Сильнее всех в аварии пострадала 14-летняя девочка, она в крайне тяжелом состоянии с родителями (в удовлетворительном состоянии) отправлена на вертолете в Сыктывкар.

«182 пассажира отправлены в пункты назначения по ранее запланированному маршруту», — сообщил Владимир Уйба. Чиновник положительно оценил работу служб в отдаленном участке.

«В этом месте нет ни дороги автомобильной, невозможно подъехать на транспорте, на той же скорой помощи. Возможно было только организовать поезд спасательный, что и было сделано», — рассказал Уйба.

В РЖД сообщили, что родственникам погибших положены страховые выплаты в размере 2 млн 25 тыс. рублей. Кроме того, принято решение выплатить дополнительно по 2 млн рублей от компании.

«Пострадавшим, которые были госпитализированы, будет выплачено по 1 млн рублей, остальным пострадавшим — по 500 тыс. рублей», — сообщили в РЖД.

Продолжить путь не вышло

Для пострадавших в аварии сформировали специальный состав, который должен был отвезти их в Новороссийск отдельным ускоренным графиком, сообщили в РЖД.

«Помощь в пересадке пассажирам и по переносу багажа оказали волонтеры. Также для пассажиров были доставлены питание, вода, пледы», — сообщается в официальном новостном канале РЖД.

Однако поезд, увозивший пассажиров с места аварии, застрял из-за размыва полотна на другом участке, сообщает РИА Новости.

Причина схода вагонов

В СК после обнаружения тел расследуют дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Свою проверку проводит и Северо-Западная транспортная прокуратура.

«Прокуратура проверит все обстоятельства содержания транспортной инфраструктуры и при наличии оснований примет меры реагирования», — заявил воркутинский транспортный прокурор Александр Миронов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предположил, что причиной размытия полотна под поездом мог стать паводок.

«Все Приуралье в течение нескольких дней находилось под влиянием ненастного циклона, который обрушился небывалыми в некоторых местах осадками», — рассказал РИА Новости Тишковец. По его словам, за двое суток там выпало 150% от всей месячной нормы осадков.

На участке, где поезд сошел с рельсов, ведутся работы по ликвидации последствий размыва пути, сообщили в РЖД. В них задействованы более 150 железнодорожников, два противоразмывных поезда, два восстановительных поезда и другая специализированная тяжелая техника.

«Железнодорожникам необходимо убрать вагоны, укрепить насыпь, уложить 200 метров поврежденного железнодорожного полотна, выправить рельсы», — сообщили в РЖД.

Вечером 26 июня глава региона подписал указ, которым ввел режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий схода с рельсов поезда. В указе говорится, что режим ЧС будет действовать «до особого распоряжения».

Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов в 18:12 мск на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги. В составе было 14 вагонов, 9 перевернулись.

«Люди через стекла вылетали прямо в воду, некоторые вообще разбивали окна, чтобы выползти оттуда. Очень такая ужасная картина, стрессовая», — рассказала SHOT пассажирка Инна.

В поезде, по данным губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. РЖД сообщало, что пассажиров было 232.