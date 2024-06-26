Медики не могут подобраться на место схода с рельсов поезда Воркута — Новороссийск

Медики выехали на место схода поезда с рельсов в Инте, но не могут подобраться к месту ЧП из-за бездорожья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

Вечером 26 июня в Коми с рельсов сошло девять вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск. Инцидент произошел на одном из перегонов. Девять вагонов поезда №511 с пассажирами сошли с рельсов.

К месту направлены оперативные службы, принимаются меры по оказанию помощи пассажирам, информация о пострадавших уточняется.

31 мая пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что в Амурской области с рельсов сошли 29 вагонов грузового состава. По информации ведомства, инцидент произошел на 7759-м км перегона станций Селеткан — Ледяная.

До этого стало известно, что в Бурятии состав проехал сквозь охваченный пожаром лес.

Ранее в Тюменской области поезд сбил 80-летнюю пенсионерку.