Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медики не могут подобраться на место схода с рельсов поезда Воркута — Новороссийск

Медики не могут подобраться на место схода поезда с рельсов в Инте

close
100%
Телеграм-канал komivkomi

Медики выехали на место схода поезда с рельсов в Инте, но не могут подобраться к месту ЧП из-за бездорожья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

Вечером 26 июня в Коми с рельсов сошло девять вагонов пассажирского поезда ВоркутаНовороссийск. Инцидент произошел на одном из перегонов. Девять вагонов поезда №511 с пассажирами сошли с рельсов.

К месту направлены оперативные службы, принимаются меры по оказанию помощи пассажирам, информация о пострадавших уточняется.

31 мая пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что в Амурской области с рельсов сошли 29 вагонов грузового состава. По информации ведомства, инцидент произошел на 7759-м км перегона станций Селеткан — Ледяная.

До этого стало известно, что в Бурятии состав проехал сквозь охваченный пожаром лес.

Ранее в Тюменской области поезд сбил 80-летнюю пенсионерку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами