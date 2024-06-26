«Сложно выдержать»: как колебания уровня воды в Байкале повлияют на экосистему озера

Участники заседания Общественной палаты России обсудили проект постановления правительства о расширении диапазона регулирования уровня воды в озере Байкала. Этот документ стал итогом 3-летнего масштабного научного исследования, которое может поставить точку в спорах о влиянии высоты уровня на экосистему озера и прибрежных территорий. Как расширение диапазона колебаний повлияет на водопользование и экосистемы озера — в материале «Газеты.Ru».

Споры о влиянии изменения уровня воды в озере Байкал на экосистему озера и прибрежных территорий, необходимости изменений законодательства, действующего с 2001 года, не утихают больше двадцати лет. Действующий диапазон в 1 метр является невыполнимым, удержать озеро в этих рамках невозможно, считают эксперты.

«На Байкале с 1996 года установилось длительное «мягкое» маловодье, которое по значениям было приближено к среднему уровню водности, и длилось оно почти 17 лет. Это способствовало восприятию метрового диапазона регулирования уровня озера Байкал как абсолютно обоснованного. В 2014-2017 годах началось экстремальное маловодье, которое сменилось в 2021 и 2023 годах экстремальным многоводьем. По этой причине установленный диапазон в 1 м стало невозможно выдерживать», — говорил в интервью «Известиям» заведующий лабораторией гидроэнергетических и водохозяйственных проблем энергетики Института систем энергетики им. Л. А. Мелентьева Сибирского отделения РАН, доктор технических наук Вячеслав Никитин.

По заказу Минприроды России проведено масштабное научное исследование: «Влияние изменения уровня воды в озере Байкал на состояние экосистемы озера, определение ущерба объектам экономики и инфраструктуры прибрежной территории Республики Бурятия, Иркутской области в зависимости от уровней озера и сбросов Иркутской ГЭС». Оно подтвердило благоприятное влияние расширения диапазона колебаний уровня воды на водопользование и экосистемы озера.

Застарелая проблема

Согласно норме Закона «Об охране озера Байкал», верхнюю и нижнюю границы диапазона колебаний уровня Байкала устанавливает правительство. Это необходимо для полноценного использования водных ресурсов озера и обеспечения безопасности прибрежных территорий Иркутской области и Бурятии посредством регулирования сбросов на Иркутской ГЭС и, соответственно, Ангары.

В 2001 году правительство РФ приняло постановление, согласно которому диапазон колебаний уровня воды в Байкале составил 1 метр. При этом такое решение было принято без надлежащей научной экспертизы. Член-корреспондент РАН, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян сообщил изданию, что в течение действия документа стало ясно, что установленные границы крайне сложно выдерживать, поэтому на протяжении последних 10 лет кабинет министров принимал временные постановления, расширявшие диапазон. «Тем самым «по возможности» решались задачи и обеспечения безопасности территорий, и гарантированного водообеспечения, и сохранения водных экосистем», — пояснил он.

Главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов в ходе слушаний отметил, что диапазон в 1 метр сделал все остальное законодательное регулирование этой сферы бессмысленным для Байкала, так как никак не учел экологические и социально-экономические последствия этой меры.

«По результатам работы стало очевидно, что действующий норматив по допустимому диапазону колебаний уровня воды в Байкале необходимо расширять минимум до 1,4 м. Существующий с 2001 года (постановление правительства № 234) диапазон в 1 м выдержать можно только в условиях средней и близкой к ней водности — это примерно 60-65 лет из 100. А вот диапазон 1,4 м выдерживается в 96-98 годах из 100, что гораздо более надежно», — отметил Вячеслав Никитин.

«Кроме экологических проблем, определяемых водным фактором, есть еще и проблемы поддержания безопасности гидротехнических сооружений, таких как, например, плотина Иркутской ГЭС. Природные ресурсы изменчивы, и экстремальный диапазон колебаний водности рек пока еще не подчиняется постановлениям правительства, – говорит Михаил Болгов. – Полученный в работе диапазон уровней (1,4 м) является оптимальным с точки зрения поддержания экосистемы озера и допустимого социального риска, но недостаточным для решения всех водохозяйственных задач. При анализе гидролого-климатических систем нельзя недооценивать экстремальные наводнения и засухи, которые могут повлечь огромный ущерб. Тем более, что в связи с глобальными климатическими изменениями частота и интенсивность таких опасных природных явлений нарастают, это подтверждено научными исследованиями».

Он подчеркнул, что для полноценного управления водно-ресурсной системой озера Байкал — Иркутская ГЭС, важно, чтобы в постановлении правительства по максимальным и минимальным уровням воды в Байкале был упомянут весь диапазон отметок водной поверхности. Следующим шагом после принятия постановления будет разработка и принятие правил использования водных ресурсов озера Байкал и Иркутского водохранилища. Эти правила обязательно должны содержать указания о том, как управлять Иркутским гидроузлом при наступлении экстремальных событий.

Новые нормативы

Чтобы принять «бессрочное» постановление Минприроды России провело работу с экспертным и научным сообществом, результатом которой стал опубликованный в середине июня проект постановления правительства России, которое, в случае принятия, расширит возможный диапазон колебания до 1,4 м в нормальных и до 2,31 м в экстремальных условиях.

Заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды РФ Сергей Ананченко в ходе заседания Общественной палаты РФ отметил, что предлагаемый диапазон позволит оптимально использовать водные ресурсы в социально-экономических целях, а также благотворно повлияет на все экосистемы озера.

Представитель Росводресурсов — органа, отвечающего за регулирование уровня Байкала — добавил, что расширение диапазона является доказанной необходимостью для корректной и безопасной работы гидротехнических сооружений, в том числе Ангарского каскада ГЭС. С ним согласен и Михаил Болгов: «Новые нормативы поддержат экосистему и состояние гидротехнической системы».

Таким образом, предлагаемый диапазон в 1,4 м является наиболее оптимальным и для использования водных ресурсов, и для защиты от паводков, и для сохранения биоразнообразия Байкала, согласны эксперты.

Директор Лимнологического института Андрей Федотов отметил, что с точки зрения влияния на гидробионты в предложенном в постановлении диапазоне самый минимальный риск для экосистемы озера Байкал.

В то же время Данилов-Данильян допускает, что новый документ может вызвать противоречия между иркутской и бурятской сторонами, так как каждая из них также стремится снизить риски на своей территории. Но это уже будет предметом обсуждений при согласовании проекта правил использования водных ресурсов оз. Байкал и Иркутского водохранилища, которые будут разрабатываться после принятия постановления.