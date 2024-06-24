«Мусульмане должны сами разбираться». Почему в Дагестане возобновились атаки радикалов? Исламовед Ярлыкапов: религия не была ключевым фактором для террористов в Дагестане

Среди участников вооруженного нападения на православные храмы и синагоги в Дербенте и Махачкале оказались бизнесмен, боец ММА и экс-глава отделения партии «Справедливая Россия». Большинству из них было около 30 лет. Теракт в Дагестане стал крупнейшим на Кавказе за последние 10 лет. Почему молодые дагестанцы становятся радикалами — «Газета.Ru» разбиралась вместе с экспертами.

«Терроризм бедных — в прошлом»

По предварительным данным, все участники террористической атаки на Дагестан были уроженцами Сергокалинского района республики. Трое из них — сыновья и племянник главы этого района Магомеда Омарова. Чиновника доставили в полицию для дачи показаний.

По данным источника Telegram-канала Brif, знакомого с семьей Омарова, их могли завербовать через близких родственников.

«Магомед никогда капли спиртного не пил, спортсмен. А супруга — учительница физики, математик. Знаю двух их старших сыновей — хорошие ребята, один — руководитель МФЦ в Махачкале. Нападавшие же — младшие братья. Они могли попасть под влияние завербованных родных», — сообщил он.

Самым радикальным из группы назвали Османа Омарова, ему был 31 год. По данным Telegram-канала Mash, он занимался строительным бизнесом и владел кафе. Предположительно, именно Осман написал на воротах синагоги номера суры Корана об иудеях и христианах и поджег здание.

Среди ликвидированных террористов был Али Закаригаев, два года назад возглавлявший отделения партии «Справедливая Россия» в Сергокалинском районе, а также спортсмены, в том числе, Гаджимурад Кагиров, мастер спорта по вольной борьбе.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах отметил, что все они имели отношение к международной террористической организации. Официально название движения не упоминалось, однако следователи обещали установить кураторов и организаторов произошедшего.

Как отметил в разговоре с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов, похожую ситуацию в Дагестане наблюдали 10 лет назад.

«Почерк вербовщиков сейчас напоминает ИГ (организация запрещена в России). Мы еще в 2015 году отметили, что работа ведется с представителями среднего класса. Терроризм бедных ушел в прошлое, ИГ оседлало новую тенденцию. В 2016 году из всех тех, кто уехал из Дагестана на Ближний Восток, чтобы присоединиться к террористам, 80% составляли дети чиновников, полицейских, бизнесменов, то есть успешные люди». Ахмет Ярлыкапов Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО

«Признак идиотской идеологической накачки»

В 2015 году в МВД Дагестана подсчитали, что с начала войны в Сирии около 900 жителей Дагестана уехали воевать на стороне боевиков. По неофициальным данным, их было в 10 раз больше.

Уже тогда исследователи пытались понять мотивы молодых людей, которые массово покидали страну, чтобы присоединиться к террористам.

«Те фокус-группы, которые мы отобрали, показали, что главный вопрос для этих людей — социальная справедливость. Они сразу начинают говорить о тех проблемах, которые есть в Дагестане: коррупция, стеклянный потолок, когда выше определенного уровня вырасти невозможно, бюрократия, — рассказывает Ярлыкапов. — В целом эти люди не страдали от подобных проблем, но они видели, что в республике такая ситуация и улучшаться она не собирается, и это наполняло их протестными настроениями, чем пользовались вербовщики».

Религия, по его словам, и тогда, и сейчас была важным, но не ключевым фактором для террористов.

Идеологическая накачка чаще всего была примитивной. Чтобы сработала «внутренняя радикализация», достаточно поверхностных постулатов. Это демонстрирует и последний теракт в Дагестане.

«Номера сур, которые террористы написали на двери синагоги — это две части Корана, которые появились в строго определенное время, когда Мухаммед враждовал с многобожниками в Мекке, — объясняет Ахмет Ярлыкапов. — В традиционном исламе понимают, что это обращение Бога к Мухаммеду в контексте того времени, и все мусульманские деятели трактуют это без привязки к современности. Здесь же слова просто вырваны из всех контекстов. Это признак идиотской идеологической накачки».

«Свелось к тотальной исламизации»

По оценкам специалистов, радикализация молодежи наблюдается на всем Северном Кавказе. Бороться с этим пытаются по двум направлениям — силовому и идеологическому. И если у спецслужб определенно есть успехи, то с идеологической частью все оказалось намного сложнее.

«Что касается спецслужб, мы видим, как сократился терроризм с 2000-х годов к 2010-м. На Северном Кавказе действительно давно не было терактов, тем более таких, — говорит в беседе с «Газетой.Ru» кавказовед Николай Силаев. —

В идеологической работе же, на мой взгляд, ограничились тем, что «мусульмане должны сами разбираться с мусульманами».

Привело это к тому, что борьба с радикальным исламом свелась к тотальной исламизации Дагестана и других регионов Северного Кавказа».

Ярким примером «самостоятельного решения конфликта» была ситуация в аэропорту Махачкалы осенью 2024 года. Там 29 октября около 20.00 несколько сотен человек собрались у здания аэропорта Махачкалы перед прибытием рейса из Тель-Авива. Это произошло после того, как в интернете распространились сообщения о том, что в Дагестан якобы прибывают беженцы из Израиля.

close 100% «Раньше всех. Ну почти»' class="item-image" > Ситуация в аэропорту Махачкалы, 29 октября 2023 года Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти»

Погромщики останавливали выезжающие с территории аэропорта автомобили и проверяли паспорта у находившихся там людей. В результате беспорядков пострадали более 20 человек, двое из которых находились в крайне тяжелом состоянии.

На ЧП в тот же день отреагировал глава республики Сергей Меликов. «Все участники сегодняшнего беспредела своим поступком воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины — и в 1999 году, когда мы остановили международных террористов на пороге Дагестана, и сегодня, когда наши земляки борются с нацистами в зоне СВО, достойно представляя республику», — написал он в Telegram-канале.

Также глава республики заверил, что происшествие «должно получить соответствующую оценку правоохранительных органов». Оценку оно действительно получило.

Личности нападавших установили, а в декабре им вынесли приговоры.

Более 200 человек отделались административными арестами до 10 суток, штрафами и обязательными работами.

«Давайте представим что-то подобное в аэропорте любого другого города. Люди бы сели, и причем, надолго. Там же решили простить, потому что нарушителей поддерживало общество. В Чечне, к слову, проблемы те же самые и на ситуацию в Газе реагируют так же, только в Чечне аэропорт не громят, потому что понимают, что это плохо кончится». Николай Силаев Кавказовед, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО

По мнению эксперта, пока идеологическая работа привела лишь к тому, что на Северном Кавказе не осталось пространства, свободного от религии.

Хроника событий

Сообщения о стрельбе в Дагестане начали поступать вечером в воскресенье, 23 июня. Атаки прошли одновременно в двух городах. В Дербенте боевики подожгли синагогу, убили охранника и протоиерея Николая Котельникова, который служил в церкви Покрова Пресвятой Богородицы. В Махачкале — напали на церковь, синагогу и пост ДПС.

В результате атаки погибли 19 человек, в том числе 15 полицейских. В Следственном комитете России возбудили дела о террористическом акте, незаконном обороте и хищении оружия. В республике ввели режим КТО.

Вечером того же дня в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что пятеро боевиков ликвидированы. Их личности были установлены.