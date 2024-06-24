«Мусульмане должны сами разбираться». Почему в Дагестане возобновились атаки радикалов?

«Терроризм бедных — в прошлом»
По предварительным данным, все участники террористической атаки на Дагестан были уроженцами Сергокалинского района республики. Трое из них — сыновья и племянник главы этого района Магомеда Омарова. Чиновника доставили в полицию для дачи показаний.
По данным источника Telegram-канала Brif, знакомого с семьей Омарова, их могли завербовать через близких родственников.
«Магомед никогда капли спиртного не пил, спортсмен. А супруга — учительница физики, математик. Знаю двух их старших сыновей — хорошие ребята, один — руководитель МФЦ в Махачкале. Нападавшие же — младшие братья. Они могли попасть под влияние завербованных родных», — сообщил он.
Самым радикальным из группы назвали Османа Омарова, ему был 31 год. По данным Telegram-канала Mash, он занимался строительным бизнесом и владел кафе. Предположительно, именно Осман написал на воротах синагоги номера суры Корана об иудеях и христианах и поджег здание.
Среди ликвидированных террористов был Али Закаригаев, два года назад возглавлявший отделения партии «Справедливая Россия» в Сергокалинском районе, а также спортсмены, в том числе, Гаджимурад Кагиров, мастер спорта по вольной борьбе.
ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах отметил, что все они имели отношение к международной террористической организации. Официально название движения не упоминалось, однако следователи обещали установить кураторов и организаторов произошедшего.
Как отметил в разговоре с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов, похожую ситуацию в Дагестане наблюдали 10 лет назад.
«Признак идиотской идеологической накачки»
В 2015 году в МВД Дагестана подсчитали, что с начала войны в Сирии около 900 жителей Дагестана уехали воевать на стороне боевиков. По неофициальным данным, их было в 10 раз больше.
Уже тогда исследователи пытались понять мотивы молодых людей, которые массово покидали страну, чтобы присоединиться к террористам.
«Те фокус-группы, которые мы отобрали, показали, что главный вопрос для этих людей — социальная справедливость. Они сразу начинают говорить о тех проблемах, которые есть в Дагестане: коррупция, стеклянный потолок, когда выше определенного уровня вырасти невозможно, бюрократия, — рассказывает Ярлыкапов. — В целом эти люди не страдали от подобных проблем, но они видели, что в республике такая ситуация и улучшаться она не собирается, и это наполняло их протестными настроениями, чем пользовались вербовщики».
Религия, по его словам, и тогда, и сейчас была важным, но не ключевым фактором для террористов.
Идеологическая накачка чаще всего была примитивной. Чтобы сработала «внутренняя радикализация», достаточно поверхностных постулатов. Это демонстрирует и последний теракт в Дагестане.
«Номера сур, которые террористы написали на двери синагоги — это две части Корана, которые появились в строго определенное время, когда Мухаммед враждовал с многобожниками в Мекке, — объясняет Ахмет Ярлыкапов. — В традиционном исламе понимают, что это обращение Бога к Мухаммеду в контексте того времени, и все мусульманские деятели трактуют это без привязки к современности. Здесь же слова просто вырваны из всех контекстов. Это признак идиотской идеологической накачки».
«Свелось к тотальной исламизации»
По оценкам специалистов, радикализация молодежи наблюдается на всем Северном Кавказе. Бороться с этим пытаются по двум направлениям — силовому и идеологическому. И если у спецслужб определенно есть успехи, то с идеологической частью все оказалось намного сложнее.
«Что касается спецслужб, мы видим, как сократился терроризм с 2000-х годов к 2010-м. На Северном Кавказе действительно давно не было терактов, тем более таких, — говорит в беседе с «Газетой.Ru» кавказовед Николай Силаев. —
В идеологической работе же, на мой взгляд, ограничились тем, что «мусульмане должны сами разбираться с мусульманами».
Привело это к тому, что борьба с радикальным исламом свелась к тотальной исламизации Дагестана и других регионов Северного Кавказа».
Ярким примером «самостоятельного решения конфликта» была ситуация в аэропорту Махачкалы осенью 2024 года. Там 29 октября около 20.00 несколько сотен человек собрались у здания аэропорта Махачкалы перед прибытием рейса из Тель-Авива. Это произошло после того, как в интернете распространились сообщения о том, что в Дагестан якобы прибывают беженцы из Израиля.
Ситуация в аэропорту Махачкалы, 29 октября 2023 годаТелеграм-канал «Раньше всех. Ну почти»
Погромщики останавливали выезжающие с территории аэропорта автомобили и проверяли паспорта у находившихся там людей. В результате беспорядков пострадали более 20 человек, двое из которых находились в крайне тяжелом состоянии.
На ЧП в тот же день отреагировал глава республики Сергей Меликов. «Все участники сегодняшнего беспредела своим поступком воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины — и в 1999 году, когда мы остановили международных террористов на пороге Дагестана, и сегодня, когда наши земляки борются с нацистами в зоне СВО, достойно представляя республику», — написал он в Telegram-канале.
Также глава республики заверил, что происшествие «должно получить соответствующую оценку правоохранительных органов». Оценку оно действительно получило.
Личности нападавших установили, а в декабре им вынесли приговоры.
Более 200 человек отделались административными арестами до 10 суток, штрафами и обязательными работами.
По мнению эксперта, пока идеологическая работа привела лишь к тому, что на Северном Кавказе не осталось пространства, свободного от религии.
Хроника событий
Сообщения о стрельбе в Дагестане начали поступать вечером в воскресенье, 23 июня. Атаки прошли одновременно в двух городах. В Дербенте боевики подожгли синагогу, убили охранника и протоиерея Николая Котельникова, который служил в церкви Покрова Пресвятой Богородицы. В Махачкале — напали на церковь, синагогу и пост ДПС.
В результате атаки погибли 19 человек, в том числе 15 полицейских. В Следственном комитете России возбудили дела о террористическом акте, незаконном обороте и хищении оружия. В республике ввели режим КТО.
Вечером того же дня в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что пятеро боевиков ликвидированы. Их личности были установлены.