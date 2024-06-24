Теракты в Махачкале и Дербенте — под подозрением сыновья главы района Дагестана Власти Дагестана объявили трехдневный траур в связи с терактами в республике

В Дагестане объявили трехдневный траур после нападений боевиков на синагоги и церковь в Махачкале и Дербенте. Отменены все развлекательные мероприятия, приспущены флаги. В результате атак погибли 15 полицейских и несколько гражданских лиц. По данным СМИ, среди убитых боевиков могли быть сыновья главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, которого задержали и допросили.

В Дагестане объявили трехдневный траур после атак боевиков на синагоги и церковь в Махачкале и Дербенте. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Меликов.

«24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура», — говорится в публикации.

В республике отменены все развлекательные мероприятия, а также передачи на радио и телевидении. В знак скорби на зданиях будут приспущены флаги. Власти поручили правительству Дагестана принять меры для оказания помощи семьям погибших и пострадавшим.

Сообщения о стрельбе

Сообщения о стрельбе в Дербенте и Махачкале начали поступать ближе к вечеру воскресенья. В Дербенте неизвестные напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде. Нападавшие обстреляли церковь и синагогу из автоматов, сообщили в МВД. В результате нападения в синагоге начался пожар. Российский еврейский конгресс уточнил, что атака на синагогу в Дербенте произошла незадолго до вечерней молитвы.

Одновременно неизвестные открыли стрельбу в Махачкале. Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе. Во время нападения в церкви забаррикадировались 19 человек — священнослужители и прихожане. Позднее их эвакуировали сотрудники МВД.

Сообщалось также о стрельбе в селе Сергокала, расположенном в 65 километрах к югу от Махачкалы. Там неизвестные обстреляли полицейскую машину, в результате чего один из сотрудников получил ранения.

Что известно о нападавших

Личности нападавших к настоящему времени официально не разглашены, однако источники в СМИ утверждают, что трое из четверых убитых боевиков были сыновьями и племянником главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова .

Telegram-канал Baza утверждает, что пятеро из ликвидированных боевиков являлись уроженцами Сергокалинского района и входили в террористическую группу одного из сыновей чиновника.

По данным «Известий», Омаров был задержан и доставлен на допрос, что подтвердил также источник в силовых ведомствах РИА Новости, добавив, что среди организаторов терактов, предположительно, были его сыновья. В ночь на понедельник стало известно, что Омаров был исключен из «Единой России» «за дискредитирующие партию действия».

По предварительной информации, еще одним убитым в Дербенте боевиком мог быть 28-летний Гаджимурад Кагиров. Он был мастером спорта по вольной борьбе и воспитанником школы Абдулманапа Нурмагомедова, а также бойцом клуба Eagles MMA, основанного его сыном Хабибом. В своей карьере Кагиров провел два боя в ММА под эгидой промоушена GCE, одержав победу в обоих.

Данные о погибших

Изначально МВД России сообщило о гибели как минимум шести полицейских в ходе нападений. Позднее муфтият Дагестана уточнил, что погибло девять человек, включая двух гражданских и семерых сотрудников полиции.

Также стало известно, что начальник отдела полиции города Дагестанские Огни, прибыв на помощь коллегам в Дербенте, получил тяжелые ранения и впоследствии скончался. К утру число погибших полицейских возросло до 15.

В результате нападения на церковь в Дербенте был убит протоиерей Николай Котельников, служивший более 40 лет, и сторож церкви. По данным ОНК Дагестана, священнику перерезали горло.