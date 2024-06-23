Связанных с Пригожиным медиаменеджеров задержали накануне годовщины мятежа ЧВК «Вагнер» «Фонтанка»: два связанных с Пригожиным медиаменеджера задержаны в Петербурге

Сотрудники ФСБ задержали бывшего топ-менеджера медиахолдинга «Патриот» Горбунова и главреда «Конкретно.ру» Метелева. Их обвинили в вымогательстве у экс-гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Малькевича. По данным «Фонтанки», все трое когда-то были связаны с медиахолдингом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Задержание произошло накануне годовщины мятежа, при котором 23 июня 2023 года колонна «вагнеровцев» отправилась «маршем справедливости» на Москву.

В Санкт-Петербурге задержали связанных с основателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным медиаменеджеров, сообщило в ночь на 23 июня издание «Фонтанка».

По данным источников издания, речь идет о бывшем топ-менеджере медиахолдинга «Патриот» Илье Горбунове и главном редакторе «Конкретно.ру» Кирилле Метелеве. ФСБ задержала их по обвинению в вымогательстве денег у экс-гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича, который тоже имел отношение к структурам Пригожина.

По словам собеседника издания, Малькевич написал на обоих заявление после того, как «не удалось их вразумить».

Информацию о задержании Горбунова подтвердила объединенная пресс-служба судов Петербурга. По данным пресс-службы, мужчину задержали 22 июня по подозрению в вымогательстве. Как полагает следствие, он требовали от пострадавшего, обозначенного как «М.», передать ему чужое имущество «под угрозой распространения сведений, позорящих последнего или его близких».

«В ходе личной встречи выдвинул потерпевшему незаконные требования передачи ему (Горбунову) денежных средств в сумме 4 000 000 рублей», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что 21 июня пострадавший передал Горбунову «часть требуемой суммы денежных средств, имитирующих 1 520 000 рублей». На следующий день после этого медиаменеджера задержали. 23 июня ему продлили срок задержания на 72 часа.

Метелев же, как подчеркнули в пресс-службе судов, подозревается в вымогательстве у «М.» $10 тыс. Еще 21 июня ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Кто такие Горбунов, Метелев и Малькевич?

По данным «Фонтанки», Горбунов был сотрудником газеты «Комсомольская правда» и агентства «РИА Новости», а с 2019 года руководил медиагруппой «Патриот», с 2020-го управлял Агентством интернет-исследований (известной под названием «фабрика троллей») и всеми входящими в медиаструктуру Пригожина Telegram-каналами.

Метелев в 1996 году вместе с партнерами учредил журнал частных охранных предприятий «Оперативное прикрытие», в 2001 году стал издавать газету «Версия в Питере». В настоящее время он работает главным редактором сайта «Конкретно.ру». Источники «Фонтанки» заявили, что он также мог иметь отношение к проектам, в которых был заинтересован Пригожин, однако к каким именно — издание не уточняет.

Малькевич руководил сайтом USA Really — дочерним проектом Федерального агентства новостей (ФАН), входившего в холдинг Пригожина. В настоящее время Малькевич, как пишет «Фонтанка», является спецпредставителем губернатора Санкт-Петербурга и участвует в выборах в заксобрание Петербурга.

Медиагруппа «Патриот»

Холдинг «Патриот» создали в октябре 2019 года. В структуру вошли в том числе такие издания, как «Федеральное агентство новостей», «Невские новости», «Народные новости», «Экономика сегодня», «Политика сегодня». Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин занимал пост главы попечительского совета медиагруппы «Патриот».

После мятежа ЧВК, который длился с 23 июня по 24 июня 2023 года, медиа-холдинг был распущен. Перед тем как объявить о закрытии «Патриота», генеральный директор ФАН Евгений Зубарев признал, что в создании медиахолдинга с самого начала участвовал Пригожин.

Основатель ЧВК «Вагнер» признал в феврале 2023 года, что создал Агентство интернет-исследований — «фабрика троллей», которая фигурировала в расследовании спецпрокурора США Роберта Мюллера по поводу вмешательства в американские выборы 2016 года. До этого Пригожин говорил, что «никак не связан с данной структурой».

Мятеж Пригожина

Вечером 23 июня пресс-служба Пригожина распространила его аудиообращение, в котором он обвинил Минобороны в ударе по тыловым лагерям «вагнеровцев» и сообщил, что пойдет с «маршем справедливости» на Москву. В оборонном ведомстве это сообщение назвали информационной провокацией.

В ночь на 24 июня колонна «вагнеровцев» подошла к Ростову. Часть бойцов осталась в городе, другие двинулись к столице. Колонны техники дошли до Воронежской и Липецкой областей. Чтобы их остановить, на некоторых участках дорог по указу местных властей экскаваторами перекопали дорожное полотно.

К вечеру 24 июня стало известно, что с Пригожиным провел переговоры президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он договорился об остановке движения ЧВК и заявил, что бойцам «Вагнера» дадут гарантии безопасности.

23 августа 2023 года стало известно, что частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс Москва — Санкт-Петербург. В Росавиации заявили, что предприниматель Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин числились среди пассажиров разбившегося самолета.