«Атаки воздушной саранчи». Почему участились налеты украинских БПЛА на российские регионы?

В ночь на 21 июня Вооруженные силы Украины атаковали объекты на территории Российской Федерации. Ударам подверглись Крымский полуостров, Кубань и Волгоградская область. Интенсификацию налетов средств воздушного нападения ВСУ ряд экспертов связывает с предстоящим контрнаступлением украинской армии. Почему участились налеты украинских дронов и чего ожидать дальше, — разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

В атаках на регионы России в минувшую ночь принимали участие сотни беспилотных летательных аппаратов различных модификаций (в том числе и самолетного типа) и десятки безэкипажных катеров. Наблюдатели отмечают, что этот ночной налет стал одним из самых массированных ударов ВСУ по объектам приграничных регионов России и в глубине территории страны за последнее время.

«Непрерывные волны БПЛА»

Таким образом, количество украинских беспилотных летательных аппаратов в ударах по объектам на территории России постоянно возрастает, и нет сомнений в том, что в ближайшее время частота атак БЛА по объектам на территории Европейской части России (и не только) будут усиливаться. Вполне возможно, что украинское руководство ставит перед собой цель осуществлять удары средств воздушного нападения каждую ночь, а в выходные дни – по несколько раз в течение темного времени суток.

В подобных рейдах уже в самое ближайшее время будут задействованы тысячи БЛА, а важные объекты, скорее всего, будут атаковываться непрерывными волнами беспилотных летательных аппаратов. Все необходимые возможности для производства относительно дешевых десятков тысяч БЛА (вполне возможно, что и сотен) у Украины и ее союзников имеются.

И нельзя исключать, что атаки этой воздушной саранчи (а именно такой характер могут приобрести удары БЛА в обозримое время) станут новой страницей в этом вооруженном противоборстве.

Приоритетными целями для ВСУ являются объекты топливно-энергетического комплекса страны (в том числе газопроводы и нефтепроводы), аэродромы Дальней и оперативно-тактической авиации ВКС РФ, критические объекты инфраструктуры (в первую очередь, важнейшие мостовые переходы, включая Крымский мост), группировки Вооруженных сил и административно-политические центры.

Совершенно очевидно, что в плане совершенствования противовоздушной обороны России необходимы меры как технического характера, так и крупные шаги организационно-штатного содержания. Есть все основания полагать, что укрепление ПВО страны и Вооруженных сил развивается именно в этих направлениях.

С чем связано усиление атак БПЛА?

Что касается участившихся налетов украинских БЛА и их возможной связи с предстоящим контрнаступлением ВСУ, то наметившееся за последнее время усиление боевых и оперативных возможностей украинской армии все-таки следует связывать с несколько другими обстоятельствами.

К примеру, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что США перенаправят Украине все заказы на зенитные управляемые ракеты для ЗРК Patriot и NASAMS. Как отмечает The Wall Street Journal, приоритет для Киева будет действовать в течение 16 месяцев, а ЗУР будут доставлены на Украину сразу же, «как только они сойдут с конвейера»

Руководство Румынии приняло решение передать Вооруженным силам Украины зенитный ракетный комплекс Patriot. В июне-июле этого года Украина полагает получить первые партии многофункциональных истребителей F-16.

То есть вполне возможно, что перед ВСУ ставится задача если не завоевать господство в воздухе, то существенно ограничить возможности российских Воздушно-космических сил.

К этому следует добавить, что в ходе последних мобилизационных мероприятий боевой и численный состав ВСУ существенно возрос. Снарядного голода в украинской армии в настоящее время нет. И все это создает предпосылки в ближайшее время если не для наступательных операций ВСУ, то для контрударов уже точно. Массированные атаки БЛА по объектам на территории России наряду с ударами ракетами ATACMS и SCALP, безусловно, будут способствовать предстоящим действиям Вооруженных сил Украины.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).