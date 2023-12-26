Экс-губернатор Кировской области Никита Белых во время оглашения приговора в Октябрьском районном суде, 26 декабря 2023 года

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых избежал наказания по второму уголовному делу Экс-глава Кировской области Белых освобожден от наказания по новому делу

Суд вынес приговор экс-главе Кировской области Никите Белых, обвиняемому в превышении полномочий. Его приговорили к штрафу и тюремному заключению, но тут же освободили от наказания из-за истечения срока давности. Сам обвиняемый свою вину не признал и во время прений называл речь прокурора «изнасилованием фактических данных». В настоящее время Белых все еще отбывает срок по первому делу.

Октябрьский районный суд Кирова приговорил экс-губернатора Кировской области Никиту Белых к двум годам и шести месяцам лишения свободы и двум годам запрета занимать госдолжности по делу о злоупотреблении полномочиями. И тут же освободил от наказания — в связи с истечением срока давности. Об этом сообщил ТАСС.

Суд оправдал бывшего главу региона по обвинению в превышении должностных полномочий (пункт «в» часть 3 статьи 286 УК РФ) «в связи с отсутствием в его деянии состава преступления».

«Признать право на реабилитацию», — постановил судья.

12 лет колонии и штраф в 48 млн

Дело о превышении полномочий в отношении Белых возбудили в июле 2021 года (в это время он уже отбывал срок по другому приговору — о получении взятки).

По версии следствия, в 2015 году губернатор Кировской области обеспечил заключение договора займа АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» (АО «К.Р.И.К.») с одной из региональных компаний на 320 миллионов рублей.

Затем Белых, как считает следствие, давал поручения о перераспределении этих денег в пользу компаний, «находившихся в заведомо неплатежеспособном состоянии, с целью кратковременного улучшения их финансового положения». Долги перед АО «К.Р.И.К.» погашены не были, суд взыскал с правительства региона 202 миллиона рублей.

«Таким образом, в результате противоправных действий подозреваемого бюджету Кировской области был причинен материальный ущерб на указанную сумму, чем допущено существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов общества и государства», — предполагали в управлении СК по области



Прокурор просил суд назначить Белых 12 лет лишения свободы, запретить занимать госдолжности и приговорить к штрафу в 48 миллионов рублей.

«Грех жаловаться»

Обвиняемый свою вину не признал. Во время прений по делу в начале декабря он отверг обвинение и назвал речь прокурора «изнасилованием фактических данных».

«Что касается эпизода, по которому я оправдан, суд правильно рассмотрел все материалы. Там не только состава преступления нет, но и события преступления... Я не считаю себя виновным, поскольку никакого злоупотребления в рамках принятия нормативно-правовых актов, которые касаются увеличения уставного капитала «К.Р.И.К.» и реализации программы по строительству и распределению жилья на условиях льготной аренды, на мой взгляд, не было», — процитировало ТАСС слова Белых в зале суда.

Фигурант не смог ответить на вопрос, знает ли он «бенефициаров его преследования»:

«Не знаю. Я 7,5 года сижу, мне очень сложно анализировать — ни телевизора, ни интернета нет».

Он добавил, что его здоровье «оставляет желать лучшего», но ему «грех жаловаться» — резких ухудшений нет, у него простуда.

Первый срок

Белых все еще отбывает срок по первому делу в одной из колоний в Рязанской области.

В феврале 2018 года суд приговорил его к восьми годам строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере. По этому делу Белых был задержан сотрудниками ФСБ в одном из столичных ресторанов в июне 2016 года.

Свою вину Белых не признал. Он утверждал, что против него была организована провокация, а деньги от предпринимателя предназначались на благоустройство Кирова.

«Я действительно хочу честно доказать свою невиновность. Я успешный чиновник, и я хочу аргументированно доказать, что никогда не брал взяток и не беру», — заявил мужчина на суде.