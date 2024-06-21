Арестован глава WorldSkills Russia. Роберта Уразова подозревают в мошенничестве

В Москве арестованы гендиректор АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (WorldSkills Russia) Роберт Уразов и руководитель аппарата агентства Данир Мухаметзянов. По информации СМИ, их подозревают в мошенничестве, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Замоскворецкий суд Москвы арестовал генерального директора АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (WorldSkills Russia) Роберта Уразова и административного директора – руководителя аппарата этого агентства Данира Мухаметзянова по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Они были задержаны 20 июня, им может грозить до 10 лет лишения свободы.

WorldSkills — международные соревнования в мастерстве по ряду профессий. Россия вступила в это движение в 2012 году.

«Агентство развития профессионального мастерства» («Ворлдскиллс Россия», WorldSkills Russia) создано в 2020 году по поручению Владимира Путина. Учредителями стали правительство России и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Агентство призвано популяризировать рабочие профессии, в том числе через проведение национальных соревнований.

В марте 2022 года после начала СВО WorldSkills International приостановила членство России. Внутренние турниры по профессиональному мастерству продолжились под эгидой WorldSkills Russia.

Роберт Уразов возглавил «Вордскиллс Россия» в 2014 году. До этого он занимал пост помощника министра по развитию Дальнего Востока, был членом экспертного совета Агентства стратегических инициатив.

В WorldSkills Russia сообщили, что «в курсе сложившейся ситуации и готовы оказывать помощь и содействие правоохранительным органам и следствию».

С чем именно связан арест руководства WorldSkills Russia, не сообщается. Как рассказал источник РБК в правительстве, финансовая проверка выявила в деятельности агентства претензии по субсидиям, выданным по линии Минпросвещения, на сумму более 300 млн руб.

Кроме того, различные российские образовательные учреждения в этом году подали к WorldSkills Russia 11 исков. Истцы были недовольны исполнением обязательств по организации профессионального обучения, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы арбитражных дел. Агентство проиграло несколько дел и должно истцам 542 тыс. руб. Ряд производств еще продолжаются. В 2023 году к WorldSkills Russia было подано девять аналогичных исков. Большую часть из них выиграли истцы, которым агентство должно 3 млн 940 тыс. руб.

«В других странах, лучших в мире»

В прошлом году Роберт Уразов получил замечание от Владимира Путина. Гендиректор WorldSkills выступал на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, которое проходило при участии президента. После речи Уразова Путин обратил внимание на фразу из его доклада о других странах.

«Вы, когда говорили, вы сказали такую фразу – «в других странах, лучших в мире» и дальше пошли по тексту. Лучшая в мире страна – это Россия. Надеюсь, что вы оговорились просто», – сказал тогда Путин.

Уразов позже признал, что оговорился. Он пообещал «внимательнее смотреть за своей речью». «Я абсолютно считаю искренне, что наша страна лучшая. Это лучшее место для реализации своих собственных возможностей», — заявил Уразов «Газете.Ru».