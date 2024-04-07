Что такое эмоциональный интеллект и как он помогает справиться с тяжелыми новостями

Эмоциональный интеллект — способность понимать свои и чужие эмоции и воздействовать на них. Принято считать, что его высокий уровень тесно связан с успехом в жизни. Так ли это на самом деле, как низкий эмоциональный интеллект связан с зависимостями, суицидальным и жертвенным поведением, а также о том, помогает ли развитый эмоциональный интеллект справиться с тяжелыми новостями, — в интервью «Газете.Ru» рассказала руководитель программы магистратуры «Практическая психология в социальной сфере и образовании» МГППУ, кандидат психологических наук, клинический психолог Юлия Кочетова.

— Что такое эмоциональный интеллект (ЭИ)?

— Существуют разные взгляды на данное понятие. С одной стороны, это вполне академический термин, с другой — предмет популярных книг и споров среди обывателей. Распространенное популярное представление об эмоциональном интеллекте все же отличается от научного.

Я придерживаюсь определения, которое предложили американские психологи Питер Сэловей и Джон Мейер. По их мнению,

эмоциональный интеллект — это форма социального интеллекта, включающего способность отслеживать свои и чужие эмоции, различать их между собой и использовать эту информацию для управления своими мыслями и действиями.

Это сложный конструкт, который включает четыре типа способностей. Первая — это идентификация и выражение эмоций, то есть способность заметить наличие эмоции и понять, что именно за эмоция возникла, а также их адекватное выражение. Вторая — это использование эмоций для повышения эффективности мышления и деятельности, например, можно использовать эмоции для направления внимания на важные события, вызвать эмоции, которые способствуют решению задачи, возникновению идей и инсайтов. Третья — это понимание эмоций, точнее способность понимать комплексы эмоций, причины их возникновения и пр. Четвертый — управление своими эмоциями — возможность контроля эмоций, воздействие на них, осознания.

Например, наши отечественные психологи предлагают трактовать ЭИ именно как когнитивную способность и не включать в него личностные черты. Еще стоит отметить, что существует внутриличностный и межличностный ЭИ. В первом случае — это понимание и управление своими эмоциями, контроль экспрессии, во втором — возможность понимать чужие эмоции и воздействовать на них.

— Каждый человек обладает эмоциональным интеллектом?

— Поскольку это способность, которая меняется в процессе взросления, уровень его развития у людей может быть различным. Например, людям, которые получили психологическую травму, очень тяжело описать свои чувства и переживания. Психиатр Бессел ван дер Колк в своей книге «Тело помнит все» рассказывает о том, как у людей, получивших психологическую травму, обстоят дела с описанием произошедшего, а также с теми чувствами и эмоциями, которые они переживают.

В нашем мозге есть так называемая зона Брока — это один из речевых центров мозга, который зачастую бывает затронут у людей, перенесших инсульт, когда этот участок оказывается отрезан от кровотока. Без нормально функционирующей зоны Брока человек неспособен выражать словами свои мысли, эмоции и чувства. Снимки показали, что при активации болезненных воспоминаний у людей, перенесших психологическую травму, зона Брока отключалась.

Патологически низкий уровень ЭИ можно сравнить с таким расстройством, как алекситимия, или простым языком — «эмоциональной слепотой». Такие люди не могут рассказать, что чувствуют они и другие люди, то есть не могут вербализовать свои и чужие эмоции.

Еще для этого состояния характерно снижение способности к символизации, в частности к фантазии, фокусирование преимущественно на внешних событиях, в ущерб внутренним переживаниям, и склонность к конкретному, утилитарному, логическому мышлению при дефиците эмоциональных реакций.

— Насколько распространено это состояние?

— Оно встречается нечасто. Однако алекситимия встречается у значительной части (до 85 %) людей, страдающих расстройством аутистического спектра.

Диагностировать алекситимию можно с помощью методики «Торонтская алекситимическая шкала» (Toronto Alexithymia Scale, TAS). Это клинический опросник из 20 вопросов, ориентированных на оценку трудности идентификации и описания чувств, а также на внешне ориентированное мышление. Умеренный уровень алекситимии диагностируется при результате от 52 до 68 баллов, выраженный — при 69-76 баллах, высокий — при 77-94 баллах.

Методы психокоррекции нацелены на то, чтобы пациент научился осознавать, анализировать, вербализировать эмоции. Психотерапевтическое лечение длительное, наиболее эффективен комплексный подход, сочетающий техники когнитивно-поведенческого, гуманистического, психодинамического подходов.

— Чем опасен низкий уровень ЭИ?

— Я бы выделила три основных трудности. Во-первых, это конфликты из-за сложностей в понимании эмоций другого человека и трудностей контроля своих. Во-вторых, человек со слабой способностью к пониманию эмоций, чувств и мотивов других людей может стать объектом для манипуляции. И, в-третьих, могут возникать трудности в принятии верных решений.

Кроме того, через эмоции мы реагируем на события, слова и обстоятельства. Если их не понимать, происходящее будет искажаться. В итоге это приведет к неврозам, апатии и другим неприятным состояниям. Если мы не разбираемся в своих эмоциях, то нам труднее справиться с зависимым поведением, например.

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Зачастую у людей с зависимостью изначально достаточно низкий уровень ЭИ, им тяжело разбираться в своих эмоциях, понимать их, уметь с ними жить и продуктивно справляться, например, выдерживать тревогу, страх, стресс и пр.

Именно это может быть причиной употребления психоактивных веществ. Человек не может разобраться в своих переживаниях, и он начинает использовать психоактивные вещества как нездоровый способ совладания с эмоциями, то есть такая дисгармоничная форма адаптации — «выпил и ничего не чувствую, тревога снята».

— И, когда они начинают употреблять, ЭИ у них еще сильнее снижается, правильно?

— Не всегда так, важно разделять формы зависимости. Мы провели исследование, в ходе которого установили, что люди с наркотической зависимостью имеют низкий внутриличностный, но у них относительно неплохо сохранен межличностный ЭИ. Чтобы достать вещество, им необходимо преодолеть большое количество преград, уметь договариваться, понимать эмоции других в своих целях, этим может гипотетически объясняется такая закономерность. Те люди, которые употребляют наркотики и еще не имеют органических повреждений мозга, — жизнестойкие, ловкие.

У алкоголиков несколько иная картина, они более пассивные, часто для них более характерно такое качество, как жалость к самому себе, в период ремиссии обострены чувства вины и стыда, самообвинения, самокопания. В их случае ситуация несколько обратная: межличностный ЭИ ниже, чем внутриличностный. Но, обратите внимание, это сравнение групп с разными видами зависимостей, в норме у людей, не употребляющих алкоголь и наркотики, будет совершенно иная картина.

Конечно, при длительном употреблении алкоголь и наркотики разрушают структуры головного мозга, влияют на личностные изменения, оказывают отрицательное влияние на ЭИ в любых его проявлениях.

— То есть, развив зависимому человеку ЭИ, мы можем помочь ему справиться с зависимостью?

— Просто развивая его мы не решим проблему. Это серьезная работа, которая носит комплексный характер, поскольку это заболевание считается биопсихосоциальным, то есть затрагивает все уровни жизни человека. Но развитие эмоциональной сферы, повышение уровня ЭИ является одним из обязательных этапов психологической реабилитации пациентов.

— Получается, высокий уровень ЭИ помогает нам улучшать качество жизни?

— ЭИ помогает быть более эффективными в разных областях нашей жизни. Так, например, дети с высоким уровнем ЭИ могут более эффективно вовлекаться в учебную деятельность, поскольку успешнее регулируют свои эмоции (например, могут вызвать у себя интерес к чему-то), лучше управляют своим поведением. То же характерно и для взрослых, — ряд психологических исследований показывает, что люди с более высоким ЭИ меньше подвержены стереотипам, лучше понимают других и лучше могут управлять своим поведением, поэтому могут эффективно донести свою точку зрения, реже попадают в конфликты.

Еще один пример: было проведено исследование касательно суицидального поведения у подростков. Результаты показали, что общий уровень ЭИ положительно связан с самооценкой и отрицательно связан с риском возникновения суицида.

Также ниже вероятность стать жертвой буллинга и кибербуллинга.

— Есть ли какая-то связь между уровнем ЭИ и ролью в кибербуллинге у старшеклассников?

— Я встречала исследование, в рамках которого ученые проводили опрос среди школьников. Результаты показали, что агрессоры имеют более высокий уровень ЭИ, что позволяет им контролировать других. У жертв, наоборот, он был снижен, что приводило к недооценке или ошибочной оценке происходящего и к трудностям регуляции собственного поведения.

Это хорошая иллюстрация того, что ЭИ — это инструмент, который каждый человек использует по-своему. Очень многое зависит от направленности личности, ценностных ориентаций человека. Например, есть такая черта личности, как макиавеллизм — склонность манипулировать другими. Это такая стратегия социального поведения, и у человека, который ее придерживается, ЭИ вполне может быть на высоком уровне.

— Как эмоциональный интеллект помогает в рабочей среде?

— Определенно его можно использовать для установления успешных отношений на рабочем месте. Исследования показали, что он связан с самосознанием, самоконтролем, мотивацией, эмпатией и социальными навыками, которые в свою очередь связаны со способностью эффективно руководить. Поэтому, если у руководителя высокий уровень ЭИ, его подчиненные обычно удовлетворены работой и имеют большую вовлеченность, также есть связь со снижением текучки кадров.

— То есть развитие ЭИ — залог успеха в жизни?

— Стоит помнить, что есть и другие способности и свойства, которые также важны: общий интеллект, коммуникативные навыки, конкретные способы совладания со стрессом. Поэтому, даже если у человека ЭИ будет недостаточно развит, это не значит, что автоматически обязательно у него будут возникать трудности и проблемы.

— Как оценить свой уровень эмоционального интеллекта?

— Для определения уровня существуют специальные тесты, которые лучше проходить со специалистом. Например, тест MEIS

(Multi-factor Emotion Intelligence Test), опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн» Люсина, тест эмоционального интеллекта Бачард, еще есть тест эмоционального интеллекта Шутте. Например, тест Мэйера-Сэловея-Карузо считается серьезным и точным, он состоит из 144 вопросов. Но анализировать его результаты следует не самостоятельно, а с психологом.

Однако можно и самостоятельно примерно оценить свой уровень ЭИ по некоторым признакам. Так, ЭИ, скорее всего, нужно развивать, если:

У вас часто бывают чувства, которые сложно описать словами, понятно только, что вам «хорошо» или «плохо», но вы не находите слов для описания своих эмоций.

Часто бывает трудно понять, в какой момент возникло то или иное чувство, и с чем оно связано. Например, вы можете внезапно почувствовать дискомфорт, при этом не очень понятно, что его вызвало.

Вы мало внимания обращаете на свои эмоции и чувства, у вас бывает ощущение, что вы ничего не чувствуете.

Часто поступки других людей кажутся нелогичными, непонятными.

Видите, что человеку неприятно или плохо, но не знаете, какие именно чувства он испытывает.

— От чего зависит уровень ЭИ?

— Тут речь идет не о каких-то врожденных, биологических характеристиках. Скорее важную роль в этом вопросе играют культура, общество, в котором воспитывается ребенок, и отдельная семья, где происходит развитие ребенка.

Одно из наших исследований показало: у девушек есть тенденция к более высокому уровню межличностного ЭИ в нашей культуре, а у мужчин наоборот лучше развит внутриличностный. Обусловлено это скорее некоторыми культурными стереотипами: мальчиков с детства учат контролировать эмоции, не плакать, а девочек учат быть улыбчивыми, доброжелательными, хорошо себя вести и прочее. Поэтому девочки учатся больше улавливать чужие эмоции, распознавать их, как-то на них воздействовать. Иногда такое поведение сохраняется и во взрослом возрасте.

— Как развить эмоциональный интеллект?

— Есть разные тренинги. Можно использовать онлайн-сервисы, которые помогают научиться понимать эмоции других и свои эмоции или развивать ЭИ самостоятельно.

Так, хорошим способом будет обращать внимание на свои эмоции в течение дня. Попробуйте задать себе вопрос — «а что я чувствую сейчас?». И постарайтесь назвать эмоции, избегая таких ответов, как «ничего не чувствую», «нормально себя чувствую» и т.д. Также можно обращать внимание и на чужие эмоции и чувства. Наблюдая за людьми, попробуйте предположить, что они испытывают в какой-либо момент. Если ситуация позволяет, можно спросить другого о его чувствах. Некоторые специалисты подчеркивают, что можно обращать внимание на физические проявления эмоций — мимику, жесты, и на поведение в целом. Например, человек, который злится, может что-то сжимать в руках, хмуриться и т.п. Такие небольшие задания в течение дня помогут развить эмоциональный интеллект.

— Недавно всех россиян потрясла новость о теракте в «Крокусе». Как реагируют на теракт люди с развитым эмоциональным интеллектом? Не выигрывают ли здесь те, кто как раз черств в этом плане?

— Безусловно, люди с достаточно развитым эмоциональным интеллектом более успешно реагируют на различные негативные ситуации, как уже говорилось выше. Могут принимать решения, не поддаваясь эмоциям. Тем не менее, мною лично не проводились исследования, связанные с изучением связи уровня развития эмоционального интеллекта и реакцией на кризисные ситуации. Поэтому в данном случае я могу лишь гипотетически порассуждать на данную тему.

В кризисных ситуациях у нас есть, как правило, два пути реагирования. Либо мы поддаемся эмоциональному наплыву сразу, при этом возникают сильные переживания, нас может переполнять тревога, страх, ужас. Либо мы пытаемся разобраться в том, что чувствуем, объективировать свои переживания, понять свои эмоции и попробовать с ними справиться, говоря профессиональным языком — контейнировать.

Безусловно, люди с более высоким уровнем эмоционального интеллекта лучше справятся с этой задачей, поскольку эмоциональный интеллект включает в себя способность понимать свои эмоции и воздействовать на них. Более того, люди с развитым эмоциональным интеллектом, скорее всего, смогут более эффективно поддержать своих близких и людей, которые их окружают.