Хищения в Минобороны ни при чем: выяснилась причина обысков у брата Максима Галкина

Что известно об обысках
12 июня сотрудники правоохранительных органов провели «следственные действия» в доме старшего брата юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) Дмитрия.
Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, мужчина остается учредителем ООО «Оружейные мастерские» — компании, которая занимается производством оружия и боеприпасов для войск РФ.
Некоторые СМИ сообщили, что причиной внимания силовиков стали махинации Галкина с оборонными господрядами. В частности Telegram-канал 112 уточнял, что оперативные действия в доме предпринимателя на Рублевке связаны с уголовным делом о хищениях в министерстве обороны.
«У Галкина-старшего изъяты носители информации и прочая техника», — отмечалось в публикации 112.
Связь с Минобороны
В пресс-службе Арбитражного суда Москвы рассказали ТАСС, что в инстанцию поступил иск от завода имени В.А. Дегтярева, который выпускает стрелковое оружие, его крупный клиент — Минобороны. Юридическое лицо хочет взыскать с ООО «Оружейные мастерские» более 2 млн руб. Соучредитель ответчика — Дмитрий Галкин.
Иск принят к производству, однако дата слушаний пока не назначена.
До 2017 года Дмитрий Галкин занимал пост гендиректора ООО «Военно-промышленная компания» (разрабатывает и производит легкую колесную бронетехнику для Минобороны и других структур). В настоящее время мужчина с такими же именем и фамилией, помимо «Оружейных мастерских», входит в совет директоров ООО «ВПК» (производит боевые машины, оружие, боеприпасы и специальные автомобили). Эта компания управляет Арзамасским машиностроительным заводом, выпускающим военные транспортные средства.
Ранее Галкин-старший служил в силовых структурах. Позже занялся продюсированием, но вскоре полностью ушел из шоу-бизнеса.
Причина проверки
13 июня выяснилось, что оперативные действия в доме Дмитрия Галкина проводились в связи с сокрытием им гражданства Израиля, о котором он не сообщил по месту регистрации в поселке Первомайское в Новой Москве.
«Галкин — гражданин Израиля и проживает в Израиле. Но миграционные службы о втором гражданстве не уведомил», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
По словам источника агентства, по данному факту проводится проверка.
В отношении Дмитрия Галкина может быть возбуждено дело по ст. 330.2. УК РФ (Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства). Ему грозит штраф в размере до 200 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до года, либо обязательные работы на срок до 400 часов.
Источники Shot подтвердили, что обыски у Галкина не связаны с военным ведомством.
Максим Галкин и его супруга, певица Алла Пугачева уехали из России весной 2022 года. В настоящее время они живут на Кипре. В сентябре 2022 года Минюст включил Галкина в список иноагентов, так как ведомство посчитало, что Украина спонсирует его политическую деятельность. Шоумен неоднократно высказывал в соцсетях свое негативное отношение к СВО.