Хищения в Минобороны ни при чем: выяснилась причина обысков у брата Максима Галкина Обыски у брата Галкина Дмитрия прошли из-за гражданства Израиля

В доме у старшего брата юмориста Максима Галкина* Дмитрия накануне прошли обыски. Мужчина значится в числе руководителей ряда компаний, специализирующихся на военном производстве. Изначально СМИ сообщили, что следственные действия могут иметь отношение к махинациям с оборонными господрядами, однако теперь выяснилось, что Минобороны ни при чем.

Что известно об обысках

12 июня сотрудники правоохранительных органов провели «следственные действия» в доме старшего брата юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) Дмитрия.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, мужчина остается учредителем ООО «Оружейные мастерские» — компании, которая занимается производством оружия и боеприпасов для войск РФ.

Некоторые СМИ сообщили, что причиной внимания силовиков стали махинации Галкина с оборонными господрядами. В частности Telegram-канал 112 уточнял, что оперативные действия в доме предпринимателя на Рублевке связаны с уголовным делом о хищениях в министерстве обороны.

«У Галкина-старшего изъяты носители информации и прочая техника», — отмечалось в публикации 112.

Связь с Минобороны

В пресс-службе Арбитражного суда Москвы рассказали ТАСС, что в инстанцию поступил иск от завода имени В.А. Дегтярева, который выпускает стрелковое оружие, его крупный клиент — Минобороны. Юридическое лицо хочет взыскать с ООО «Оружейные мастерские» более 2 млн руб. Соучредитель ответчика — Дмитрий Галкин.

Иск принят к производству, однако дата слушаний пока не назначена.

До 2017 года Дмитрий Галкин занимал пост гендиректора ООО «Военно-промышленная компания» (разрабатывает и производит легкую колесную бронетехнику для Минобороны и других структур). В настоящее время мужчина с такими же именем и фамилией, помимо «Оружейных мастерских», входит в совет директоров ООО «ВПК» (производит боевые машины, оружие, боеприпасы и специальные автомобили). Эта компания управляет Арзамасским машиностроительным заводом, выпускающим военные транспортные средства.

Ранее Галкин-старший служил в силовых структурах. Позже занялся продюсированием, но вскоре полностью ушел из шоу-бизнеса.

Причина проверки

13 июня выяснилось, что оперативные действия в доме Дмитрия Галкина проводились в связи с сокрытием им гражданства Израиля, о котором он не сообщил по месту регистрации в поселке Первомайское в Новой Москве.

«Галкин — гражданин Израиля и проживает в Израиле. Но миграционные службы о втором гражданстве не уведомил», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По словам источника агентства, по данному факту проводится проверка.

В отношении Дмитрия Галкина может быть возбуждено дело по ст. 330.2. УК РФ (Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства). Ему грозит штраф в размере до 200 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до года, либо обязательные работы на срок до 400 часов.

Источники Shot подтвердили, что обыски у Галкина не связаны с военным ведомством.

Максим Галкин и его супруга, певица Алла Пугачева уехали из России весной 2022 года. В настоящее время они живут на Кипре. В сентябре 2022 года Минюст включил Галкина в список иноагентов, так как ведомство посчитало, что Украина спонсирует его политическую деятельность. Шоумен неоднократно высказывал в соцсетях свое негативное отношение к СВО.