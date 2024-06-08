«Не сработал ни один тормоз»: арестованы фигуранты дела о столкновении трамваев в Кемерово Суд в Кемерово арестовал директора КЭТК Мальцева по делу о столкновении трамваев

Суд арестовал двух фигурантов дела о столкновении трамваев в Кемерово: мастера и директора «Кемеровской электротранспортной компании» обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, они допустили на линию трамвай с неисправными тормозами. Авария произошла 6 июня на Логовом шоссе: один из трамваев на полной скорости врезался в другой, пострадали более 140 человек.

Центральный районный суд Кемерово арестовал директора «Кемеровской электротранспортной компании» (КЭТК) Павла Мальцева после столкновения двух трамваев на Логовом шоссе, сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.

Также под стражу заключен мастер КЭТК Тимур Хакимов. Оба мужчины проведут под арестом два месяца, их обвиняют в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ). По версии следствия, фигуранты допустили выход в рейс трамвая с неисправными тормозами, что и привело к аварии.

ДТП произошло 6 июня в час пик, около 7:30 утра по местному времени (3:30 мск), в начале Кузнецкого моста через реку Томь. Один из трамваев на полной скорости врезался в другой, в результате чего травмы получили водитель трамвая и десятки пассажиров. По данным созданного после аварии оперативного штаба, всего пострадали 146 человек, одного пассажира спасти не удалось.

Причиной происшествия, предположительно, стал отказ тормозов у одного из трамваев. Он спускался с горы и набрал большую скорость, при этом на крутом повороте из салона прямо на проезжую часть вылетели два человека. Всего по факту ДТП возбуждены три уголовных дела — о халатности, о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«126 человек уже [находятся] дома, 20 — в стационаре <...> У всех госпитализированных состояние стабильное, легкой и средней степени тяжести, угрозы жизни нет», — рассказали в штабе.

23-летняя водитель неисправного трамвая Александра в результате столкновения получила открытый перелом ноги, ее прооперировали. Как сообщили «Газете.Ru» очевидцы, до столкновения она не обращалась к пассажирам по громкой связи, после аварии «долго молчала, видимо от шока», а когда ее доставали из кабины — громко кричала. На опубликованной RTVI записи из водительской видно, что девушка пыталась остановить транспортное средство и отключить токоприемник, однако ей не хватило сил. КЭТК пообещала помощь всем пострадавшим, в том числе водителю.

«Все молились, с жизнью прощались»

Как рассказала каналу РЕН ТВ одна из пострадавших, Анна Терехина, водитель трамвая до последнего пыталась его остановить: «Она обезьянкой висела на всех тормозах, руками и ногами — бедняжка. Я ее ни в чем не виню. Она могла в кабину уйти, но до последнего выруливала». По словам женщины, на одной из остановок в неисправный трамвай хотели сесть дети, однако транспорт был переполнен и они решили его пропустить.

«Благодаря тому, что вот эта скорость и мы подтолкнули тот вагон, он нас затормозил, так бы мы вылетели с моста и было бы очень много жертв. Почувствовали, когда [трамвай] сильно уже ход набирал, что что-то не то, потому что трамвай очень быстро начал ехать и на повороте начало шатать из стороны в сторону <...> Все понимали, что мы вверх мчимся, все понимали, что это мост, и все уже молились, с жизнью прощались, если честно. Отказали тормоза полностью, должны были хоть какие-то сработать — не сработал ни один тормоз», — поделилась Терехина.

По словам другого пассажира, Константина Фролова, он ехал на работу, уснул в трамвае, затем его разбудил удар по голове. После столкновения он вышел из транспорта, а затем вернулся за забытым коллегой пакетом.

«Там сидела бабушка — одна. Я ее вытащил, помог до скорой дойти. Там еще люди были, я им тоже помогал залезать в машины скорой, — рассказал мужчина.

Пострадавшая Татьяна в разговоре с Telegram-каналом Mash Siberia сказала, что обычно при торможении трамвая слышен щелчок, на этот раз характерный звук был, но трамвай не сбросил скорость. По ее словам, люди в салоне закричали, а затем произошло столкновение. Затем женщина потеряла сознание.

На опубликованных каналом кадрах из трамвая видно, что при столкновении в салоне отлетели поручни.