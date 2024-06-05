Задержание сотрудниками ФСБ РФ девяти жителей Республики Тыва и жителя города Красноярска, подозреваемых в причастности к созданию и участию в деятельности преступного сообщества, 13 февраля 2024 года

Бандитов из «Черной армии» не рискнули судить в Туве. В чем причина? Суд над лидерами экстремистской организации из Тувы состоится в Москве

Дело членов экстремистской организации «Кара шериг» («Черная армия») рассмотрят в Москве. Об этом попросила Генпрокуратура, сославшись на то, что в родной для большинства задержанных Туве объективное разбирательство невозможно из-за их обширных связей в органах власти. Подробности — в нашем материале.

Дело Юрия Саая, Ангыра Салчака, Мергена Дугарчапе, Ангырака Кара-Сале и Начына Монгуша, по решению Верховного суда России, будут рассматривать в Головинском районном суде Москвы. Тувинцев обвиняют в организации и финансировании деятельности экстремистской организации и дезорганизации работы исправительных учреждений.

Как отметили в Генпрокуратуре, объективное разбирательство в Туве, где действовала ячейка, невозможно, так как фигуранты «занимают высшее положение в преступной иерархии» и имеют связи с различными должностными лицами республики и представителями СМИ.

По мнению экс- помощника спикера тувинского парламента, оппозиционного общественника и издателя газеты «Риск» Сергея Конвиза, группировка может быть тесно связана с местными политиками, в частности, с бывшим руководством республики.

Как написал «Ъ», разбирательство по существу еще не назначено, но аресты фигурантам продлили еще на полгода.

Как Тува попала под контроль «Черной армии»

По данным следствия, группировка называлась «Кара шериг», что в переводе с тувинского означает «Черная Армия». Возглавлял ее местный предприниматель Артыш Дажываа. Как установили в СК, занимался он не только зерновыми культурами и рогатым скотом. С 2021 года, будучи «положенцем» ( уголовный авторитет, замещающий вора в законе во время его отсутствия и отвечающий за положение на определенной территории. — «Газета.Ru»), бизнесмен курировал криминальный мир в Туве. Фактически, «Кара Шериг» стала в Туве структурным подразделением движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, признано в РФ экстремистским и запрещено).

По данным «Ъ», на «высокую должность» Дажываа назначил вор в законе Руслан Гегечкори (объявлен в розыск и заочно арестован). В обязанности «положенца» входило насаждение в молодежной среде криминальных понятий и сбор денег с местных жителей для пополнения воровского общака. Отказавшихся злоумышленники жестоко избивали.

Среди тех, кто вынужден был платить дань, оказались строители, школьники и студенты. Причем даже те, кто уехал учиться в институты Иркутска, Новосибирска и Москвы.

Стабильный доход банда, по версии СК, получала и с коммерсантов:

«Несколько групп установили контроль над междугородними пассажирскими перевозками, вымогая деньги и другое имущество у предпринимателей и граждан. Эти группы входили в организацию «Кара Шериг». Доказательства позволили прийти к выводу, что эта организация имеет признаки преступного сообщества».

На вырученные деньги члены группировки закупали наркотики, продукты, сигареты и поставляли все это в места лишения свободы.

Преступная сеть быстро охватила почти всю Туву. Свои смотрящие у «Черной армии» были в крупнейших городах республики и контролировали все четыре учреждения ФСИН: СИЗО №1, колонию №1 в Кызыле, тюремную больницу и колонию №4 в городе Шагаан-Арыг.

Всего к ответственности были привлечены 52 человека. Задержания злоумышленников проводили сотрудники ФСБ России. Помимо экстремизма, фигурантам вменяют вымогательство, причинение тяжкого вреда здоровью, истязание и незаконный оборот наркотиков.

«Попал за решетку — всю жизнь должен»

По словам антрополога Бориса Мышлявцева, движение АУЕ стало набирать вес в Туве примерно в 2007-2008 годах. Оно пришло в республику вместе с выходцами «из-за Саян», то есть других регионов СССР.

«Общероссийская преступность стала преобладать в регионе примерно с 70-х годов. В 90-х, как и везде, появились преступные группы, они получали доход от угона скота и торговли наркотиками, а в 2000-х распространилось и АУЕ. Показатели преступности тогда были очень высокими», — пояснил эксперт.

Последние годы в Туве фиксируют снижение количества преступлений, в частности, тяжких, но по сравнению с другими регионами цифры все равно зашкаливают.

По подсчетам «Если быть точным», в 2022 Тува была одним из самых неблагополучных регионов России, причем в лидерах этого антирейтинга республика с 2014 года.

В 2023 году, по данным МВД, регион вышел на первое место по доле несовершеннолетних преступников — они составили 7,2 % от общей массы. Кроме того, отмечается высокий удельный вес правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения — 46%, а в ряде муниципальных образований полицейские фиксируют и рост рецидивов.

По мнению специалистов, ситуацию усугубляет то, что «положенцы» и другие криминальные элементы по-прежнему играют огромную роль. Связано это с тем, что ряд осужденных отбывают наказание за пределами республики, а значит, остаются без поддержки близких и могут рассчитывать лишь на сокамерников и местных авторитетов. Расплачиваться многим приходится уже на свободе.

«Представители криминальных структур этим умело пользуются, — объясняла местная правозащитница Чечена Теймир-оол. — Если человек хоть раз попал за решетку — даже ненадолго, то с большой вероятностью на всю жизнь останется кому-то там должен».