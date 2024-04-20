Подозреваемые в участии в преступном сообществе в Белгородской области в зале суда

Убийства, похищения и исчезновения: в деле банды из Белгородской области появились новые фигуранты Суд арестовал еще трех возможных участников банды из Белгородской области

Суд в Москве арестовал еще трех возможных членов банды, орудовавшей в Белгородской области на протяжении 20 лет. Под стражу их отправили по делу о вымогательстве, однако в рамках этого же производства расследуют убийство, безвестные исчезновения двух мужчин и похищение женщины. По этому же делу на этой неделе арестовали священника и бойца СВО с «обширными преступными связями в криминальной среде».

Басманный суд Москвы арестовал трех человек, подозреваемых в участии в банде из Белгородской области, которая совершала убийства и похищения. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Согласно публикации, речь идет о Константине Юрченко, Александре Бондареве и Геннадии Вислогузове.

«Подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. ст. 163 УК РФ (Вымогательство) избрана мера в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 19 суток, то есть до 6 июня 2024 года», — сказано в посте.

По версии следствия, дело против мужчин завели из-за «безвестного исчезновения» в Белгородской области гражданина Скворцова. Уточняется, что в рамках этого уголовного судопроизводства расследуют еще несколько дел, связанных с убийством А.В. Сотникова и С.И. Багрова, похищением Т.В. Поддубной, исчезновением И.М. Чуйкова и Ю. Игумновой, вымогательством у Р.А. Проскурина. Последний эпизод, как утверждает следствие, произошел в Абхазии в 2015 году, а остальные преступления совершались в период с 1997 по 2018 год.

Священник и военный с «преступными связями»

По данным РИА Новости, по этому же делу проходят священник Станислав Дементьев, военный Игорь Селютин и предприниматель Степан Морозов. Они арестованы до 6 июня после предъявления обвинений по части 2 статьи 105 УК («Убийство, совершенное в составе организованной группы»).

Как писал «Коммерсантъ» защита подсудимых попыталась добиться изменения меры пресечения. Так, в случае Селютина адвокат упирал на то, что с момента совершения предполагаемого преступления прошло 26 лет, в течение которых военный не представлял угрозы общественной безопасности. Кроме того, он участвовал в СВО как доброволец и служил в бригаде «Пятнашка» в Донбассе. По мнению защиты, Селютин — «ответственный гражданин, исполняющий свой долг перед Родиной».

Согласно материалу «Ъ», священник Дементеев (у РИА Новости другое написание фамилии) «отличился не на поле боя, а при спасении человеческих душ». Согласно материалам дела, он служит в Губкинской епархии РПЦ. При этом там уточнили, что Дементеев временно совершал богослужения и требы (обряды по просьбе верующих, например, браки и панихиды) в приходе храма Всех Святых, в земле Российской просиявших, в селе Беленихино Прохоровского района Белгородской области, а до этого был клириком в Бурятии.

Несмотря на доводы адвокатов, суд решил, что фигуранты могут скрыться (в том числе на Украине) благодаря «обширным преступным связям в криминальной среде», и продлил им арест до 6 июня.

Что известно о банде

Согласно материалам дела, задержанные были членами организованной преступной группы (ОПГ) Губкинского района Белгородской области. Банда формировалась с 1980 по 1990 год. Активные действия группировки пришлись на период с 1997 по 2017 год. Главная цель совершения преступлений — обогащение и борьба за криминальное лидерство в регионе.

Источники утверждают, что члены группировки совершили несколько десятков тяжких и особо тяжких правонарушений. Двух жертв предполагаемых преступлений до сих пор считают пропавшими без вести.

Как выяснил «Ъ», один из вероятных лидеров группировки умер в зоне специальной военной операции, куда поехал в качестве добровольца. Его имя не называется. Источник газеты в Следственном комитете сообщил, что обнародовать подробности расследования пока преждевременно.