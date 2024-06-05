Гиблое место. В Новгороде студенты из Индии не знали об опасности и утонули СК ведет проверку в связи с гибелью индийских студентов в Великом Новгороде

В Великом Новгороде продолжаются поиски молодых людей, которые вечером 4 июня пошли купаться в реке Волхов и утонули. Как сообщили в МЧС, тело одного из них уже обнаружили спасатели. Очевидцы трагедии рассказали «Газете.Ru», что отдыхающие были студентами из Индии. Когда одна девушка начала тонуть, другие бросились на помощь. Студентов снесло течением к мосту — прямо под знак «Купание запрещено». Спастись в итоге удалось только двоим. Прокуратура и СК проводят проверку.

В Великом Новгороде продолжаются поиски молодых людей, которые вечером 4 июня утонули в реке Волхов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новгородской области.

«Минувшим вечером в 21:00 в экстренные службы поступила информация о том, что на реке Волхов в Великом Новгороде в неотведенном для купания месте тонет девушка. <…> По информации очевидцев, нескольких молодых людей уносило течением <…>. Все начали тонуть. Свидетели спасли одну девушку, передали медикам. Проводятся поиски остальных людей», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, тело одного из них уже обнаружили.

Как сообщили в региональной прокуратуре, предварительно, пятеро человек от 18 до 20 лет пошли купаться в районе пешеходного моста через реку, один человек выплыл, четверо утонули. Ведомство организовало проверку по факту гибели людей. Прокуратура даст оценку деятельности администрации города при организации и оборудовании специальных мест для купания. Доследственную проверку также начал местный Следственный комитет.

Отдыхающие были студентами из Индии

Mash сообщает, что погибшие молодые люди были студентами из Индии. При этом, по данным Telegram-канала, в воду зашли шестеро человек — две девушки и четыре парня. Они не рассчитали силу течения, и их понесло к переправе.

«На помощь бросились очевидцы. Но спасти всех не смогли. Девушка и три парня утонули. Вторую студентку вытащили. Ее друг выплыл сам», — пишет Mash.

Информацию о том, что спастись смогли двое студентов, «Газете.Ru» подтвердила очевидица трагедии Карина. По ее словам, другие жители города услышали крики и бросились на помощь.

«На пляже купались индусы, молодые студенты из меда или политеха. Все трезвые, они просто по пояс бегали по воде и брызгались, смеялись, глубоко не заходили. <…> В какой-то момент их снесло течением ближе к мосту, прям под знак «Купание запрещено». <…> кто-то из них начал тонуть, вроде девушка. Остальные кинулись ее спасать и всех понесло течением. Один парень выплыл сам, девушку с пристани вытащили спасательным кругом. Остальные все утонули, трое или четверо человек», — отметила Карина.

Она добавила, что трое мужчин пытались вытащить из воды еще одного человека, однако спасти его не удалось: «Один [из тех, кто бросился на помощь,] кричал, что не вытащить парня, его хватали, но он очень тяжелый, не смогли».

Другая очевидица произошедшего Альбина сообщила, что студентов также пытались спасти с помощью кругов с проплывавшего мимо теплохода.

Местные знают, что там опасно

По словам Карины, жители Великого Новгорода знают, что купаться в этом месте небезопасно — там сильное течение, ямы, камни, водовороты. Однако иностранные студенты, видимо, были не в курсе и зашли в воду.

Несмотря на то, что в городе есть только два официальных пляжа — «Юрьевский» и «Кремлевский» (он находится недалеко от места трагедии), местные и сами нередко купаются рядом с мостом, где произошла трагедия. Люди пренебрегают предупреждениями и запрещающими знаками, из-за чего происходят несчастные случаи. Так, летом 2022 года рядом с переправой утонул ребенок.

«Девятилетний мальчик спрыгнул в воду из-под моста и не смог выбраться из воды. На место происшествия прибыли все оперативные службы, тело ребенка нашли через три часа», — сообщало Новгородское областное телевидение.