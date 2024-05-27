Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Супружескую пару унесло течением реки на глазах у ее детей

В Германии мужчина пропал без вести, спасая жену из реки с сильным течением

close
100%
Pixabay

В Германии мужчина утонул, пытаясь спасти жену, которую унесло течением реки. Об этом пишет Bild.

Семья из Дюссельдорфа отправилась к Рейну накануне днем. Оставив мужа, детей и еще одного родственника на берегу, 32-летняя женщина пошла купаться, но не сумела удержаться на поверхности воды из-за сильного течения.

Ее 34-летний супруг увидел, в каком положении оказалась его жена, и немедленно прыгнул в воду, чтобы спасти ее. Как сообщается, его тоже унесло течением, в этот момент двое детей пары находились в нескольких метрах от родителей и наблюдали за происходящим.

Позже их мать вытащили из воды спасатели, медики реанимировали ее и доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас она по-прежнему остается в реанимации.

Сегодня утром спасатели прекратили поиски ее мужа. По словам представителя пожарной бригады, шансы мужчины на выживание были невелики. В настоящее время он числится пропавшим без вести.

Ранее пассажирка утонувшей под Самарой лодки рассказала, что людям не помогали, и пожаловалась Путину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами