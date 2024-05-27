Супружескую пару унесло течением реки на глазах у ее детей

В Германии мужчина утонул, пытаясь спасти жену, которую унесло течением реки. Об этом пишет Bild.

Семья из Дюссельдорфа отправилась к Рейну накануне днем. Оставив мужа, детей и еще одного родственника на берегу, 32-летняя женщина пошла купаться, но не сумела удержаться на поверхности воды из-за сильного течения.

Ее 34-летний супруг увидел, в каком положении оказалась его жена, и немедленно прыгнул в воду, чтобы спасти ее. Как сообщается, его тоже унесло течением, в этот момент двое детей пары находились в нескольких метрах от родителей и наблюдали за происходящим.

Позже их мать вытащили из воды спасатели, медики реанимировали ее и доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас она по-прежнему остается в реанимации.

Сегодня утром спасатели прекратили поиски ее мужа. По словам представителя пожарной бригады, шансы мужчины на выживание были невелики. В настоящее время он числится пропавшим без вести.

Ранее пассажирка утонувшей под Самарой лодки рассказала, что людям не помогали, и пожаловалась Путину.