Танк, трезубец, скриншот карт. Что нашел СК в телефонах обвиняемых в нападении на «Крокус» СК России заявил о возможной связи между терактом в «Крокусе» и СВО

Следователи сообщили, что в телефонах обвиняемых по делу «Крокуса» нашли фотографии на тему конфликта России с Украиной и скриншоты изображений входов в здание комплекса. Эти данные, считают в ведомстве, «могут свидетельствовать о связи между терактом и проведением СВО». По версии СК, в пользу такой версии говорит и то, что скриншоты были отосланы «куратору» предполагаемых террористов 24 февраля 2024 года — в годовщину начала спецоперации. О связи предполагаемых террористов с исламистскими формированиями в релизе СК РФ не сказано.

Следственный комитет РФ заявил, что нашел на телефонах предполагаемых террористов, устроивших нападение на «Крокус Сити Холл», данные, которые «могут свидетельствовать о связи между террористическим актом и проведением специальной военной операции». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации.

По версии СК, в пользу «украинского следа» в преступлении говорит то, что один из соучастников переслал скриншоты изображений входов в здание «Крокус Сити Холла» и подъездных путей своему «куратору» 24 февраля 2024 года — в годовщину начала СВО.

«Все это обвиняемый подтвердил в своих показаниях», — утверждается в сообщении СК.

Также в ведомстве сообщили, что нашли в телефоне террориста фотографии людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом.

Следователи смонтировали небольшой ролик из фотографий. На видео можно увидеть разобранный смартфон, скриншоты видео подъездов к «Крокус Сити Холлу» и абстрактные картинки с украинской символикой: на одной из них кто-то держит флаг Украины и кулон в виде трезубца; танк с флагом Украины; разрушенный в результате обстрелов дом; табличка с надписью «Дiти» (укр. «Дети»); а также картинка украинского солдата, показывающего неприличный жест «русскому военному кораблю».

В СК посчитали, что изображения «могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции».

В релизе СК также сказано, что концертный зал «Крокус Сити Холл» был выбран в качестве места совершения нападения «по указанию куратора».

«Продолжается выполнение комплекса следственных действий и оперативных мероприятий по проверке причастности к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб и международных исламистских террористических организаций», — заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

О связях предполагаемых террористов с исламистскими формированиями в релизе СК РФ не сказано. Запрещенное в РФ «Исламское государство» (организация запрещена в России) взяло на себя ответственность за теракт вскоре после его совершения.

Генеральная линия

Российские власти со дня теракта в «Крокус Сити Холле» заявляют о причастности Украины.

«Они (предполагаемые террористы. — «Газета.Ru») пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы», — сказал в своем обращении президент РФ Владимир Путин на следующий день после теракта.

На последовавшем 25 марта совещании с силовиками и чиновниками Путин назвал теракт «звеном в целой серии попыток» тех, кто с 2014 года воюет с Россией руками «неонацистского режима».

«Я могу однозначно сказать, что политическая подоплека присутствует. И одни исламисты подготовить такую акцию не смогли. Конечно, им помогали. И мы видим след украинский, об этом и президент сказал, и соответствующие указания дал, в этом направлении мы активно работаем. Первичные данные, которые мы получили от задержанных, подтверждают это», — сообщил глава ФСБ России Александр Бортников журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Ранее Следственный комитет «со ссылкой на расследование» сообщил, что террористы планировали прибыть в Киев для получения денежного вознаграждения. Ведомство утверждало, что у исполнителей теракта «нашли данные о поступлении значительных сумм денег и криптовалюты с Украины».

Причастность Украины не вызывает сомнения и в МИД РФ.

«Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы последних терактов ведут в Украину», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

По мнению главы министерства Сергея Лаврова, «очевидно», что в «Крокусе» не обошлось без украинского следа.

Украинцы причастность отрицают

Вечером после теракта 22 марта Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к теракту в «Крокус Сити Холле».

«Давайте зафиксируем. Украина совершенно точно не имеет никакого отношения к этим событиям», — заявил Подоляк.

Теракт в комплексе «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. Несколько вооруженных человек открыли стрельбу по посетителям концерта группы «Пикник» и устроили пожар. По последним данным, трагедия унесла жизни 144 человек, еще 551 человек пострадал.