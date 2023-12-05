«Давайте дадим определение наливайке». Минфину не понравился проект о «псевдокафе» Госдума приняла в первом чтении проект о праве регионов запрещать «наливайки»

Депутаты нижней палаты парламента приняли в первом чтении проект, наделяющий региональные власти правом по ограничению продажи алкогольной продукции в барах и магазинах, расположенных на нижних этажах домов. Предполагается, что регионы смогут самостоятельно запрещать или ограничивать время продажи алкоголя в так называемых «наливайках». Проект уже раскритиковали в Минфине. Замминистра финансов Сазанов заявил о необходимости дать определение понятию «наливайка», чтобы другие «добросовестные предприятия общепита» не пострадали от ограничений. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

«Ответ на запрос общества»

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении работы небольших баров и алкогольных магазинов — так называемых «наливаек» — в жилых домах, сообщил в своем Telegram-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Как отметил председатель Думы, принятие проекта в первом чтении является ответом на обращения к депутатам от граждан, которые проживают в многоквартирных домах, где на первых этажах располагаются кафе и магазины, продающие алкоголь.

«Нам поступают многочисленные обращения от граждан — жителей многоквартирных домов, которые опасаются за своих детей, страдают от шума и беспорядка, устраиваемых посетителями таких заведений. Днем это магазины, а ночью — псевдокафе, которые торгуют алкоголем, обходя нормы закона. Принятое сегодня решение — это ответ на запрос общества», — написал Володин.

По его словам, в случае окончательного принятия проекта региональные власти получат право запрещать продажу пива, сидра и других алкогольных напитков в псевдокафе, ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Предложения депутатов

Кроме того, в соответствии с проектом закона, приобрести пиво и пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху можно будет только в ресторанах, барах, кафе и буфетах.

Помимо этого, депутаты предлагают запретить производство алкоголя с добавлением этилового спирта — это позволит предотвратить массовые отравления. Законопроект также не разрешает давать алкогольной продукции наименования, вводящие потребителя в заблуждение касательно природы, состава, количества, срока годности или срока хранения напитка.

Как отметил в ходе пленарного заседания Госдумы, где рассматривался законопроект, замглавы Минфина Алексей Сазанов, для начала необходимо определить в российском законодательстве понятие «наливайка», чтобы другие «добросовестные предприятия общепита» не пострадали от ограничений, планируемых в отношении магазинов, где продают слабоалкогольную продукцию.

По его словам, в законах и рестораны, и «наливайки», «где торгуют пивом, которое можно налить в баклажку и вынести продать», не разделяются. Для них предлагают установить единое время, до которого они могут торговать, но так сделать невозможно, считает замглавы Минфина. Понятие, по его словам, не определено и в самой предлагаемой инициативе.

«Мы говорим о «наливайках», давайте дадим определение «наливайке» и обособим их от добросовестных предприятий общепита, чтобы, когда мы бы вводили новые требования, добросовестные предприятия общепита не пострадали», — подчеркнул он.

Критика инициативы

Как обратил внимание Сазанов, в 2020 году ввели возможность по установлению полного запрета на организацию предприятий общепита в многоквартирных домах, но за три года только три субъекта воспользовались этим правом.

Замглавы Минфина считает, что невозможно установить единые условия продажи напитков во всех местах, особенно, если речь идет о крупных городах.

Минфин выступил против проекта закона в первой половине ноября. Тогда министерство подготовило проект отрицательного отзыва на законопроект и направило его в кабмин.

Авторам инициативы предложили разрешить общему собранию жильцов самостоятельно ограничивать работу точек, в которых продают спиртное. При этом в отзыве Минфина подчеркивается, что уже сейчас регионы могут защищать общественный порядок в рамках закона «Об основах системы профилактики правонарушений в России».

На рассмотрение в Госдуму инициатива по запрету работы «наливаек» в ночное время поступила 14 ноября. В тот день Володин сообщил, что устраивал опрос в своем Telegram-канале, по результатам которого 79% участников проголосовали в пользу введения ограничений.