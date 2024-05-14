Интегрировать вооруженные силы в экономику России: чем займется Андрей Белоусов

Кандидат на должность министра обороны Андрей Белоусов выступил в Совете Федерации с речью о целях и задачах, которые предстоит решить министерству. О том, как Белоусов планирует расставить приоритеты и что об этом думаю эксперты — в нашем материале.

Кандидат на должность министра обороны Андрей Белоусов, выступил в Совете Федерации. Он отметил, что Владимир Путин поручил ему интегрировать экономику Вооруженных сил России в экономику страны.

«Хотел бы остановиться на двух ключевых задачах, которые были поставлены передо мной президентом. Первое —это обеспечить полноценную интеграцию экономики Вооруженных сил в общую экономику страны. С учетом объективного роста оборонных расходов, который превысил уже 6,7 % ВВП страны. Задача эта непростая, комплексная, предполагает, прежде всего, оптимизацию военных расходов. Хочу подчеркнуть: оптимизация не означает огульное сокращение, оптимизация, прежде всего, означает повышение эффективности», — пояснил он.

Также Белоусов заявил о необходимости наладить контакты Минобороны с другими ведомствами — Минпромторгом, Минобрнауки, Минцифры и прочими.

«Задача состоит в том, чтобы нам наладить взаимодействие и с ними работать. Все, что есть в стране эффективного, передового, все должно работать на достижение победы, на обеспечение решения задач Вооруженных сил», — подчеркнул он.

Эксперты считают, что это именно те задачи, которые сейчас нужно решать Минобороны.

«Если говорить про перспективы работы такого крупного специалиста в макроэкономических задачах минобороны, то я вижу как минимум два блока задач, которые предстоит решать новому министру. Первый — это взаимодействие между вооруженными силами и реальными отраслями экономики, в том числе в части реальных поставок вооружения. Поддержка вклада со стороны армии в экономическое развитие страны. Это такой большой блок задач, который сейчас должен восприниматься по-иному. Это не мобилизационная экономика, это экономика того времени, в котором мы сейчас находимся. Вторая группа задач связана с проведением внутреннего аудита финансово-экономической деятельности, которая связана с вооруженными силами. Мы видим, что там есть проявления коррупции, какие-то другие негативные моменты. и необходима более сильная система контроля, более подкованный руководитель, который проведет оценку эффективности. Ведомство носит довольно закрытый характер, но тем не менее очевидно, что перед ним сейчас стоят такие задачи», — прокомментировал доктор экономических наук, президент Ассоциации независимых центров экономического анализа Владимир Климанов.

С ним соглашается политолог, аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.

«Андрей Белоусов известен как эффективный экономист и управленец, и в своей речи он затронул вопросы интеграции экономики ВС РФ в экономику страны, формирования оборонзаказа, оптимизации расходов на оборону. Само выдвижение его кандидатуры на этот пост во многом связано с тем, что всему оборонному блоку в современных реалиях необходимо грамотное экономическое руководство. Потому что, как мы видим, формат боевых действий меняется и требует, в первую очередь, устойчивого имущественного снабжения базы логистического обеспечения. В связи с этим четкое выполнение оборонного заказа и формирование новых запросов, внедрение новых технологий, нового вооружения, все это принципиально важно в контексте спецоперации», — отметил он.

Люди в приоритете

Также одной из первоочередных задач Белоусов обозначил вопрос социальной защиты военнослужащих.

«Здесь много сделано, в том числе, мы вчера этот вопрос детально обсуждали на заседании комитета, но есть вопросы, связанные со своевременностью выплаты денежного довольствия, есть вопросы, связанные с жилищным обеспечением, с доступностью медицинских услуг и тех медицинских услуг, которые предоставляют гражданские учреждения для военнослужащих. Там достаточно много вопросов и ими необходимо будет заниматься тоже в первоочередном порядке», — заявил он.

По мнению Петра Колчина, вопросы социальной защиты военнослужащих сегодня крайне актуальны, и поддержка наших защитников и членов их семей будет в приоритете у нового руководства оборонного ведомства. Этот приоритет позитивно воспримется не только непосредственно бойцами, но и всей страной, считает эксперт. Потому что это ответ на запрос абсолютного большинства граждан России, которые хотят видеть безукоризненное выполнение всех социальных гарантий в отношении военнослужащих. Это запрос на справедливость, который для общества имеет принципиальное значение, пояснил Колчин.

«В своем выступлении в Совете Федерации Андрей Белоусов очень четко обозначил все основные направления работы министерства. Направления, которые важны для всей системы безопасности страны и непосредственно для самих военнослужащих. Конечно, вопрос комплектования армии, комплектования новых сил, формирования новых подразделений стоит на повестке. Западные киевские СМИ очень любят продвигать нарратив о возможных волнах мобилизации, которые могут последовать в дальнейшем. Но Белоусов очень четко дал понять, что никакой мобилизации не предвидится. Во многом это заявление снижает уровень напряженности в связи с возможными ожиданиями. Это, конечно, имеет довольно большое значение. Победа над киевским режимом и его спонсорами — абсолютный приоритет для всей страны. И речь Белоусова во многом играет важный и вдохновляющий эффект», — отметил политолог.

Напомним, что 7 мая 2024 года правительство сложило свои полномочия перед вновь избранным президентом России Владимиром Путиным. 12 мая он предложил назначить министром обороны Андрея Белоусова. Его кандидатуру Совет Федерации рассмотрит в среду, 15 мая. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, возросший до 6,7% уровень военных расходов в ВВП вызывает необходимость «вписать экономику силового блока в экономику страны».

«Мы постепенно приближаемся в силу известных причин, в силу известных геополитических обстоятельств вокруг нас к ситуации середины 1980-х годов, когда вот эта доля расходов на силовой блок в экономике была 7,4%. Это, еще раз повторяю, не критично, но чрезвычайно важно. И это требует особо важных решений», — говорил Песков.

Андрей Рэмович Белоусов — бывший первый вице-премьер, ранее занимавший посты министра экономического развития и помощника президента по экономическим вопросам. Он решил пойти по стопам отца — известного советского экономиста Рома Белоусова, члена коллегии Министерства экономического развития России. Андрей Белоусов окончил экономический факультет МГУ по специальности «экономист-кибернетик». Долгое время он занимался наукой, сначала работал Институте экономики и прогнозирования научно-технического прогресса (ИЭПНТП), затем в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН, а после — возглавил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). В 2006 году Герман Греф назначил Андрея Белоусова своим заместителем в Минэкономразвития, а через два года, когда Владимир Путин стал премьером, он получил должность директора департамента экономики и финансов. Белоусов лично готовил для премьер-министра антикризисные документы.

В 2012 году Белоусов возглавил Минэкономразвития, а через год его назначили экономическим помощником в администрацию президента. 2018 году Белоусов стал первым вице-премьером, курирующим экономику, также его избрали председателем набсовета АНО «Цифровая экономика». До текущего времени он принимал активное участие в развитии практически всех высокотехнологичных направлений.