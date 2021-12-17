Польский солдат рассказал белорусским СМИ о своем побеге через границу

Польский солдат Эмиль Чечко из дивизии имени короля Казимира пробрался через границу Польши и Белоруссии и попросил политического убежища у Минска — такая информация появилась на сайте Погранкомитета РБ. После этого Польша сообщила, что один из военных пропал. По данным Варшавы, у мужчины были проблемы с законом — и он собирался уходить со службы.

Погранкомитет Белоруссии сообщил, что польский пограничник попросил у Минска политического убежища.

Как сообщает ведомство, пограничники обнаружили его на белорусско-польской границе. Известно, что это «военнослужащий Вооруженных сил Польши Чечко Эмиль 1996 года рождения».

По словам молодого человека, он проходил службу в 11 Мазурском артиллерийском полку 16 Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира. Части этого подразделения были переброшены к границе для ее охраны от мигрантов. Это мера действует в период ЧС на приграничных территориях Польши.

«В связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Беларусь», – заявили в пограничной службе.

Одновременно польский солдат дал интервью белорусскому государственному телеканалу.

Он рассказал, что сбежал «через колючую проволоку, порвал штаны, поранил руку, перебежал через нейтральную полосу». Там он увидел польский патруль. «Я снял форму и без одежды окольными путями побежал в сторону Беларуси. Я решил покинуть польскую армию именно таким способом, потому что невозможно молчать о том, что творится на территории Польши», — заявил Чечко телеканалу АТН.

Вслед за этими сообщениями появились заявления польской стороны. Дивизия, в которой служил солдат, выложила на своей странице в Twitter сообщение об исчезновении одного военнослужащего. Он «пропал во время выполнения служебных задач в районе местностей Наревка, Семяновка и Семяновского озера».

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что у пропавшего солдата были «серьезные проблемы с законом». Он подал заявление об уходе со службы.

При этом глава ведомства подчеркнул, что пропавший солдат «ни в коем случае не должен был быть отправлен на службу на границе (с Белоруссией)». Блащак рассказал, что уже «потребовал выяснить, кто за это понесет ответственность».

При этом информацию белорусского Погранкомитета Варшава не подтверждает. Как сообщил РИА «Новости» источник в польских силовых структурах, Чечко ушел без оружия.

Что происходит на границе Белоруссии и стран ЕС

В этом году европейские страны жалуются на Минск в связи с ростом числа мигрантов на границе Польши, Литвы и Латвии. Белорусские власти неоднократно утверждали, что не организовывали миграционный кризис. При этом сдерживать поток беженцев не намерены – из-за санкций нет «ни денег, ни сил».

В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировался палаточный городок мигрантов. Там скопилось несколько тысяч человек. Они попробовали прорваться через границу, но польские военные, которых стянули в связи с ЧС, остановили мигрантов с помощью спецсредств.

Белорусские пограничники неоднократно обвиняли Литву, Польшу и Латвию в насильственном выдворении мигрантов на территорию Белоруссии. В частности, пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз заявил ранее, что мигрантов «со стороны ЕС поливали ядохимикатами и слезоточивым газом».

В Польше тем временем отмечают, что из-за стычек с беженцами страдают военные. Так, Пограничная стража страны сообщила 12 декабря о ранении солдата.

«На участке польско-белорусской границы в районе Черемши группа из 55 агрессивно настроенных лиц форсировала границу. Один солдат Войска польского получил удар камнем в лицо», – говорится в релизе.

Кроме того, польские власти обвиняют президента Белоруссии Александра Лукашенко в «использовании мигрантов в качестве оружия».