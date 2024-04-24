«Материалы собирали пять лет». Заместителя Шойгу отправили в СИЗО

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО замминистра обороны Тимура Иванова, которого подозревают в получении особо крупной взятки, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 23 июня 2024 года», — уточняется в сообщении.
Подозреваемый будет отбывать арест в СИЗО «Лефортово».
Чиновника обвинили по ч. 6 ст. 290 УК (Получение взятки в особо крупном размере). Особо крупный размер начинается с 1 млн руб., максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы. Иванов не признает вину.
По версии следствия, он вступил в сговор с другими людьми, чтобы получить взятку за помощь («оказание услуг имущественного характера») в подрядных и субподрядных работ для Минобороны. В своем ведомстве Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта военных объектов.
«Взятка могла быть за предоставление земель под строительство, тендеры и прочие услуги, за которые чаще всего ловят чиновников», — предположил адвокат по уголовным делам, член Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Максим Калинов.
На заседании суда Иванов присутствовал в военной форме с наградами. В такой же он был на коллегии Минобороны 23 апреля, в день задердания. По данным источника РБК, сотрудники ФСБ задержали Иванова в его рабочем кабинете около 17.00 мск, коллегия проходила около 11.00 мск. После решения суда об аресте чиновника прямо в здании переодели в гражданское и вывели уже в «светлой рубашке», сообщил Telegram-канал Shot.
Одновременно с Ивановым на два месяца арестовали и второго фигуранта его дела, Сергея Бородина. Следствие называет его другом замминистра, который участвовал в сговоре о взятке. Против Бородина выдвинули аналогичное обвинение.
Правоохранительные органы давно следили за Ивановым, сообщил источник ТАСС, заявив, что «в оперативную разработку» чиновник попал «не вчера, не позавчера и даже не месяц назад». По данным агентства, оперативное сопровождение уголовного дела ведет военная контрразведка ФСБ.
При этом источник «Известий» в правоохранительных органах сообщил, что кроме Иванова задержаны «еще несколько человек, причастных к передаче денег, действовала сложная цепочка посредников».
Всего, по информации «Ленты.ру», ФСБ собирала материалы на заместителя Шойгу пять лет. Как сообщает издание, синовника подозревают в получении откатов в строительной сфере, в частности при возведении Национального центра управления обороной (НЦУО), который называют «мозговым центром» российской армии. Улики против него основаны в том числе на свидетельских показаниях и «результатах оперативных мероприятий».
На фоне задержания Иванова вечером 23 апреля начались обыски на объектах недвижимости его семьи. Они идут в нескольких российских регионах, известно, что сотрудники ФСБ работают в Краснодарском и Ставропольском краях.
«Сейчас будут проверяться все его личные, родственные и деловые связи, включая бизнес-членов его семьи», — указал источник «Известий».
Министру обороны Сергею Шойгу о задержании его заместителя сообщили заранее, президенту России Владимиру Путину также доложено о произошедшем, уточнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. После ареста Иванова Песков назвал «спекуляциями» сообщения о том, что замминистра обороны могут также подозревать по статье о госизмене.
«Сейчас очень много разных перетолков вокруг этого всего. Здесь, конечно же, нужно ориентироваться на официальную информацию. Тем более, идет следствие. И все эти рассуждения — не что иное, как спекуляции вокруг этого дела. Нужно ориентироваться на информацию от следственных органов и в конечном итоге — на решение суда», — сказал представитель Кремля.
«Выполнял особые поручения Путина»: чем занимался Иванов
Тимуру Иванову 49 лет, работает замминистра обороны с мая 2016 года. Отвечал за обеспечение армии жильем и медициной, выполнение гособоронзаказа, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт военных объектов. Среди прочего курировал строительство космодрома Восточный, которое велось со множеством нарушений, и космодрома Плесецк.
Также занимался возведением 16 медицинских центров Минобороны для лечения больных коронавирусом в 2020 году. Строил госпитали на российских зарубежных военных базах. Всего за почти восемь лет работы Иванова в качестве замминистра пресс-служба Минобороны выпустила примерно 250 пресс-релизов о его работе. Мужчина часто лично проверял строительство крупных и важных объектов. На Украине подчиненные ему структуры восстанавливают Мариуполь.
«Задержание заместителя министра — явный признак начавшегося процесса очищения в российской армии и пристального внимания государственного руководства к высшим чинам Министерства обороны. В ней места нет ни одному генералу, который замарал бы свои погоны хоть чем-либо противозаконным, тем более, в ситуации, когда страна ведет специальную военную операцию», — оценил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
До Минобороны Иванов был гендиректором АО «Оборонстрой», возглавив компанию в 2013 году. Фирма занимается работами для армии. На этой должности Иванов выполнил несколько «поручений особой важности», о которых докладывалось лично Путину. Например, построил военно-патриотический парк «Патриот» за сто дней, как сам подчеркивал в разговоре с журналистами.
Иванов также несколько месяцев занимал должность зампредседателя правительства Московской области в 2012 году, когда губернатором региона был Шойгу.
Подъем по карьерной лестнице в строительстве Иванов начал со сферы атомной энергетики. В 1999–2002 годах был советником департамента сооружения атомных объектов министерства по атомной энергии. Позже поднялся до исполнительного директора концерна «Росэнергоатом» и вице-президента ЗАО «Атомстройэкспорт».