«Материалы собирали пять лет». Заместителя Шойгу отправили в СИЗО

Суд отправил замминистра обороны Иванова в СИЗО на два месяца. Чиновника задержали накануне в рабочем кабинете, на суде он появился в той же форме, в которой был на коллегии Минобороны в день задержания. Иванова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, ему грозит до 15 лет колонии. По данным СМИ, ФСБ собирала материалы по делу Иванова пять лет, против чиновника есть показания свидетелей. Сам замминистра вину не признает. По делу также арестован Сергей Бородин, следствие называет его другом Иванова.

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО замминистра обороны Тимура Иванова, которого подозревают в получении особо крупной взятки, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 23 июня 2024 года», — уточняется в сообщении.

Подозреваемый будет отбывать арест в СИЗО «Лефортово».

Чиновника обвинили по ч. 6 ст. 290 УК (Получение взятки в особо крупном размере). Особо крупный размер начинается с 1 млн руб ., максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы. Иванов не признает вину.

По версии следствия, он вступил в сговор с другими людьми, чтобы получить взятку за помощь («оказание услуг имущественного характера») в подрядных и субподрядных работ для Минобороны. В своем ведомстве Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта военных объектов.

«Взятка могла быть за предоставление земель под строительство, тендеры и прочие услуги, за которые чаще всего ловят чиновников», — предположил адвокат по уголовным делам, член Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Максим Калинов.

На заседании суда Иванов присутствовал в военной форме с наградами. В такой же он был на коллегии Минобороны 23 апреля, в день задердания. По данным источника РБК, сотрудники ФСБ задержали Иванова в его рабочем кабинете около 17.00 мск, коллегия проходила около 11.00 мск. После решения суда об аресте чиновника прямо в здании переодели в гражданское и вывели уже в «светлой рубашке», сообщил Telegram-канал Shot.

Одновременно с Ивановым на два месяца арестовали и второго фигуранта его дела, Сергея Бородина. Следствие называет его другом замминистра, который участвовал в сговоре о взятке. Против Бородина выдвинули аналогичное обвинение.

Правоохранительные органы давно следили за Ивановым, сообщил источник ТАСС, заявив, что «в оперативную разработку» чиновник попал «не вчера, не позавчера и даже не месяц назад». По данным агентства, оперативное сопровождение уголовного дела ведет военная контрразведка ФСБ.

При этом источник «Известий» в правоохранительных органах сообщил, что кроме Иванова задержаны «еще несколько человек, причастных к передаче денег, действовала сложная цепочка посредников».

Всего, по информации «Ленты.ру», ФСБ собирала материалы на заместителя Шойгу пять лет . Как сообщает издание, синовника подозревают в получении откатов в строительной сфере, в частности при возведении Национального центра управления обороной (НЦУО), который называют «мозговым центром» российской армии. Улики против него основаны в том числе на свидетельских показаниях и «результатах оперативных мероприятий».

На фоне задержания Иванова вечером 23 апреля начались обыски на объектах недвижимости его семьи. Они идут в нескольких российских регионах, известно, что сотрудники ФСБ работают в Краснодарском и Ставропольском краях.

«Сейчас будут проверяться все его личные, родственные и деловые связи, включая бизнес-членов его семьи», — указал источник «Известий».

Министру обороны Сергею Шойгу о задержании его заместителя сообщили заранее, президенту России Владимиру Путину также доложено о произошедшем, уточнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. После ареста Иванова Песков назвал «спекуляциями» сообщения о том, что замминистра обороны могут также подозревать по статье о госизмене.

«Сейчас очень много разных перетолков вокруг этого всего. Здесь, конечно же, нужно ориентироваться на официальную информацию. Тем более, идет следствие. И все эти рассуждения — не что иное, как спекуляции вокруг этого дела. Нужно ориентироваться на информацию от следственных органов и в конечном итоге — на решение суда», — сказал представитель Кремля.

«Выполнял особые поручения Путина»: чем занимался Иванов

Тимуру Иванову 49 лет, работает замминистра обороны с мая 2016 года. Отвечал за обеспечение армии жильем и медициной, выполнение гособоронзаказа, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт военных объектов. Среди прочего курировал строительство космодрома Восточный, которое велось со множеством нарушений, и космодрома Плесецк.

Также занимался возведением 16 медицинских центров Минобороны для лечения больных коронавирусом в 2020 году. Строил госпитали на российских зарубежных военных базах. Всего за почти восемь лет работы Иванова в качестве замминистра пресс-служба Минобороны выпустила примерно 250 пресс-релизов о его работе. Мужчина часто лично проверял строительство крупных и важных объектов. На Украине подчиненные ему структуры восстанавливают Мариуполь.

«Задержание заместителя министра — явный признак начавшегося процесса очищения в российской армии и пристального внимания государственного руководства к высшим чинам Министерства обороны. В ней места нет ни одному генералу, который замарал бы свои погоны хоть чем-либо противозаконным, тем более, в ситуации, когда страна ведет специальную военную операцию», — оценил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

До Минобороны Иванов был гендиректором АО «Оборонстрой», возглавив компанию в 2013 году. Фирма занимается работами для армии. На этой должности Иванов выполнил несколько «поручений особой важности», о которых докладывалось лично Путину. Например, построил военно-патриотический парк «Патриот» за сто дней, как сам подчеркивал в разговоре с журналистами.

Иванов также несколько месяцев занимал должность зампредседателя правительства Московской области в 2012 году, когда губернатором региона был Шойгу.

Подъем по карьерной лестнице в строительстве Иванов начал со сферы атомной энергетики. В 1999–2002 годах был советником департамента сооружения атомных объектов министерства по атомной энергии. Позже поднялся до исполнительного директора концерна «Росэнергоатом» и вице-президента ЗАО «Атомстройэкспорт».