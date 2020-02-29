«Надежда умирает последней»: кто желал смерти Листьеву

«Сегодня 1 марта, и я поздравляю всех с первым днем весны»

С момента одного из самых громких заказных убийств 90-х годов прошло 25 лет. Именно столько лет назад Россия потеряла выдающегося тележурналиста Владислава Листьева.

Один из основателей телекомпании ВИД, гендиректор ОРТ и создатель российского развлекательного вещания был убит вечером 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома. С момента его назначения на пост гендиректора «центральной кнопки» прошло всего 34 дня.

«Сегодня 1 марта, и я поздравляю всех с первым днем весны и со всеми надеждами – каждый из нас с весной связывает много надежд. А, как известно, надежда всегда умирает последней», — сказал Листьев в своей последней передаче «Час Пик». После записи этой программы он поехал домой.

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Преступники поджидали журналиста в пролете между этажами. Согласно заключению судмедэкспертизы, он получил сквозное огнестрельное ранение правого предплечья и слепое огнестрельное ранение головы. Смерть наступила мгновенно.

«В 21:25 через дежурного по району поступил сигнал о том, что по адресу улица Новокузнецкая дом 30, возле своей квартиры лежит с огнестрельным ранением человек. Туда была выслана группа немедленного реагирования, случай подтвердился», – рассказывал «ИТА» дежурный 47 отделения милиции Москвы по фамилии Чабан.

Целый день 2 марта на экранах всех телевизоров страны вместо программ демонстрировался портрет журналиста с подписью: «Владислав Листьев убит». Показывали только выпуски новостей. Со специальным обращением выступил президент России Борис Ельцин.

В тот же день началась церемония прощания, которая на протяжении суток проходила в концертной студии «Останкино». На следующий день, 4 марта, тело Листьева похоронили на Ваганьковском кладбище. На церемонию прощания пришли десятки тысяч россиян.

«Все это — тайна, покрытая мраком»

По факту убийства журналиста прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство» и сформировала оперативный штаб по расследованию преступления. В ходе следствия допрашивались бизнесмены Борис Березовский, Сергей Лисовский и Сергей Михайлов. В 1996 году Генпрокуратура заподозрила в подготовке преступления бизнесмена Игоря Дашдамирова, однако обвинения ему так и не были предъявлены.

За время следствия в убийстве Листьева признавались десятки человек, однако проверка каждый раз не подтверждала их показания. Доказать свою причастность к преступлению пытался, в частности, наемный убийца Андрей Челышев. Однако следователи отказались от его версии произошедшего и пришли к выводу, что журналиста убили пять человек, среди которых были экс-военные. По версии СК, преступники в течение дня следили за Листьевым на машине. Затем двое из них зашли в жилой дом, где дожидались сигнала сообщников о прибытии жертвы.

После совершения преступления убийцы скрылись за границей, предполагали сотрудники правоохранительных органов. Одной из стран-убежищ стал Израиль, власти которого отказались выдать подозреваемых России. Известно, что позже один из сбежавших – Александр Агейкин – скончался в Тель-Авиве от передозировки наркотиками.

Деятельность Владислава Листьева на посту гендиректора ОРТ являлась приоритетной причиной убийства по состоянию следствия на 2001 год. Год спустя дело насчитывало уже более сотни томов, было допрошено 2 тыс. свидетелей. Генпрокуратура регулярно отчитывалась о продолжении расследования.

3 апреля 2009 года Следственный комитет при прокуратуре принял решение приостановить ход дела. В качестве причины органы указали «невозможность установить лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности». Еще через год срок давности по делу об убийстве Листьева истек. На тот момент объем материалов дела составлял уже более 200 томов.

Тем не менее, в 2013 следователи признались: на самом деле работа не прекращалась. «Точку в этом деле рано ставить, оно не подлежит прекращению. Расследование уголовного дела приостановлено, при этом даны поручения оперативным службам, и как только появится значимая информация, следствие будет возобновлено, так что работа продолжается», — заявлял официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

В начале апреля 2013 года корреспондент журнала Rolling Stone Евгений Левкович разместил в своем блоге на «Снобе» ранее не опубликованное интервью гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста. Внимание общественности привлекла фраза медиаменеджера о том, что заказчиком убийства Листьева мог стать бизнесмен Сергей Лисовский — один из лидеров рекламного рынка 1990-х. Однако позже Эрнст отказался от своих слов.

В январе 2016 года дочь журналиста Валерия Листьева заявила, что дело заморозили — новых фактов по-прежнему не появилось. «Был момент, когда из борисовской и солнцевской группировок кто-то о чем-то проговорился, и опять начали этим делом заниматься, но поговорили — и забыли. Все это — тайна, покрытая мраком, которая до сих пор находится под грифом «Секретно». Разгадки мы, может быть, никогда не узнаем, а если такое случится, человека все равно не вернуть», — заявила она интернет-изданию «Гордон».

Кто же убил Листьева?

Дело об убийстве Владислава Листьева по-прежнему остается нераскрытым, поэтому многие продолжают выдвигать собственные версии случившегося. В августе 2018 года бывший ведущий программы «Взгляд» Дмитрий Захаров назвал заказчиком убийства Листьева Бориса Березовского. Причиной, по его мнению, стали упущенные доходы от рекламы — в 1995 году на ОРТ действовал мораторий на размещение роликов.

По словам экс-ведущего, за несколько дней до убийства Листьеву звонили неизвестные и угрожали, требуя снять этот мораторий. Однако журналист предпочел не обращаться в полицию. Журналист Сергей Доренко, в свою очередь, в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал эту версию несостоятельной, так как Березовский мог просто уволить Листьева.

В 2020 году свою версию озвучила и вдова Листьева – Альбина Назимова. Она уверена – убийство однозначно было связано с телевидением, но не с финансами.

«Это была многоходовка. Пытались вообще изменить судьбу канала. Забрать канал из-под тех, кто в тот момент этим занимался. Влад был первой фишкой домино. Конечная цель была в другом месте, у меня ощущение, что люди туда не пришли», — пояснила она в интервью YouTube-каналу «Осторожно, Собчак».

Назимова также вспомнила, что незадолго до трагедии муж был очень встревожен. Даже тот факт, что она открыла дверь, не посмотрев в глазок, вызывал у него неприятные эмоции. «Тогда он сказал мне, что происходят какие-то события, связанные с его жизнью, которые он не может мне объяснить. С его профессиональной жизнью, скажем так», — отметила супруга журналиста.

Отдельно она подчеркнула, что ни с кем из коллег по «Взгляду» Листьев на самом деле не дружил. В отдельности Назимова отметила журналиста Александра Любимова. «Они никогда не дружили, не были даже хорошими приятелями. Они были коллегами, — подчеркнула она. — Было бы нечестно сказать, что при жизни Влада Саша не то чтобы его любил или дружил с ним, а хотя бы уважал».

Свои предположения относительно тайны смерти Листьева в фильме Ксении Собчак также озвучили друзья и коллеги Листьева. Так, актер и режиссер Игорь Угольников отметил, что поддерживает «рекламную версию» трагедии.

«Для того чтобы деньги шли от рекламы именно на канал, надо было предпринять какие-то усилия. Вероятнее всего, он пытался договориться с теми людьми, кто обладал денежными потоками на ОРТ, о том, чтобы перестроить работу. Наверно, кому-то это не понравилось, и эти люди, которых большей части уже нет в живых, поступили так, как они привыкли поступать в то время. Наверно, нарушил какие-то договоренности других людей. <...> Судя по двум выстрелам 1 марта, это была ошибка», — подчеркнул Угольников.

Согласился с ним и Константин Эрнст, который спустя несколько лет вновь заговорил о смерти Листьева: «Это безусловно была история про деньги и про бизнес. Причем не про бизнес Влада, а про бизнес канала. Когда я слышу какие-то версии, кто убил Влада... давайте так: люди, которые находились в этом момент внутри процесса понимали, кто убил Влада. Это была история, связанная с отменой рекламы на «Первом канале» и пересмотром рекламного рынка».

Ранее люди из окружения Листьева называли имя предполагаемого убийцы первого гендиректора телекомпании ОРТ в анонимном голосовании. Записки с их предположениями собирал режиссер Родион Чепель во время съемок документального фильма, посвященного 25-летию гибели телевизионного ведущего и продюсера.

После завершения съемок Чепель вскрыл коробку с бумагами и зачитал имена. По его словам, в них фигурировал Александр Любимов, «обманутый муж» без уточнения фамилии и имени, «криминал, стоящий за одним из рекламных агентств», член Совфеда Сергей Лисовский и олигарх Борис Березовский.