Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-спикер Рады: отказ украинцам в консульских услугах приведет к потере целого поколения

Экс-спикер Рады Разумков раскритиковал отказ украинцам в консульских услугах

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Приостановка предоставления консульских услуг украинским гражданам призывного возраста, проживающим за рубежом, может привести к утрате целого поколения, которые из-за этого могут приобрести гражданство других стран. Такое мнение высказал бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, его выступление транслировал Telegram-канал «Политика страны».

Разумков отметил, что такой шаг практически отрежет людей на долгие годы от Украины. Те, кто успеют воспользоваться возможностью сейчас, получат украинский паспорт, но те, кто не успеют, могут обратиться за гражданством к другому государству. Это может привести к потере целого поколения украинцев.

Разумков также подчеркнул, что Конституция Украины не предусматривает отказа в предоставлении консульских услуг гражданам, находящимся за границей.

Информация о временной приостановке консульских услуг для украинских граждан призывного возраста за рубежом была обнародована в начале недели.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил, что это решение было принято из-за того, что некоторые военнообязанные мужчины скрываются за границей от мобилизации. Предприятие «Документ», занимающееся изготовлением паспортных документов, сообщило о техническом сбое, из-за которого с 23 апреля украинцы не смогут получить заграничный паспорт. Пока нет информации о том, когда услуга будет возобновлена.

В апреле Верховная рада приняла закон об ужесточении правил мобилизации, который предусматривает, что без обновления военно-учетных документов военнообязанные мужчины не смогут получить консульские услуги за рубежом, включая оформление заграничного паспорта. Закон подписан президентом, но еще не вступил в силу.

Представители украинских властей отмечали необходимость включения в закон механизмов, которые бы «стимулировали» уехавших за границу мужчин призывного возраста встать на воинский учет или даже вернуться на родину.

В результате этого уже в прошлом году в украинских консульствах по странам Евросоюза начали образовываться огромные очереди из желающих оформить документы по старым правилам. Недавно в соцсетях появились видеозаписи конфликтов в очередях, после чего некоторые консульства ввели электронную запись или ограничения для граждан, желающих продлить загранпаспорт.

Ранее на Украине «ограниченно годных» обязали пройти медкомиссию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами