Экс-спикер Рады: отказ украинцам в консульских услугах приведет к потере целого поколения

Приостановка предоставления консульских услуг украинским гражданам призывного возраста, проживающим за рубежом, может привести к утрате целого поколения, которые из-за этого могут приобрести гражданство других стран. Такое мнение высказал бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, его выступление транслировал Telegram-канал «Политика страны».

Разумков отметил, что такой шаг практически отрежет людей на долгие годы от Украины. Те, кто успеют воспользоваться возможностью сейчас, получат украинский паспорт, но те, кто не успеют, могут обратиться за гражданством к другому государству. Это может привести к потере целого поколения украинцев.

Разумков также подчеркнул, что Конституция Украины не предусматривает отказа в предоставлении консульских услуг гражданам, находящимся за границей.

Информация о временной приостановке консульских услуг для украинских граждан призывного возраста за рубежом была обнародована в начале недели.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил, что это решение было принято из-за того, что некоторые военнообязанные мужчины скрываются за границей от мобилизации. Предприятие «Документ», занимающееся изготовлением паспортных документов, сообщило о техническом сбое, из-за которого с 23 апреля украинцы не смогут получить заграничный паспорт. Пока нет информации о том, когда услуга будет возобновлена.

В апреле Верховная рада приняла закон об ужесточении правил мобилизации, который предусматривает, что без обновления военно-учетных документов военнообязанные мужчины не смогут получить консульские услуги за рубежом, включая оформление заграничного паспорта. Закон подписан президентом, но еще не вступил в силу.

Представители украинских властей отмечали необходимость включения в закон механизмов, которые бы «стимулировали» уехавших за границу мужчин призывного возраста встать на воинский учет или даже вернуться на родину.

В результате этого уже в прошлом году в украинских консульствах по странам Евросоюза начали образовываться огромные очереди из желающих оформить документы по старым правилам. Недавно в соцсетях появились видеозаписи конфликтов в очередях, после чего некоторые консульства ввели электронную запись или ограничения для граждан, желающих продлить загранпаспорт.

Ранее на Украине «ограниченно годных» обязали пройти медкомиссию.