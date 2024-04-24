Угрожал изнасиловать полицейских: новые подробности задержания главы МЧС Чечни

Глава МЧС Чечни Алихан Цакаев во время задержания на КПП в Дагестане угрожал полицейским изнасилованием, бил правоохранителей ногами и обещал поставить их на колени, рассказал очевидец. Освободили министра росгвардейцы из Чечни, угрожавшие полиции автоматами. МВД по результатам проверки подтвердило вину Цакаева и передало материалы в СК, однако министр остается на свободе: два дня назад он появился на совещании с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Кремль вмешиваться в ситуацию отказывается, называя ее «прерогативой соответствующих органов».

Министр МЧС Чечни, генерал-майор Алихан Цакаев во время своего задержания на контрольно-пропускном пункте в Дагестане 14 апреля угрожал полицейским изнасилованием и обещал «поставить их на колени», сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на одного из правоохранителей, находившихся на КПП.

По словам источника канала, от Цакаева «сильно пахло алкоголем», он «неуверенно» стоял на ногах. При этом министр не назвал свою должность сразу.

«Он угрожал изнасиловать полицейских, обзывал их и говорил, что вскоре они узнают, кто он такой», — говорится в публикации.

Канал раскрыл и другие подробности задержания Цакаев. По данным Baza, министр ехал в джипе по встречной полосе, из-за чего полицейские остановили машину, однако после «небольшого конфликта» Цакаев «резко дал по газам» и попытался задавить сотрудников .

Тогда полиция стала действовать жестко. На дорогу выкинули противоавтомобильное заграждение «еж», машину затормозили, Цакаева вытащили из автомобиля. Последнее попало на видео: на записи видно, как несколько человек укладывают генерал-майора на асфальт, при этом сам он неразборчиво и нецензурно ругается.

Затем, как пишет Baza, министра отвели в помещение КПП, у него не было при себе никаких документов. Цакаев продолжал грубо оскорблять окружающих и пытаться драться с полицейскими. Генерал-майор ударил 26-летнего старшего сержанта ногой в живот и 33-летнего старшего лейтенанта — по колену.

Через десять минут после задержания Цакаева на место прибыли сотрудники ДПС из Чечни. Они никому не угрожали и пытались успокоить министра. На границу также приехал дагестанский батальон ДПС, который собирался отвезти Цакаева в отдел МВД Новолакского района.

Затем на место происшествия приехали «неизвестные вооруженные лица». По информации Baza, это были росгвардейцы из Чечни, а очевидец назвал их «ахматовцами» (ранее канал Readovka писал, что на место приезжали три автомобиля с наклейками «Спецназ-Ахмат»). Они потребовали отдать им Цакаева и его джип «под угрозой применения насилия». Один из них при этом несколько раз ударил полицейского, а остальные «специально демонстрировали свои автоматы».

«Все вооруженные, патроны в патронник заложили. Как будто на бой собрались», — рассказал очевидец.

На КПП были вынуждены отпустить нарушителя, и вместе с машиной его увезли в Чечню. Его автомобиль, как ранее сообщали СМИ, находится в розыске Интерпола Канады. На прощание Цакаев, проходя мимо полицейских, пообещал «поставить их на колени». При этих словах чеченцы, как утверждает источник Baza, несколько раз ударили одного из правоохранителей.

С КПП — на совещание с Кадыровым

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал инцидент «постыдной провокацией» и спектаклем. По его версии, Цакаев не совершил грубого правонарушения.

«У него не было при себе служебных документов и формы, потому что он выехал в свой выходной день <...> Будь Цакаев в своей генеральской форме, сотрудники поста побоялись бы даже посмотреть в его сторону. Так и случилось позже. Когда нападавшие выяснили, что дело имеют с генералом, имеющим ряд боевых заслуг и наград, то трусливо разбежались», — заявил Кадыров.

Он призвал руководство Дагестана «с треском гнать» из органов «недостойных» сотрудников, которые участвовали в задержании министра. Кадыров подчеркнул заслуги и награды Цакаева и напомнил, что Чечня и Дагестан — братские регионы, что вместе боролись с террористами и бандитами.

Глава Дагестана Сергей Меликов в ответ указал, что КПП «Герзельский мост» федеральный и не находится в ведении дагестанских служб.

«Я все же не могу допустить, чтобы эта ситуация каким-то образом бросила тень на мундир наших сотрудников МВД. Надеюсь, что мой коллега Рамзан Ахматович Кадыров не имел их в виду, когда говорил о некой «постыдной провокации», потому что дагестанские сотрудники полиции по праву заслужили гордое звание блюстителей порядка», — добавил Меликов.

Он подчеркнул, что дагестанские полицейские всегда действуют профессионально, в рамках закона и служебных инструкций. Меликов призвал объективно и внимательно разобраться в ситуации. Глава Дагестана несколько раз отметил, что случившееся не должно ухудшить братские отношения с Чечней.

Скандальную историю проверило главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. Официальная проверка подтвердила вину Цакаева . Министр действительно ехал по встречной полосе, при задержании активно сопротивлялся, не реагировал на требования предъявить документы.

«Вел себя агрессивно, высказывался нецензурной бранью в адрес полицейских и предпринял попытку скрыться <...> [После задержания] продолжил вести себя неадекватно и агрессивно, высказывая угрозы в адрес сотрудников полиции <...> Нанес несколько ударов правоохранителям», — сообщила пресс-служба МВД.

В ведомстве уточнили, что Цакаева на КПП пришлось заковать в наручники. Результаты проверки передадут в Следственный комитет (СК). Цакаев может попасть под уголовные статьи об оскорблении и применении насилия в отношении представителей власти, а росгвардейцы из Чечни — под статью о превышении должностных полномочий.

Тем не менее, пока о повторном задержании генерал-майора неизвестно. 22 апреля, через шесть дней после задержания, он появился на совещании с Кадыровым.

Кремль со своей стороны вмешиваться в ситуацию отказывается, подчеркивая, что произошедшее — прерогатива «соответствующих органов».

«Дело в том, что это не прерогатива Кремля. Это прерогатива соответствующих органов, которые отвечают за безопасное дорожное движение, других органов. Поэтому здесь Кремль никак не может в это вмешиваться», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.